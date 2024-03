Milliós állami támogatásból Mercedest venni? Most ezt is lehet!

Világszerte indulnak állami programok azért, hogy a most még drága elektromos autókat vonzóbbá tegyék a vevőknek. Magyarországon is fut egy ilyen program, a cégek akár autónként 4 millió forint támogatást kaphatnak, az importőrök pedig igyekeznek minél több modelljüket bepréselni a 25,4 millió forintos korlát alá. A Mercedesnél az EQA és a Kecskeméten gyártott EQB mellett az egyébként alapból magasabb listaárú EQE-t is beleszuszakolták a programba, utóbbi két modellt próbáltuk ki, közben pedig a kecskeméti Mercedes-gyárat is meglátogattuk.

Mercedes EQE

A program úgy kezdődött, hogy a Mol Campusnál egy reggeli után átvettük az autókat, és elindultunk Kecskemétre. Odafelé egy EQE-vel mentünk, ami már csak azért is jó választás volt, mert ez az egyik olyan modell, ami most állami támogatással is megvehető. Bár a miénk egy jobban felszerelt autó volt, de van ennek egy Sentiment Base változata, azt lehet megvenni 4 millió forint támogatással. Kezdem rögtön az árával: az állami programra optimalizált változat 25 399 000 forintba kerül, és azért írtam ki végig a számot, mert itt most tényleg minden ezer forint számít. A programba ugyanis csak nettó 20 millió forintig férnek bele az elektromos autók, a 20+áfa pedig pont kiadja a 25,4 millió forintot, ami alá kell beszorítani az autókat. És az EQE-t sikerült is. Ennyi pénzért gyakorlatilag egy fixen konfigurált autót kapunk, csak a 7 féle külső fényezés és az 5 féle beltér szín közül választhatunk, de benne vannak olyan extrák, mint a sötétített hővédő üvegezés, az ajtóba simuló kilincsek, a 19 collos felnik, LED fényszórók, parkoló csomag tolatókamerával, hőszivattyú, ülésfűtés elől, vagy a vezeték nélküli telefontöltés.

Annak ellenére, hogy egy aránylag jól felszerelt EQE-t kapunk ennyi pénzért, ami már tényleg nagyon jó autó, azért az állami programra optimalizált Sentiment Base-ből sok minden hiányzik. Aki konfigurált már prémium autót, az tudja, hogy a huszonikszmilliós induló árból nagyon könnyen lesz akár negyvenikszmillió is, mire az ember mindent bepipál, ami megtetszik (és akkor itt még nem a csúcsváltozatokról beszélünk, mint amilyen a Mercedesnél az AMG), és akkor onnan lehet leadni az igényekből, hogy harmincnéhány millióból megálljon az autó. A tesztautónkban volt napfénytető, légrugó, hátsótengely-kormányzás, yacht dizájnú nyíltpórusú diófa műszerfalborítás, és a zseniális Burmester hifi, ezek azért sokat hozzátesznek. Árban is, ez az EQE 300 így egy tízessel drágább, mint a 300 Sentiment Base.

Az autó külseje eléggé megosztó, mivel mindent a lehető legalacsonyabb légellenállásnak rendeltek alá, ezért szerintem a végeredmény nem lett szép, túlságosan lekerekített, nincs karaktere, talán a hátulja eggyel szebb, mint az eleje, de az összhatás nem harmonikus. Bent viszont egészen más, főleg a világos kárpitokkal fantasztikusan néz ki, elegáns, jól összerakott, masszív, tényleg nagyon jó minőségű és modern, a nagy kijelzők is sokat hozzátesznek az élményhez. A helykínálat bőséges, még hátul is kényelmesen elfér két 2 méteres utas, mondjuk, ez azért elvárható egy közel 5 méter hosszú autótól.

Vezetni zseni, siklik az úton, nagyon stabil, és nagyon halk, magas tempónál sem jön be nagyobb zaj az ablakok vagy a futómű felől. A 245 lóerős, 550 Nm nyomatékú motorral a 2,4 tonnás autó 7,3 alatt van százon, ami bőven elég ahhoz, hogy bármilyen forgalmi helyzetet megoldjon, utazóautónak hibátlan. De mivel elektromos autóról beszélünk, ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen hosszú az az utazás. Az akksi nettó 89 kWh, a gyárilag megadott vegyes fogyasztás 16,9 kWh/100km, ebből 500 kilométer feletti hatótáv jön ki, ami a tesztünk alapján teljesen reális, városban akár 600 kilométer feletti hatótáv is kihozható belőle. Mi autópályán 23 kWh fogyasztást mértünk, amiből közel 400 kilométeres autópályás hatótáv jön ki, de mivel senki nem meríti nullára az akksikat, így 130-140-es sebességnél érdemes 300-350 kilométeres hatótávval számolni. A töltés viszonylag gyors, 170 kW-os töltővel 28 perc alatt lehet feltölteni 5-ről 80 százalékra.

PRO TIPP: felhívtam egy Mercedes-kereskedést, és ott azt az infót kaptam, hogy vannak EQE-ből is készleten olyan autók, amiknek a felszereltsége magasabb, mint az állami támogatásra okosított Sentiment Base verziónak, és a listaáruk alapján nem férnének be az állami támogatási programba, de azokból tudnak annyi árengedményt adni, hogy mégis igénybe lehessen venni rájuk a 4 millió forintos támogatást.

Gyárlátogatás

Tavaly 174 ezer autót gyártottak a kecskeméti Mercedes üzemben, mondta el a gyárlátogatás előtt Jens Bühler, az üzem igazgatója. Jelenleg 4500 dolgozóval 441 hektár területen folyik a termelés, de hamarosan ennél jóval nagyobbak lesznek a számok, ugyanis folyik a gyárbővítés, új karosszéria- és új összeszerelő üzem épül, és létrehoznak egy akkumulátorbeszerelő üzemet is, a második felületkezelő üzem pedig átfogó modernizáláson megy keresztül.

Az évtized közepétől új modellek gyártását kezdik meg Kecskeméten, egyrészt az új MMA platformon (Mercedes-Benz Modular Architecture), illetve az MB.EA-M platformon (Mercedes-Benz Electric Architecture Midsize) is érkezik egy új modell.

A gyárlátogatás során megnéztük a fényező üzemet, az összeszerelő üzemet, a végső ellenőrzést és a tesztpályát. Most a CLA, a CLA Shooting Brake, az A-osztály és az EQB készül Kecskeméten, ezek közül a CLA-t csak a magyarországi üzemben gyártják.

Az automatizáltsági fok 95 százalék, vagyis a munka nagy részét már robotok végzik, de például a kábelkötegek, az ülések vagy a műszerfal beemelése (persze darukkal), a végső minőségellenőrzés még emberi feladat.

Egyébként az üzemben a sok high tech gép mellett egy low tech megoldás tetszett a legjobban: a hosszú autómosó egyik végétől a másikig az autók kulcsát úgy juttatják el, hogy beleteszik azokat egy két részre bontható hungarocell golyóba, majd azt elgurítják egy lejtős műanyag csőben az autómosó végéhez, az üres golyók pedig vissza egy hasonló csőben érkeznek. Így nem kell egyesével elvinni a kulcsokat A-ból B-be egy-egy dolgozónak, mint régebben. Ezt egyébként a dolgozók találták ki, az ilyen ötleteket szívesen felkarolja a vezetés. Low cost, high efficiency.

Mercedes EQB

A gyárlátogatás után Kecskemétről Budapestre egy EQB-vel jöttünk vissza. Azért is szerettem volna kipróbálni ezt a modellt, mert ez most a megújult változat, és Kecskeméten gyártják, ráadásul ez is belefér az állami támogatásba. Itt most bekezdéseket tudnék írni az EQB-ről úgy, hogy végig az odafelé úton kipróbált EQE-ről írnék, így utólag visszanézve nem volt jó a sorrend. Az EQB is egy nagyon jó autó, de az EQE kifinomultabb, érettebb, csendesebb.

De beszéljünk az EQB-ről! Nem indult túl jól a kapcsolatunk, mert valahogy a motoros ülést elsőre nem tudtam jól magamra állítani, az Apple CarPlay csak vezetékkel működik, vagyis csak működne, mert 20 perc próbálkozás után sem sikerült összepárosítani a telefont és az autót, és a visszaút előtti fotózás alatt kipróbáltam a hátsó üléseket, ahol nagy a lábtér, de érdekes módon nincs elég fejtér oldalról, mivel a kaszni befelé dől. Ráadásul az EQE után elsőre jóval hangosabbnak tűnt az EQB beltere, érzésre a kerekek és a szélvédő felől is jóval több zaj jön be, ez nyilván az SUV-műfajjal is együtt jár, ebből a szempontból is nehéz összehasonlítani egy limuzint és egy városi terepjárót.

Mivel nem sikerült az autóhoz csatlakoztatni a mobilt, nem tudtam használni a Waze-t, kénytelen voltam kipróbálni a beépített MBUX navit, ami meglepően jól működött, impresszív volt a kameraképre útirányt rajzoló augmented reality funkció. Az oprendszer viszont összességében eléggé elavultnak tűnt, akadozott, ebben például a BYD is többet tud.

Magasan ülni viszont jó (16 centivel magasabb a SUV, mint a limuzin), kényelmesebb az üléspozíció, jobb a kilátás előre és hátulra, ezekben veri az EQB az EQE-t. Ráadásul ennek a hasmagassága is jóval nagyobb, könnyedén keresztül megy útpadkákon, nem okoz gondot, ha egy el kell hagyni az aszfaltozott utat és kicsit terepezni kell, a hétköznapokban jobban használható autó az EQB. Összességében vezetni is jó, úgy kényelmesre hangolt a futóműve, hogy közben nem imbolyog (mint a legutóbb tesztelt BYD Atto 3), nagy sebességnél is stabil. A 228 lóerős motorral a 2,2 tonnás autó 8 másodperc alatt van százon, a végsebesség 160 km/h, ebből is inkább az jön ki, hogy nem száguldozásra van kitalálva az EQB.

A fogyasztása SUV-san magas, hivatalosan 17,3 kWh/100km, de a tesztutunk alapján ez a valóságban inkább 20 körül van, autópályán 26 kWh körül fogyasztott, vagyis autópályán legfeljebb 250 kilométer autózható ki a 66,5 kWh-s akksiból.

Az EQB-nél nem kellett megerőszakolni az árlistát az állami támogatáshoz, az alapváltozat 23,8 millió forinttól indul, vagyis most kevesebb, mint 20 millióból kijön egy elektromos Mercedes. A bruttó vételárba még egy-két extra is beleférhet 25,4 millió forintig, hogy igényelni lehessen a 4 milliós állami támogatást.

Ha csak a két tesztelt autóból, az EQE-ből és az EQB-ből lehetne választani, akkor hétköznapokra a városi terepjárót, utazóautónak pedig a limuzint ajánlanám, ha mint autót nézem őket, akkor viszont nem kérdés, hogy a limuzint választanám.

Túl friss még a múltkori BYD tesztélmény, hogy ne írjak néhány szót az Atto 3-ról és az EQB-ről. Egészen mások az elvárásaid, ha úgy ülsz be egy autóba, mint a BYD-nál, hogy az elektromos autóknál inkább kevésnek mondható 14,8 millióért már az ott elérhető full extrát kapod, mint a Mercedesnél, ahol közel 24 milliónál indul a történet, a tesztautónk pedig 27,4 milliós volt. Persze, körtét az almával hasonlítunk össze, volumenmodellt a prémiummal, kis SUV-t a közepessel, relatíve új versenyzőt egy presztizsmárkával, és a BYD-nál egyelőre nem tudjuk, mennyire lesz tartós, megbízható, hogy tartja majd az árát, de az első benyomások alapján a BYD-nál inkább pozitívan, a Mercedesnél pedig inkább negatív a meglepetés, mert a várakozások is egészen máshol vannak. A BYD-nál örülsz a hatalmas és motorosan elforgatható központi kijelzőnek, amin szép a grafika és gyors a menü, a Mercedesnél meg szomorkodsz, hogy az MBUX elavult, a grafika ósdi, és a telefonodat is csak vezetékkel tudod csatlakoztatni, és még az sem működik. Vagy hogy a BYD-nál jóval kevesebb pénzért már jár a panoráma üvegtető, a Mercedesben pedig 13 millió forinttal drágábban sem, de a felhasznált anyagok minősén sem ájulsz el a Mercedesnél, főleg a hátsó sorban. Jó autó az EQB, de nagyon erős a verseny, egyre nehezebb lesz megmagyarázni a felárat csak a presztízzsel.

Fotók: Gombkötő Emma, Mercedes

Címlapkép forrása: Portfolio