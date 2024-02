Pont a befektetők legnagyobb kedvence szabadítja rá a poklot a tőzsdékre?

Az egész piac szempontjából fontos gyorsjelentés érkezik a héten, az AI forradalom tőzsdei zászlóshajójának számító Nvidia szerda este teszi közzé negyedéves számait, amelyek minden bizonnyal a szélesebb piaci hangulatra is hatással lesznek. Kifejezetten magasak az elvárások a chipgyártóval szemben, amire rá is szolgált, hiszen az elmúlt negyedévekben rendre verte az elemzői konszenzust a cég, köszönhetően a vállalat AI-chipjei iránti szűnni nem akaró keresletnek és a felpörgő eladásoknak. A cég növekedési sztoriját az árfolyam is szépen lekövette, egy év alatt több mint háromszorosára nőtt a cég értéke és mostanra olyan technológiai óriásokat nőtt túl, mint az Amazon vagy az Alphabet. Nagyon jó az Nvidia sztorija, egy kicsit talán már túl jó is. Ha a rózsaszín ködöt akár egy kisebb felhő is beárnyékolja, abból csúnya szakadás jöhet - és nem csak az Nvidia-részvények piacán.