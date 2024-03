Újra épülhetnek szélerőművek Magyarországon! - Kiderült, hol és hogyan

Számos befektető, több különálló szélerőmű-parkja is megépülhet Északnyugat-Magyarországon, de csak úgy, hogy egyetlen kapcsoló állomáson keresztül táplálhatnak be az átviteli hálózatra – jelezték a szerdai online piaci fórumon a MAVIR illetékesei. Kiderült, hogy összesen 1359 MW csatlakozási igény jelentkezett a 400 kV-os feszültségszintre, és közülük kell legalább 670 MW-nak felcsatlakoznia az említett térségben. Mindez megerősítette a Portfolio minapi értelmezését , azóta pedig azt is megtudtuk, hogy Győr környékén fogják kijelölni azt a néhány km-es sugarú kört, ahol létrejöhetnek a szélerő-parkok, mert abban a térségben olyanok a szélviszonyok, hogy viszonylag kis hálózatfejlesztéssel megoldható ennyire nagy szeles kapacitás csatlakoztatása. Az ország más térségeiben csak úgy létesülhetnek új szélerőművek, ha nem igénylik a betáplálási kapacitás növelését, vagy eleve be sem táplálnak a hálózatba. Azt az értelmezésünket is megerősítette a mai fórum, hogy a második közzétételi eljárásban beömlött rengeteg új naperűmű projekt nem fog csatlakozási lehetőséget kapni, elutasítják őket a most pénteki határidőkor. A nap- és szélerőmű csatlakozási és zöld áram elosztási kérdésekről is szó lesz a Portfolio április 11-i Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján, további részletek itt érhetők el