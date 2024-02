Egy év sem kellett, máris visszatért a leggazdagabb indiai milliárdos

Egy évvel ezelőtt egy amerikai shortos cég, a Hindenburg Resarch komoly vádakat fogalmazott meg Ázsiai akkori leggazdagabb emberével, Gautam Adanival és cégbirodalmával szemben. Adaniék hiába tagadták a vádakat, a befektetőket ez nem győzte meg: egy ponton közel 120 milliárd dollárt is meghaladta a milliárdos cégeinek tőzsdei vesztesége. Ennek következtében Adani személyes vagyona néhány hét alatt több mint felével csökkent. Egy évvel később azonban mintha mi sem történt volna: Adani ismét közel áll hozzá, hogy Ázsia leggazdagabb embere legyen, vagyona pedig egy év után először lépte át a 100 milliárd dollárt. Megnéztük, hogy minek köszönhető a milliárdos cégbirodalmának nem mindennapi feltámadása.

A közelmúlt legnagyobb vállalti csalásának kiáltották

Ahogy arról tavaly januárban a Portfolio is beszámolt, az amerikai Hindenburg Research egy 106 oldalas jelentést tett közzé,

melyben Adaniék tevékenységét egyenesen a történelem legnagyobb vállalati csalásának nevezték,

emellett aggodalmakat fogalmaztak meg a konglomerátum erősen tőkeáttételes adósságpozíciója miatt is, amely a jelentés szerint legalább 85 százalékos túlértékelést jelentett a részvényárfolyamokban. Emellett ráadásul nem csak Adaniékat vádolták tőzsdei manipulációval, hanem az indiai hatóságokat is.

Kicsoda Gautam Adani?



A 61 éves indiai üzletember egy elsőgenerációs vállalkozó, aki 2022-ben rövid időre még Jeff Bezost is képes volt letaszítani a trónról a világ leggazdagabb embereinek listáján. A Hindenburg jelentését megelőzően nagyjából 119 milliárdosvagyonnal rendelkezett, amellyel világszinten a harmadik, Ázsiában pedig a leggazdagabb embernek számított.



Vállalata, amely 1988-ban egy kis agrárkereskedő cégként indult, mára már a szénkereskedelem, a bányászat, a logisztika, az energiatermelés és -elosztás, újabban pedig a zöld energia, a repülőterek, az adatközpontok, valamint a betonozás területén is aktívan tevékenykedik.





Adaniék ezt követően hamar reagáltak: egyenesen India elleni támadásnak nevezték a Hindenburg által felhozott vádakat. Emellett alaptalannak és rosszindulatúnak nevezték a shortos cég állításait, ez azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy elkerüljék a tőzsdei összeomlást, egy ponton pedig közel 120 milliárd dolláros mínuszban is volt a cégbirodalom tőzsdén jegyzett vállalatainak összesített piaci értéke.

A történteket Adani személyes vagyona is jócskán megsínylette:

közel 130 milliárd dolláros vagyonának jelenetős részét, több mint 80 milliárd dollárt vesztett el a jelentés közzétételét követő hónapban.

A Hindenburg vádjait ráaádsul egy sor leminősítés is követte: a Moody's ekkor úgy ítélte meg, hogy az Adani csoportnak nehézséget okozhat a tőkebevonás, míg a Standard and Poor's rontott a csoport két vállalatának kilátását is.

Az Adani csoport méretéből adódóan azonban komoly hullámokat vetett India-szerte a botrány, a bankpapírok is mélyrepülésbe kezdtek, miután számos pénzintézet komolyabb kitettséggel rendelkezik a cégbirodalomban. A tőzsdei mélyrepülés hatására pedig India súlya az MSCI feltörekvő piaci benchmarkjában is csökkent.

A változás útjára léptek Adaniék

A Hindenburg vádjait követően a csoport elkezdett aktívan dolgozni a hitelfelvétel csökkentésén, nettó adóssága pedig a legfrissebb, tavaly szeptemberi adatok szerint 3,5 százalékkal mintegy 21,7 milliárd dollárra mérséklődött.

Emellett pedig mintegy 5 milliárd dollárt sikerült bevonni új külföldi befektetőktől, köztük az amerikai GQG Partners magántőke-befektető cégtől.

A kialakult helyzetben a legnagyobb fegyverünk a megfelelő likviditás volt

- írta Adani a Times of India napilapban január 25-én megjelent véleményében, pontosan egy évvel a Hindenburg-jelentésének megjelenése után.

"Erős készpénztartalékaink kiegészítése érdekében ... tovább erősítettük pénzügyi helyzetünket azzal, hogy további 400 milliárd rúpia forrást szereztünk, ami megegyezik a következő két év adósságtörlesztésével, csoportunk vállalataiban lévő részesedések eladásával olyan makulátlan globális tekintélyű befektetőknek, mint a GQG Partners és a QIA" - tette hozzá Adani, majd azt is megosztotta, hogy:

Emellett több mint 2 milliárd dollárnyi margin-linked finanszírozást is előtörlesztettünk, egy olyan hiteltípust, amelyben a promóterek meglévő részvényeiket használják biztosítékként. Ez pedig képes volt megvédeni portfóliónkat a piaci volatilitástól.

Mintha mi sem történt volna

Egy évvel később, napjainkra azonban Adaniék mondhatni visszatértek a régi kerékvágásba. Az elemzők szerint pedig kiválóan reagáltak a kialakult helyzetre:

A csoport a Hindenburg-jelentés óta több fronton is kivételesen jól teljesített. Most már jobban irányítják a cégcsoportot, és gyorsan tanultak a hibáikból, ráadásul a média fényét is jól kezelték

- mondta Manish Chowdhury, a StoxBox brókercég kutatási vezetője.

A múlt hónapban a konglomerátum "feltámadása" újabb lendületet kapott, miután az india legfelsőbb bíróság arra utasította a piaci szabályozó hatóságot, hogy fejezzék be a cégcsoport ellen folytatott vizsgálatokat, mondván, hogy azokra valójában már semmi szükség nincs.

Ezt követően Gautam Adani személyes vagyona mára ismét elérte a 100 milliárd dollárt, noha még mindig 50 milliárd dollárral kevesebb mint 2022-ben, amikor a szénbáró még Jeff Bezost is letaszította a trónról, és rövid időre a világ leggazdagabb emberévé vált. Jelenleg Adani a világ 12. leggazdagabb embere, míg Ázsiában éppencsak lemaradva a második helyen áll Mukesh Ambani, a Reliance Industries elnöke mögött..

A cégbirodalom gyors feltámadása ellenére azonban továbbra is óva intenek a kritikusok:

szerintük Adaniék visszatérése döntő részben annak köszönhető, hogy közeli viszonyban állnak Narendra Modival, indiai jelenlegi miniszterelnökével.

A piacok azonban egyelőre arra fogadnak, hogy Adani képes lesz növelni üzleti tevékenységét azokban az ágazatokban, amelyeket az Indiában kormányzó Bharatiya Janata Párt kiemelt fejlesztési célként kezel.

A csoport jól fog teljesíteni az India gazdasági jövője szempontjából fontos ágazatokban. A Hindenburg által említett vádak többsége pedig már háttérbe szorult.

- mondta el Chowdhury.

Az pedig kétségtelen, hogy Adani cégbirodalmának is komoly szerepe lesz abban, hogy India tovább erősítse pozícióját a világgazdaságban. Ezt jól mutatja az is, hogy vállalata vállalata nem rég 1,6 millió tonna rézkoncentrátum megvásárlására kötött szerződést az indiai Mundrában található kohászati üzeme számára. Az üzlettel várható ez az üzem lesz a világ legnagyobb egy helyen működő rézkohója, ezáltal pedig biztosítottá válik India következő években várhatóan megduplázódó rézfogyasztásának kielégítése is.

Címlapkép forrása: Abhijit Bhatlekar/Mint via Getty Images