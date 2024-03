Véleményt mondott a Concorde a Nyomdáról

A negyedik negyedéves és éves eredmény publikálását követően vélemény mondott a Nyomdáról a Concorde. Az elemző szerint a cég nettó árbevétele idén is kétszámjegyű növekedést mutathat, emellett azt is megjegyezte, hogy a vállalatnak bőven van lehetősége a költségek csökkentésére is.