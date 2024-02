Elképesztő naperőművi rekordot jelentett be Lantos Csaba

Elérte a 6000 megawattot az ipari és háztartási méretű naperőművek együttes kapacitása Magyarországon, azaz háromszor akkora már, mint a Paksi Atomerőműé – jelentette be az MVM kalocsai ügyfélszolgálati irodájának átadó ünnepségén Lantos Csaba.

Az energiaügyi miniszter adatközlése elképesztő rekord, hiszen az ország korábbi energiastratégiája csak 2030-ra célozta meg ennek a szintnek az elérését (a friss stratégia addigra már 12000 MW körüli célszámot tartalmaz), és két további szempont szerint is rendkívüli jelentőségű:

egyrészt február 1-én még „csak” 5720 MW volt a háztartási és ipari méretű naperőművek együttes kapacitása, tehát az elmúlt hetekbeli hálózati csatlakozások alapján hirtelen 280 MW-tal tovább ugrott a kapacitás, ami elképesztő méretet jelent.

másrészt az ország jellemző pillanatnyi áramfogyasztása 5500-6500 MW között ingadozik. Így tehát a napsütéses órákban a napelemek gyakorlatilag megtermelik az ország elektromosáram-szükségletét.

Éppen utóbbi miatt hangsúlyozta a tárcavezető az MTI tudósítása, illetve a tárca Facebook-posztja szerint is, hogy a zöldenergia részarányának további növelése (így Paks I. üzemidő-hosszabbítása, illetve Paks II. megépítése) mellett a tárolókapacitások megnövelése is cél. Ezért indult januárban a lakossági és az ipari szegmensben is az energiatárolók elterjedését is szolgáló pályázat.

Mint mondta:

azért dolgozunk, hogy Magyarország elektromosáram-termelő képessége összességében nagyobb legyen, mint az ország áramigénye.

Vállalati Energiamenedzsment 2024 A naperőművek terjedéséről, a zöld áram termelési és elosztási kérdésekről részletesen szó lesz a Portfolio április 11-i Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján. További részletek:

A naperőművek további gyors terjedéséről a minap a kormányfő is beszélt évértékelőjében, "szélsebes" további bővülést vázolt, amely olykor már olyan, gyors, hogy vissza kell fogni a lovakat. Amint megírtuk: egy friss értesülés szerint viszont még ezzel együtt sem elég az áramtermelési kapacitások növekedése az országba betelepülő nagy kínai és egyéb beruházók igényeihez képest. Ezért saját kézbe veszik a kérdést, azaz saját célú (visszwattos) naperőműveket fognak építeni, állítólag legalább 2,5 milliárd dollár, azaz legalább 900 milliárd forint volumenben a következő években. Erről, illetve az időjárási okok miatti elképesztő januári naperőmű termelési adatokról bővebben tegnapi elemzéseinkkben írtunk:

Nagy kérdés, hogy az eddigi gyors naperőművi terjedés mit okoz a nem támogatott (fix átvételi ár nélküli) naperőművi projektek megtérülésében, hiszen a napközbeni tömeges áramtermelés egyre több napon nagyon alacsony szintre, esetleg mínuszba tolja a nagykereskedelmi árat a magyar áramtőzsdén. Részben emiatt az is nagy kérdés, hogy mi lesz a kormány által decemberben meghirdetett második közzétételi eljárással, amely egy transzparens kapacitásfoglalási lehetőség volt a jórészt 2029-től kezdődő hálózati csatlakozásokhoz, és amely tenderre piaci hírek szerint további több ezer MW naperőművi csatlakozási igény ömlött be egyéb megújuló csatlakozási igények mellett.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 11. 30. Nagy bejelentés érkezett a naperőműveknek: elindult a második jelentkezési kör

Múlt szombaton például a másnapi órás áramár a napközbeni napsütéses órákban alacsony szintre, 30 euró/MWh körülre esett a hétvégi visszafogottabb áramfelhasználás mellett:

Kép forrása: HUPX

Az MTI tudósítása szerint Lantos Csaba sikeresnek nevezte a Napenergia Plusz Programot, hiszen már 27 ezer fölött van azoknak a száma, akik jelentkeztek a lehetőségre, hogy egyszerre telepíthessenek napelemet és korszerű energiatárolót háztartásukba.

Az ipari vállalatok számára kiírt pályázatra szintén nagy az érdeklődés, mert az eredeti tervek szerint 400 megawattal növelték volna az ipari méretű energiatároló egységek kapacitását, de már több mint a duplájára van jelentkezés. A miniszter szerint

lesznek még új lehetőségek, és ahogy eddig, az ellátásbiztonság továbbra sincs veszélyben.

Kiemelte: a lakossági rezsicsökkentést is fenn tudják tartani, így Európában ma is Magyarországon a legolcsóbb a családok számára a földgáz és az elektromosáram.

Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója arról beszélt, hogy Kalocsán az elmúlt évben csaknem 6500 környéken élő ügyfél intézte gáz- és áramszolgáltatással, illetve áramhálózattal kapcsolatos ügyeit, amit a jövőben már méltó, 21. századi környezetben tehetnek meg. Emlékeztetett, Győr és Nagykáta után idén a kalocsai a harmadik iroda, amelyet átadhatnak. Mátrai Károly arra bíztatta a kalocsaiakat is, hogy lehetőleg minél többet használják a digitális csatornákat: az applikációkat és weboldalakat, amelyeken elérhetők az MVM szolgáltatásai.

Kitért arra is, hogy eddig Paksot és Kalocsát a folyó elválasztotta, de a hamarosan elkészülő Duna-híd összeköttetést biztosít, amely révén a Paks2 erőműben épülő ötödik és hatodik blokk hosszútávú munkalehetőséget ajánlhat a kalocsaiaknak.

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook-oldala