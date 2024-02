Elárulták Magyarország biztosítási nagyágyúi, mi vár ránk

Soha nem látott érdeklődés mellett, több mint 400 érdeklődő részvételével zajlott le kedden a Portfolio 17 éves múltra visszatekintő biztosítási konferenciája. Rendezvényünk közönsége véleményt mondott a szakmát érdeklő aktuális kérdésekről, e közönségszavazás eredményeit mutatjuk be az alábbiakban.

Élő tudósításunk a Biztosítás 2024 konferencián elhangzottakról itt olvasható:

A magyar biztosítási szektor a márciusi lakásbiztosítási kampányra készül, miközben elkezdődött a felkészülés az életbiztosítások szabályváltozásaira is. Hosszabb távon a mesterséges intelligencia, a klímaváltozás és az insurtech forradalom is jelentősen átformálja a piacot. Sorrendben ez utóbbi hármat jelölte meg a szakmai közönség is a következő évtized három legnagyobb piacformáló eseményének.

A Magyar Biztosítók Szövetségének nemrég közölt saját adatai szerint 12,7%-kal emelkedett tavaly a magyar biztosítási szektor díjbevétele, amennyiben a korrigált számot nézzük (amelyben az egyszeri és eseti életbiztosítási díjak csak 10%-os súllyal vannak figyelembe véve). Vélhetően a csökkenő inflációval magyarázható, hogy az idei évre már a hallgatóság relatív többsége 5-10%-os bővülést vár, egyébként meglehetősen egyenletes eloszlás mellett.

A kormánynak továbbra is célkitűzése az, hogy a szektor legalább 50%-ban magyar tulajdonba kerüljön, ez az arány jelenleg jóval alacsonyabb. Még nem jelentették be az ősszel meghirdetett Posta Biztosítók új tulajdonosát, de valószínűsíthető, hogy ez a tranzakció is hozzá fog járulni e célhoz. A közönség 40%-a szerint viszont soha nem fogjuk elérni az 50%-os hazai részarányt, 30% szerint azonban már 1-5 év múlva megtörténhet ez.

Természetesen kiemelten foglalkoztunk a lakásbiztosítási kampánnyal, amely március 1-jétől március 31-éig tart, és amelyre a hírek szerint 2,5-3,0 milliárd forintnyi marketingköltséget áldoz a piac, a mintegy 1 milliárdos állami költést is figyelembe véve. Az ügyfelek figyelmének a felhívásában nagy szerepe lesz a reklámoknak, de őket elsősorban a díjszint és az elérhető megtakarítás fogja motiválni a közönség szerint.

Alábbi öt ábránkon az első oszlop a lakásbiztosítási panelbeszélgetés előtti, a második pedig az azt követő szavazati arányt mutatja, jelezve, miként változott meg a közönség véleménye a beszélgetés hatására.

A csapból is a lakáskampány folyhat, a közönség szerint naponta 3-5 alkalommal találkozhat egy átlagos ügyfél az erről szóló hirdetéssel.

Bár minden a lakásbiztosításokról szólhat, azért a többséget ez sem fogja megmozgatni. A közönség több mint kétharmada szerint a lakosság kevesebb mint 30%-a fogja összehasonlítani online vagy offline módon, alkusz vagy többes ügynök segítségével a biztosítói ajánlatokat.

A biztosítók nagy része intenzív díjcsökkentésbe fogott már a kampány elindulása előtt a saját a lakásbiztosításainál, vélhetően ezzel is magyarázható, hogy a hallgatóság nagy része szerint évetnte 5-15 ezer forint megtakarítása lehet a lakásbiztosítót váltóknak és a szerződésüket visszakötőknek átlagosan.

A közönség nagyjából egyharmada gondolja azt, hogy meghaladhatja a 200 ezer főt a váltók és visszakötők együttes száma, ez viszonylag alacsony szám a 3,3 millió hazai lakásbiztosítási szerződéses darabszámhoz képest.

Fontos téma volt az öngondoskodási termékek, köztük az életbiztosítások jövője is a konferencián, hiszen az MNB egy etikus 2.0 szabályrendszerrel készül, amelynek első elemei már a következő hónapban nyilvánosak lehetnek, másrészt a kormány a közvetítők érdekeltségének megteremtésével aktivizálná a nyugdíjpénztárak értékesítését, ami e termékek drágulását vetíti előre. A közönség 42%-a szerint éppen a költségszintek, 27% szerint az ügynökök szakmai közönsége szorul leginkább szabályozásra.

Egy öngondoskodási termék piaci sikere a közönség szerint mégsem a költségszerkezettől, hanem a rendelkezésre álló értékesítési kapacitástól függ elsősorban, ezután rögtön a befektetési szakértelem következik, és csak jelentősen lemaradva a többi tényező.

A szakmai közönség sem használja ki egyébként teljes mértékben a nyugdíjbiztosítások, nyugdíjpénztárak és a NYESZ évi maximum 280 ezer forintos, 20%-os adójóváírási lehetőségét, a legtöbben 100-150 ezer forintot vesznek igénybe, ami évi 500-750 ezer forintnyi nyugdíjcélú megtakarításra tett befizetést jelent fejenként.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos / Portfolio