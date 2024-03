Kulcsszerepe lesz Magyarországnak: több száz kilométernyi csővezeték létesülhet

Ösztönzésre van szükség

Az ipari szén-dioxid-gazdálkodási stratégiát az teszi szükségessé, hogy bizonyos ágazatokban a klímaváltozás fő felelősének tartott CO2-kibocsátás csökkentése különösen nehéz vagy költséges, ilyen például a cementgyártás vagy a hulladék energetikai hasznosítása során keletkező kibocsátások.

A 2040-re kitűzött 90%-os kibocsátáscsökkentés és a 2050-es karbonsemlegességi cél eléréséhez az ezen tevékenységekből származó CO2-emisszió csökkentése is elengedhetetlen, ehhez viszont olyan technológiákra is szükség van, amelyek képesek a szén-dioxidot az erőművek és üzemek füstjéből leválasztani vagy közvetlenül a légkörből eltávolítani, majd tárolni és/vagy hasznosítani. A szén-dioxid-leválasztási és -hasznosítási, -tárolási technológiák (carbon capture, utilization & storage - CCUS) már ma is rendelkezésre állnak, de a jelentős kapcsolódó költségek és az elterjedésüket segítő szabályozási környezet hiánya miatt egyelőre a világon mindössze néhány helyszínen alkalmazzák ezeket.

Erre tekintettel az Európai Bizottság által februárban bemutatott startégia fő célja az, hogy vonzóbb környezetet teremtsen a beruházások számára egyebek mellett a finanszírozási lehetőségek, az innováció, valamint a nemzetközi együttműködés területeit is érintő intézkedések által. A testület megkezdte a kapcsolódó szabályozási csomag előkészítését is, beleértve annak értékelését is, hogy a leválasztást és tárolást hogyan lehet elszámolni az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) keretében.

Hogyan néz ki a stratégia?

Az uniós ipari szén-dioxid-gazdálkodási stratégia három fő technológiai területre összpontosít.

Szén-dioxid-leválasztás tárolás céljára (CCS): az a folyamat, amelynek során a fosszilis, biogén vagy légköri eredetű szén-dioxid-kibocsátást állandó és biztonságos geológiai tárolás céljára leválasztják.

céljára (CCS): az a folyamat, amelynek során a fosszilis, biogén vagy légköri eredetű szén-dioxid-kibocsátást állandó és biztonságos geológiai tárolás céljára leválasztják. Szén-dioxid-leválasztás hasznosítás céljára (CCU): az a folyamat, amelynek során a leválasztott szén-dioxidot a fosszilis alapú szén helyettesítésére használják például szintetikus termékekben, vegyi anyagokban vagy üzemanyagokban.

céljára (CCU): az a folyamat, amelynek során a leválasztott szén-dioxidot a fosszilis alapú szén helyettesítésére használják például szintetikus termékekben, vegyi anyagokban vagy üzemanyagokban. A szén-dioxid eltávolítása a légkörből: az a folyamat, amelynek során a biogén vagy légköri szén-dioxidot technológiai eszközökkel leválasztják és tartós tárolásra elhelyezik.

Az ilyen módon leválasztott, illetve kivont CO2 nagyobb része tárolókba kerülne.

E célra elsősorban kimerült földgázmezőket használhatnak majd,

vagyis az olyan föld alatti üreges geológiai formációkat, mint amelyeket Magyarországon is alkalmaznak az importált földgáz tárolására. A szóba jöhető lehetséges helyszíneket a Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) által készített tanulmány is azonosítja:

Hosszabb távon az uniós stratégia egyre nagyobb szerepet adna a hasznosításnak is, ami tehát azt jelentené, hogy a leválasztott szén-dioxid vegyi folyamatokban vagy üzemanyagok, főként hajó- és repülőgép-üzemanyagok gyártása során újrahasznosítanák. A stratégia egyik célja, hogy 2040-re a leválasztott szén-dioxid akár egyharmadának újrahasznosításra kell kerülnie.

A transzeurópai csővezeték-hálózat

Kellően fejlett európai szén-dioxid-piac létrehozása, illetve az ehhez szükséges kulcstechnológiák működése ugyanakkor elképzelhetetlen megfelelő szén-dioxid-szállítási infrastruktúra nélkül, amint erre az Európai Bizottság is rámutat. Ha a leválasztott szén-dioxidot nem közvetlenül a leválasztás helyén hasznosítják, akkor azt el kell szállítani különféle ipari folyamatokban való felhasználás (például építési termékek, szintetikus üzemanyagok, műanyagok vagy más vegyi anyagok előállítása) vagy tartós tárolás céljára.

Ennek lehetőségét elsősorban egy,

a betáplálási, kereskedési és tárolási pontokat összekötő kiterjedt transzeurópai csővezeték-hálózat kiépítésével lehet megteremteni.

A vezetéképítés beruházási és időigényére tekintettel azonban az ipari karbon menedzsment rendszer kiépítésének korai szakaszában, 2030 előtt más, például a vízi vagy közúti szállítási módok is szóba jöhetnek.

Az EU-ban jelenleg szállított szén-dioxid mennyisége az ipari szén-dioxid-gazdálkodás jövőbeli szükségleteihez képest korlátozott. Egy olyan szállítási infrastruktúra kiépítéséhez, amely eleget tud tenni a fokozott mértékű CCS- és CCU-tevékenységek, továbbá az ipari szén-dioxid-eltávolítás támasztotta igényeknek, jelentős beruházásokra és tervezésre van szükség.

A JRC becslései szerint a szükséges szén-dioxid-szállítási infrastruktúra hossza 2030-ra a 6700-7300 kilométert is elérheti, kiépítésének költségei pedig 6,5 milliárd - 19,5 milliárd euróra is rúghatnak. E számok 2050-ig 15 ezer - 19 ezer kilométerre, illetve 9,3 milliárd - 23,1 milliárd euróra emelkedhetnek. A JRC tanulmánya körülbelül 100-120 potenciális CO2-leválasztó klasztert és mintegy 100 lehetséges tárolási helyszínt azonosított az EU-ban.

Kulcsszerepe lehet Magyarországnak

Ezek alapján, a beruházási költségeket is figyelembe véve több különböző forgatókönyv mentén modellezték az optimális szén-dioxid-szállítási hálózatot, illetve lehetséges kiépülését, egészen a 2050-es évig.

Magyarország mindegyik szcenárióban jelentős szerepet kapna az infrastruktúra kiépítésében,

nemcsak mint tranzitország, de a hazai CO2-források és - a kizárólag offshore (tenger alatti) tárolási lehetőségeket vizsgáló forgatókönyvek kivételével - a tárolókapacitások rendszerbe való bekapcsolása érdekében is.

A tanulmány alapján a következő évtizedekben több száz kilométernyi CO2-szállító csővezeték létesülne az ország területén, és a környező országok hasonló létesítményeihez kapcsolódva részét képezné a páneurópai rendszernek is. A magyarországi szakaszon részben nemzetközi forgalom bonyolódna, vagyis például romániai forrásból származó CO2-t szállítana Horvátországi tárolókba, de emellett hazai forrásokat és tárolókat is bekapcsolna a rendszerbe. Így elméletilg például a Mátrai Erőmű - a terv szerint addigra lignitről gáztüzelésűvé alakított - blokkjaiban keletkező szén-dioxid alföldi tárolólétesítménybe kerülhet, amely emellett akár romániai forrásból származó CO2-t is fogadhatna.

A JRC tanulmánya a bejelentett CO2-leválasztási, -tárolási, -szállítási és terminál projekteket is felsorolja. Utóbbiak olyan, a létesítendő szállítási útvonalak csomópontjaiban elhelyezkedő jövőbeli központok, ahol a szén-dioxidot összegyűjtik, majd tovább szállítják.

Magyarországról egyetlen leválasztási projektet említ az anyag, a Beremendi Cementgyárét, amely a terv szerint 2032-ben indulhat évi 320 ezer tonnás kapacitással. A cementgyáran leválasztott szén-dioxid a terv szerint nem magyarországi CO2-tárolóba kerülne, hanem a közeli magyar-horvát határ túloldalán, Bockovacban szintén 2032-ben évi 630 ezer tonnás kapacitással induló tároló létesítménybe.

Hogy a szállítás lehetségessé váljon,

Horvátország és Magyarország közös vezetéképítési projektet is bejelentett,

amelyet közös érdekű projektként uniós támogatásban is részesül. A beruházás 2025 és 2031 között valósul meg. Az egyéb elemeket is tartalmazó horvátországi CO2-leválasztó, -tároló és -vezeték építési beruházás a maga nemében az egyik első Európában, és becsült 400 millió eurós értékével az egyik legnagyobb iparfejlesztési projekt az országban.

Az EU gazdaságának szerves részévé tennék



A nettó zéró kibocsátási célt szolgáló iparról szóló jogszabályban a Bizottság azt javasolta, hogy az EU 2030-ig hozzon létre legalább évi 50 millió tonna szén-dioxid tárolására alkalmas kapacitást, amelyet 2040-ig mintegy 280 millió tonnára, 2050-re pedig 450 millió tonnára kell növelni. Összevetésül: 50 millió tonna szén-dioxid Svédország 2022-es szén-dioxid-kibocsátásának felel meg.



A stratégiát három fő szakaszban tervezik végrehajtani:

- 2030-ra az EU stratégiai célkitűzése évi legalább 50 millió tonna szén-dioxid-tárolási kapacitás kiépítése, a megfelelő szállítási infrastruktúrával együtt (csővezetékek, hajók, vasút- és közúthálózatok).

- 2040-re az uniós éghajlat-politikai célkitűzések teljesítése érdekében a legtöbb regionális szén-dioxid-értékláncnak gazdaságilag életképessé, a szén-dioxidnak pedig olyan árucikké kell válnia, amely az EU egységes piacán tárolás vagy hasznosítás céljára értékesíthető. A cél a leválasztott szén-dioxid akár egyharmadának hasznosítása.

- 2040-t követően az ipari szén-dioxid-gazdálkodásnak az uniós gazdaság szerves részévé, a biogén vagy légköri szénnek pedig a szénalapú ipari folyamatok és a közlekedési üzemanyagok fő forrásává kell válnia.

Címlapkép forrása: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images