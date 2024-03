Amikor utolér a valóság - Recseg-ropog a Tesla sztori

Hónapok óta esik a Tesla árfolyama. Nagyrészt azért, mert egyre többen úgy látják, hogy a nagy növekedés időszaka véget ért az amerikai autógyártónál. És ezzel önmagában semmi baj sincs. A Tesla néhány év alatt egy startupból a világ egyik legnagyobb autógyártója lett, technológiai szempontból sok esetben iparági példakép, és még szép profitot is csinál. Le a kalappal! Miért ne jöhetne a brutális növekedés után lassulás? A baj inkább azzal van, ahogy a részvényeit árazzák a tőzsdén.

Nagyra nőtt a Tesla az elmúlt években, nemcsak az autóeladásokban, de a tőzsdén is: a vállalat piaci értéke az elmúlt hónapok meredek árfolyamesése ellenére még mindig bőven 500 milliárd dollár felett áll, közel akkora, mint a listán mögötte következő három cég összesen.

A befektetők sok mindent beáraztak a vállalat részvényeibe, például, hogy

a Tesla Az Elsőszámú Elektromosautó-Gyártó,

nemcsak autógyártó, hanem tech cég is egyben,

a mesterséges intelligencia fejlesztések élvonalába tartozik,

a cég marzsai tartósan jóval az autóipari átlag felett alakulnak majd,

évről-évre nagyot nő a bevétel és a profit.

Az érvek közül egyre több dől meg, mert

tavaly év végére a BYD lett a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója,

az AI elterjedésével valahol minden cég tech cég is lesz egyben, szóval ez már nem különleges fícsör,

a tesla bejelentette, hogy a nagy AI fejlesztéseket nem is a cégen belül, hanem azon kívül valósítják meg,

a marzsok a brutális ár- és technológiai verseny miatt szűkülnek,

és az elmúlt negyedévekben már a bevétel- és profitnövekedés is eltűnt.

Utóbbi elég markáns, miközben a befektetők ahhoz voltak hozzászokva, hogy a Tesla bevétele magas kétszámjegyű mértékben emelkedik, az elmúlt két negyedév már nem erről szólt, mert miközben az autóeladások még nőttek, a bevételek gyakorlatilag stagnáltak. Nagyrészt azért, mert az öldöklő versenyben a Tesla is csökkentette az autói árait.

Pont erre hívta fel a figyelmet nemrég a Wells Fargo elemzőház is, szerintük egyébként a következő negyedévekben is a korábbinál jóval lassabb növekedés jön majd,

idén az autóeladások stagnálhatnak, jövőre pedig csökkenhetnek.

Hogy ezzel mi a baj? Alapvetően semmi. Milért ne jöhetne el egy vállalat életében, hogy egy durva növekedési időszak után stagnál az eladás, a bevétel és a profit? Miért ne jöhetne egy olyan időszak, amikor számtalan versenytárs belépése az elektromosautó-piacra szűkíti a növekedési lehetőségeket? Amikor egy relatíve új technológia rövid távon eléri a határait, a vevők első rétegét, amelyik megengedheti magának az elektromos autózást. Amikor (átmeneti?) árcsökkentésekkel próbálják a versenytársak megnehezíteni egymás dolgát.

Távolabbról nézve nagy dolog, amit a Tesla elért, startupként indulva a világ vezető autógyártói közé került, milliós eladással, sok szempontból technológiai vezető szereppel. Néhány éve még azt találgattuk, hogy mikor megy csődbe (utólag Musk is bevallotta, hogy több csődközeli helyzet volt), most pedig relatíve magas marzsokkal szép profitot csinál a Tesla.

A baj nem ez, hanem ahogy a részvényei árazva vannak a tőzsdén.

Ha az autógyártók részvényeivel vetjük össze a Teslát, akkor igazán feltűnő az árazási prémium.

Miközben a hagyományos autógyártók többségének részvényei 0,2-0,5-ös P/S szorzón forognak, a Tesla 4 felettin. Úgy, hogy az elemzői konszenzusban még mindig többségében dinamikus bevételnövekedési várakozások vannak. Csak emlékeztetőül: a Teslánál az egyik legpesszimistább elemzőház, a Wells Fargo szerint az eladások idén stagnálnak, jövőre visszaesnek.

Az 56-os P/E ráta is kiugró, amit akár részben indokolhatna is a magas várható profitnövekedés, amit most még a konszenzus mutat, de itt is inkább a várakozások visszavágása várható.

Szóval a növekedés nagy része eltűnhet, ráadásul a korábban kiemelkedőnek mondható marzs sem igaz már.

De ne legyünk igazságtalanok, ne mérjük a hagyományos autógyártókhoz a Teslát, inkább a Fantasztikus Hetes részvényekhez, ahová egyébként is sorolják. Vagy sorolták. Mert már sem a növekedés, sem a tőzsdei vezető szerep nem igaz rá. Csakhogy a Tesla már ebből a mezőnyből is durván kilóg az árazásával.

Az elemzők rendkívül megosztottak a Teslával kapcsolatban, a legfrissebb célárak között van 300 dollár feletti is, de például a a Wells Fargon 200-ról 125 dollárra csökkentette a célárát (sőt, van egy extrém negatív forgatókönyvük 44 dolláros célárral). Az elemzői célárak átlaga folyamatosan csökken, most 203 dolláron áll, ami 20 százalékkal magasabb, mint a legutóbbi záróár.

Az elemzőknek már csak a harmada ajánlja vételre a Tesla papírjait, ez három éves mélypont.

Összességében tehát a befektetők már elkezdték árazni a nagy lassulást a Teslánál, az árfolyam idén már több mint 30 százalékot esett, a részvények árazása azonban még mindig bődületesen magas.

Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images