Brutális a növekedés, nem igazán tud hibázni a tőzsde legnagyobb sztárja

Közzétette legfrissebb számait az Nvidia, amelyek szinte minden tekintetben új rekorodokat hoztak - legalábbis a fontosabb sorokon. Meredeken emelkedik a bevétel, és a profit; az elemzői várakozásokat továbbra is csuklóból veri meg a cég; és a menedzsement a további növekedéssel kapcsolatban is eloszlatta a befektetői aggodalmakat. Sokan jelenleg a világ legfontosabb részvényének tartják az Nvidiát, mivel megtestesíti az AI megatrendet, sőt, annak egyenesen az epicentrumát képezi. A cég ezúttal sem hagyta cserben a piacot.

Az égig ér

A hét korábbi részében a Portfolio is beszámolt az Nvidia gyorsjelentését övező várakozásokról. Ugyan akkor két forgatókönyvet is felvázoltunk, ezek közül egyértelműen az optimista verzió jött be. Az Nvidiának szép történelme van az elemzői várakozások megverésében, ez a negyedik negyedévben sem volt másképp: a vállalat árbevétele 22,1 milliárd dolláros rekordszintre ugrott, ami 265 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, miközben az elemzők 20,6 milliárd dollárra számítottak (az alábbi grafikonokon külön színnel jelöltük az elemzői várakozásokat bemutató oszlopot).

Éves szinten az Nvidia bevétele 60,9 milliárd dollárt ért el, 126 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Az elemzők 59,4 milliárd dollárt vártak a Refinitiv adatbázisa szerint.

A gyorsított számítástechnika és a generatív mesterséges intelligencia elérte a fordulópontot. A kereslet világszerte megugrik a vállalatok, iparágak és nemzetek körében

- mondta Jensen Huang, az Nvidia alapítója és vezérigazgatója. A cégvezér a növekedés motorját képező adatközpont üzletágról elmondta, hogy annak növekedését egyre diverzebb tényezők hajtják, és komoly keresletet tapasztalnak a nagy felhőszolgáltatók és a GPU-ra specializálódott szolgáltatók, valamint a vállalati szoftver- és fogyasztói internetes cégek részéről.

Az adatközpont üzletág a negyedik negyedévben 18,4 milliárd dolláros rekordbevételt jelentett, ami több mint ötszöröse az egy évvel korábbinak. Ezzel sikerült az elemzőket is meglepni, akik 16,8 milliárd dollárra számítottak.

A növekedés elsősorban a szerverekbe szánt AI-chipek, különösen a vállalat "Hopper" chipjeinek, például a H100-as növekvő értékesítésén alapult.

Az adatközpont üzlegág értékesítésének több mint fele a nagy felhőszolgáltatóknak ment. Érdemes azt is megjegyezni, hogy még úgyis ekkorát nőtt az üzletág bevételt, hogy a fejlett AI-chipek Kínába történő exportjára vonatkozó közelmúltbeli amerikai korlátozások negatívan befolyásolták azt.

"Megértettük, hogy mik a korlátozások, átkonfiguráltuk a termékeinket úgy, hogy a szoftver semmilyen módon ne legyen feltörhető, és ez eltartott egy ideig, így visszaállítottuk a Kínában kínált termékkínálatunkat" - mondta Huang.

A jelentésben emellett egy sor stratégiai partnerségről, illetve üzletről szóló rövid ismertető látható, benne olyan nevekkel, mint a Google, az Amazon, az Amgen, vagy a Cisco. Ez is azt mutatja, hogy jelenleg brutális kereslet van az Nvidia termékei iránt az adatközpontokban, ahol vállalat AI chipjeit alkalmazzák.

Tovább zajlott a növekedés a második legnagyobbnak számító gaming szegmensben is, ahol 56 százalékkal magasabb bevételt jelentett a cég, mint a bázisidőszakban, ráadásul az elemzői várakozásokat is felülmúlta. A kisebb vállalati szegmensek a két nagy üzletághoz képest elhanyagolható mértékben járultak hozzá a teljes bevételhez.

Versenyelőnyére és az AI chipek között piacvezető termékeire jól építve az Nvidia kifejezetten magas profitabilitás mellett működik. A működési eredmény majdnem 1000 százalékkal ugrott meg a negyedik negyedévben az egy évvel korábbihoz képest. A (GAAP) nettó profit növekedési üteme sem maradt el sokban ettől, mindösszesen 769 százalékkal 12,3 milliárd dollárra, vagyis részvényenként 4,93 dollárra bővült. Ehhez képest a piac csak 10,5 milliárd dolláros adózott eredményt várt.

Kilátások

Az Nvidia a kilátásokkal kapcsolatban közölte, hogy a bevétel a folyó negyedévben várhatóan 24 milliárd dollár lesz, plusz-mínusz 2 százalék. Összehasonlításként, a tavalyi első negyedévben 7,2 milliárd dollár volt a bevétel. Az elemzők emellett 22,2 milliárd dolláros árbevételt vártak a folyó negyedévre, így újabb meglepetést okozott a cég.

Ekkora növekedés mellett a befektetőkben felmerült a lehetősége annak, hogy az Nvidia nem lesz képest az egész évben fenntartani a magas növekedési ütemet, azonban a cégvezér eloszlatta a kételyeket.

Alapvetően kiválóak a feltételek a folyamatos növekedéshez 2025-ben és azon túl

- mondta Huang az elemzőknek. Szerinte a vállalat GPU-i iránt továbbra is nagy lesz a kereslet a generatív AI és az iparági szintű elmozdulás miatt a központi processzoroktól az Nvidia által gyártott gyorsítók felé.

Colette Kress, az Nvidia pénzügyi igazgatója elmondta, hogy bár a vállalat javította az AI GPU-k ellátását, hogy több chip tudjon értékesíteni, azonban továbbra is szűkös kínálatra számít, különösen a következő generációs, B100 nevű chip esetében, amelyet várhatóan még idén piacra dobnak.

Örömünkre szolgál, hogy a Hopper architektúrájú termékek kínálata javul. A Hopper iránti kereslet továbbra is nagyon erős. Arra számíthatunk, hogy a következő generációs termékeink kínálata korlátozott lesz, mivel a kereslet messze meghaladja a kínálatot

- mondta Kress, hozzátéve, hogy a nulláról nagy mennyiségre felpörgetni a gyártást sosem egy éjszaka alatt történik. Elemzők arra számítanak, hogy a fő beszállító Taiwan Semiconductor gyártási kapacitása az év első felében javulni fog, ami lehetővé tenné az Nvidia számára, hogy több chipet szállítson az ügyfeleknek.

Kilőtt az árfolyam

Az Nvidia idén a legjobban teljesítő részvény az S&P 500-ban, miután eddig 36,3 százalékot emelkedett az árfolyam. Eközben olyan technológiai óriásokat nőtt túl a vállalat piaci értéke, mint az Amazon és a Google anyacége, az Alphabet. Az Nvidia így egy egészen az elmúlt napokban elindult korrekcióig a harmadik legértékesebb amerikai vállalat (világszinten pedig a negyedik) volt a Microsoft és az Apple után.

Bár az elmúlt napok esése miatt a vállalat visszacsúszott az 5. helyre a legértékesebb amerikai vállalatok között, a gyorsjelentést követően a jegyzés ismét rekordközelbe került:

9,1 százalékot rántottak az Nvidián, így 736 dollár közelében indíthatja majd a mai kereskedést.

Így vállalat piaci értéke várhatóan ismét meghaladja majd az 1,8 ezermilliárd dollárt, amivel újra a 3. legértékesebb amerikai cég lehet.

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images