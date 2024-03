Magyarok százezrei mozdultak meg egyszerre, megérkeztek a lakásbiztosítási kampány első számai

Kissé ellentmondásos kommentárok jelentek meg az elmúlt órákban és napokban arról, mennyire aktívak az ügyfelek a hivatalosan március 31-ig, valójában április 2-áig futó lakásbiztosítási kampányban. Ami biztos: több mint félmillió online díjszámítás és összesen 40 ezer biztosításkötés már megtörtént – itt tart a kampány az első harmad letelte után. Időarányosan nézve meglehet tehát a sokak által várt legalább 100 ezer szerződéskötés, de mivel a kampánytapasztalatok szerint az utolsó hét lesz várhatóan a legerősebb, ezt a számot akár jelentősen túl is szárnyalhatja a piac.

Még a kampány elindulása előtt megkérdeztük Biztosítás 2024 konferenciánk szakmai közönségét arról, hány biztosításkötést vár az idén első alkalommal megrendezendő lakásbiztosítási kampányban. A legtöbben 100-200 ezer közötti kötésre számítottak, és a kampány elsői számai ezt megerősíteni látszanak. Piaci forrásaink kommentjei ugyanakkor ellentmondásosak az első napok tapasztalatairól:

a "nagyon tragikus"-tól a "váratlanul jó"-ig terjed a skála.

Megérkeztek az első konkrét számok

Már közel 40 ezren választottak maguknak kedvezőbb lakásbiztosítást a március 1-óta tartó kampányban, miközben a díjszámítások száma a fél milliót is meghaladta

- adta hírül a piaci adatokat összesítő Holkössekbiztositast.hu. Szerintük

a korábbi biztosítási kampányokhoz hasonlóan most is látszik, hogy miközben az érdeklődés lineárisan növekvő trendet mutat, a kötések száma exponenciálisan emelkedik a kampány vége felé közeledve,

a kampány vége felé közeledve, az elmúlt években az infláció és a forint gyengülése hatására duplájára nőtt az éves díjemeléseket (index értesítéséket) nem elfogadó ügyfelek aránya, ők már 2022-2023-ban másik biztosítót választottak maguknak kedvezőbb díj mellett,

bár a kampány indulása némileg elmaradt a várakozásoktól , az ügyfelek sokat spórolhatnak. A lakásbiztosítások legnagyobb részét kitevő, mintegy 2,2 millió biztosított családi ház esetében például 25 ezer forintot meghaladó átlagos éves megtakarítással találkozhatnak a háztulajdonosok,

, az ügyfelek sokat spórolhatnak. A lakásbiztosítások legnagyobb részét kitevő, mintegy 2,2 millió biztosított családi ház esetében például találkozhatnak a háztulajdonosok, ezen a héten indul útjára az MNB - Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítást (MFO-t) népszerűsítő - kampánya is, amely az értékalapúságot és az ügyfélelégedettséget helyezi a fókuszba, megerősítve ezzel a lakáskampány körüli, már eddig is jelentős ügyféltájékoztatást,

is, amely az értékalapúságot és az ügyfélelégedettséget helyezi a fókuszba, megerősítve ezzel a lakáskampány körüli, már eddig is jelentős ügyféltájékoztatást, a bővített fedezeteket, magas kártérítési összegeket és gyorsított kárrendezést tartalmazó MFO termékek fókuszba helyezésétől - melyekből az adatok szerint az ügyfelek 15 százaléka választott eddig - azt várja az MNB, hogy jelentősen nő az ügyfelek általános elégedettsége ,

, érdekes hatás, hogy a korábban csak az MFO- termékekre jellemző elemek egyre inkább megjelennek a biztosítók hagyományos lakásbiztosítási termékeiben is, melyekben a biztosítótársaságok önként vállalnak rövidebb kárrendezési időt, adnak díjmentes kiegészítő biztosításokat és emelik meg jelentősen a biztosított értékeket. Ez az úgynevezett „MFO-sodási” jelenség szintén a márciusi kampány hozadéka.

Fontos tudni, hogy bár a mostani kampányt „márciusi lakáskampánynak” nevezzük, a kampány - az MNB iránymutatásának köszönhetően - április 2-án éjfélig fog tartani, vagyis az eddig az időpontig a biztosítókhoz beérkező felmondások még érvényesek lesznek. Elegendő idő áll tehát rendelkezésre, hogy mindenki újrakalkulálja lakásbiztosításának díját és döntsön arról, milyen biztosítást szeretne a jövőben.

Nagyobb érdeklődés, kevesebb új kötés

Nagy az érdeklődés, de egyelőre nem robbant be a nagy kampány – ezzel a címmel adott ki közleményt a CLB ma reggel. A független biztosítási alkusz szerint annak ellenére, hogy az online felületeken naponta ezrek kalkulálják biztosításuk díját, egyelőre nem robbant be a kampány, és ez a jellemzés nagyjából megfelel annak, amit a piacról hallott a Portfolio is. A CLB kiemelte, hogy

a CLB weboldalán több ezer lakásbiztosítást kötöttek és csaknem ötvenezer kalkulációt végeztek eddig az ügyfelek,

bár erős az érdeklődés az új díjak iránt, eddig a kalkulációt végzők 10 százaléka talált kedvezőbb ajánlatot , vagy egyéb okból döntött úgy, hogy biztosítót vált,

, vagy egyéb okból döntött úgy, hogy biztosítót vált, a biztosítók érezhetően versengenek az ügyfelekért, a hűség és az árengedmények kombinációja a sláger,

a 3 évre vállalt hűséget akár 20 százalék kedvezménnyel is jutalmazzák a biztosítók , de különféle extra kedvezményeket is lehet találni a kínálatban,

, de különféle extra kedvezményeket is lehet találni a kínálatban, hangsúlyosak a kiegészítő biztosítások is, ezek között akad pálinkafőző robbanásra, a dioptriás szemüveg eltörésére, kisállat orvosi ellátására, vagy például kórházi lopásra, illetve kifejezetten combnyaktörésre szóló kártérítés is,

Látszik, hogy a társaságok igyekeznek nemcsak megszerezni, de a jövőben maguknál is tartani az ügyfeleket – magyarázta Németh Péter, a CLB Független Biztosítási Alkusz kommunikációs igazgatója.

33 ezer forintos átlagdíj, 23%-os MFO-arány

Lendületesen kezdték a kampányt a lakástulajdonosok – az új lakásbiztosítási modulját technikai problémák miatt több napos csúszással elindító, az online alkuszok körében egyébként piacvezető Netrisk szintén hétfőn reggel megjelent közleménye már így kommentálta az első napok tapasztalatait. Ők arról számoltak be, hogy

várakozások feletti érdeklődést hozott március első hete, hiszen naponta 15-ször annyian számolják , és kötik újra a lakásbiztosításukat, mint egy átlagos márciusi hónapban,

hozott március első hete, hiszen , és kötik újra a lakásbiztosításukat, mint egy átlagos márciusi hónapban, március első hetében az éves átlagdíjak 33 ezer forintot tettek ki, ami közel 25 ezer forintos megtakarítást jelent a szektorszintű átlagdíjakhoz képest,

jelent a szektorszintű átlagdíjakhoz képest, jelentősen, 11 százalékról 23 százalékra nőtt a minősített fogyasztóbarát lakásbiztosításokra szóló kötések száma, amelyeknek átlagos éves díja 32 ezer forint volt,

szóló kötések száma, amelyeknek átlagos éves díja 32 ezer forint volt, az ügyfelek 65 százaléka korábban nem volt kapcsolatban az összehasonlító oldallal, azaz új érdeklődőként jelent meg,

a megkötött lakásbiztosításoknál az ingatlan átlagos mérete 99 négyzetméter volt, a kötések több mint fele, 55 százaléka házakra szól, a budapesti ingatlanok aránya 30 százalékos, csak ingóságra pedig egyelőre a biztosítások mindössze 5,5 százaléka szól,

volt, a kötések több mint fele, 55 százaléka házakra szól, a budapesti ingatlanok aránya 30 százalékos, csak ingóságra pedig egyelőre a biztosítások mindössze 5,5 százaléka szól, a különböző biztosítók ajánlatai között lakásonként, extrém esetben akár éves 200 ezer forintos díjeltérés is tapasztalható ugyanarra a szolgáltatási tartalomra,

az első napok tapasztalatait és visszajelzéseit felhasználva a netrisk.hu finomhangolta a lakásbiztosítási folyamatát, aminek köszönhetően több mint 40 százalékkal egyszerűsödött a kalkulációs folyamat.

Az első hétre vonatkozó adatok alapján a Köbe és a Genertel ért el jelentős növekedést éves összevetésben. Ugyanakkor még korai mérleget vonni, hiszen jelentősen változhatnak az arányok március végéig - mondta Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója.

Van azért csalódás is

Egyelőre elmaradt az áttörés, időarányosan alaposan alulmúlják a számok a várakozásokat a piac egészében is – nyilatkozta az economx.hu-nak adott interjújában Kozma Gábor, a szintén online összehasonlító portállal rendelkező PBA Insura vezérigazgatója. Mint mondta:

a számok alapján a felmondások súlyában felülreprezentált az eddig 82%-os piaci részesedéssel bíró 4 piacvezető biztosító, de az is igaz, hogy

az új biztosítót választók körében továbbra is magas, közel 50 százalékos a biztosítását az Alfához (korábbi Aegon), a Generalihoz és a Groupamához vivők aránya , és az Allianz szerepel gyengébben a nagyon közül

, és az Allianz szerepel gyengébben a nagyon közül náluk az Alfa, a KÖBE és a Groupama kötötte a legtöbb szerződést, őket a Generali és a Gránit követi a sorban ,

, ugyanarra az átlagosnak mondható ingatlanra szóló biztosítási ajánlatok között 2-3 szoros díjeltérés lehet, mert a különböző ajánlatokban nagyon eltérhetnek a fedezetek,

nálunk a biztosítások átlagdíja a kampány előtt 48 700 forint volt, a kampányban 36 600 forint, azaz az ügyfelek átlagosan 25 százalékot tudnak velük spórolni.

Kozma Gábor szerint egyelőre az ügyfelek döntő többsége marad a tájékozódás szintjén, a tarifálások körülbelül 10 százalékából lesz tényleges üzletkötés.

