Lefedhető lenne Magyarország teljes villamosenergia-igénye szélenergiával? Technikailag igen!

Technikailag Magyarország teljes villamosenergia-szükségletének a többszörösét is kitermelheténk szélenergiából, az ország fizikai, területi adottságai ehhez ugyanis megvannak. Ennek ellenére a Nemzeti Energia és Klímaterv (NEKT) alapján Magyarország csupán 1 gigawatt beépített szélerőmű-kapacitást tervez. A műszaki szélenergia-potenciált elemezte tanulmányában a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, amiből kiderül, hogy közel 100 GW számított műszaki szélenergia-potenciállal rendelkezhetünk. A hazai megújuló energia jövőjéről, valamint a szélenergiával kapcsolatos lehetőségekről is előadást fognak tartani meghívott szakértőink április 24-én, a Sustainable Tech konferencián.

A napokban több cikkben is foglalkoztunk a szélenergiával kapcsolatos legújabb fejleményekkel: a MAVIR szerdai online piaci fórumán kiderült, hogy összesen 1359 MW csatlakozási igény érkezett a 400 kV-os feszültségszintre, közülük kell legalább 670 MW-nak felcsatlakoznia (a Nemzeti Energia és Klímaterv (NEKT) célszámával összhangban). Megtudtuk azt is, hogy Győr környékén fogják kijelölni azt a néhány kilométeres sugarú kört, ahol létrejöhetnek új szélerőmű-parkok. Több befektető, több különálló szélerőmű-parkja is megépülhet a város közelében, de csak úgy, hogy egyetlen kapcsoló állomáson keresztül táplálhatnak be az átviteli hálózatra. Míg az ország további pontjain új szélerőmű csak úgy létesülhet, ha az nem igényli a betáplálási kapacitás növelését, vagy nem táplál a hálózatba. Szintén újdonság, hogy a MEKH hamarosan előrukkol egy olyan adatbázissal, amelyben átlátható lesz, hogy milyen időjárásfüggő kapacitások működnek már az országban, illetve hol, mire van kiadott engedély.

A jelenlegi 330 MW beépített kapacitás a szélerőműveknél tehát a felülvizsgálat alatt álló NEKT célszámainak megfelelően 1 GW-ra nőhet - kellene, hogy nőjön 2030-ig. A háromszoros szélenergia-kapacitás, az alacsony bázisról jókora ugrás, de még így is eltörpül Magyarország szélenergia-potenciáljához képest.

Pár hónapja készült el egy kutatás a European Climate Foundation támogatásával, amelyben az Austrian Institute of Technology GIS-alapú elemzéssel modellezte a magyarországi szélenergia-termelés technikai/műszaki potenciálját, a REKK pedig megbecsülte a különböző szélenergia-kapacitások gazdasági hatásait. A legfontosabb eredmények egyike az volt, hogy

Magyarországon - területhasználati korlátozásokat is figyelembe véve - 100 GW körüli a számított műszaki szélenergia-potenciál,

de a gazdaságos szélenergia-potenciál is 16 GW, ami még mindig sokszorosa a jelenleg 2030-ra kitűzött 1 GW-os kapacitásnak.

A kutatás Magyarország területi adottságait is vizsgálja, és egyben alátámasztja, hogy miért volt logikus döntés Győr környékét kijelölni annak a területnek, ahol létrejöhetnek új szélerőmű-parkok.

Jöjjenek a részletek! Szélpotenciál Magyarországon, avagy őrületes lehetőségek "technikailag"

Magyarország területe 93 ezer négyzetkilométer, a tanulmányban elvégzett GIS-alapú elemzés szerint az ország területének 32%-a lehet alkalmas szárazföldi szélenergia fejlesztésére (figyelembe véve például olyan korlátokat, minthogy természetvédelmi területeken nem létesülhet erőmű). Ez azt jelenti, hogy ha az összes, megvalósíthatónak minősített területen ténylegesen szélerőmű-fejlesztés valósulna meg, akkor 30 ezer négyzetkilométeren 279 GW szélerőmű-kapacitás épülhetne meg.

Ez az átlagos meteorológiai viszonyok mellett évi 651 TWh villamos energia előállítását tenné lehetővé. Összehasonlításképpen, Magyarország bruttó villamosenergia-fogyasztása 2021-ben 49 TWh-t tett ki. Vagyis műszakilag, technikailag az ország a jelenleg fogyasztott villamos energia több, mint tizenháromszorosát tudná szélenergiából előállítani. A szabályok, a csatlakozási korlátok, a villamosenergia-hálózati infrastruktúra ezt nem teszi lehetővé, valamint a gazdasági megtérülés a társadalmi szempontok sem feltétlenül indokolnának ilyen nagy volumenű szélerőmű-kapacitást.

A tanulmányban így a REKK különböző kizárások alkalmazásával azt is megvizsgálta, hogy mekkora kapacitás lenne elérhető, ha

kizárják a nagyon magasan fekvő területeket, és a 20 fokos, vagy annál jobban lejtő területeket, a hálózati csatlakozás műszaki kihívásainak, magas költségeinek elkerülése érdekében;

a természetvédelmi területek közelében (1200 méter) sem létesülne szélerőmű, valamint a vizes élőhelyek, hajózási területek közelében sem. Csakúgy, mint a beépített területek, repterek, ipari létesítmények, közúti hálózatok, stb.) közelében sem;

kizárják - a gazdasági szempontok figyelembevétele miatt - az alacsony szélsebességű területeket.

Az eredményt kétféle módon is megvizsgálták: ha az egész ország területén kiegyensúlyozott lenne a szélerőművek eloszlása (ebben az esetben a mezőgazdasági területeknek a 40%-át, az erdészeti területeknek a 10%-át hasznosítanák ilyen célra) és úgy is, ha a szél szempontjából legjobb magyarországi helyszíneken magasabb arányban használnák a mezőgazdasági és erdős területeket (kizárólag a nem természetvédelmi területeket), míg a szél szempontjából kedvezőtlenebb területeken kisebb lenne ezeknek a területeknek a "beépítési" aránya.

Ezek alapján a szárazföldi szélenergia potenciálja Magyarországon a fenti korlátozások figyelembevételével mintegy 93,5 GW,

ami a korlátozások nélküli műszaki potenciál harmada. Az ennek megfelelő éves villamosenergia-termelés a kiegyensúlyozott megközelítés esetén 217 TWh, míg az ország egész területén a legjobb helyszínekre összpontosító elosztás alkalmazása 223 TWh termelési potenciált jelent. Bármelyiket is vesszük alapul, több, mint ötszöröse pl. a 2021-es (49 TWh) magyarországi bruttó villamosenergia-felhasználásnak (2023-ban kevesebb volt a felhasználás, 43,7 TWh)

Lássuk a térképet!

Az alábbi ábra színekkel jelölve különbözteti meg a szélenergia fejlesztésére alkalmas magyarországi területeket, a csúcskihasználási órák számára alapozva (full load hours, FLH). A legjobb szélerőművi területek Magyarország nyugati részén találhatók, különösen az osztrák határnál és Szlovákia délnyugati részén. A legjobb szélerőmű-fejlesztési helyszínek Győr-Moson-Sopron és Veszprém térségében találhatók, majd Vas, Zala, Fejér és Komárom-Esztergom megyék következnek a tanulmány alapján. Magyarországon belül azonban több olyan régió is van, amely ígéretes szélviszonyokat kínál.

A 10 legjobb régióba a fentieken kívül még Csongrád-Csanád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy és Hajdú-Bihar megye is bekerült. Ezen régiókban a szélerőművek által elérhető átlagos csúcskihasználási óraszám jóval meghaladja az évi 2350 órát.

A térképen a piros színnel jelzett területek indokolják, hogy miért Győr térsége lesz az, ahol létrejöhetnek majd az új szélerőmű-parkok. A felsorolt tíz régióban összesen 47,4 GW, (illetve 121,2 TWh) műszaki szélenergia-potenciál van, ami majdnem háromszorosa az egész ország bruttó villamosenergia-felhasználásának (43,7 TWh volt 2023-ban).

A műszaki szempontokon túl

A REKK 3 további fontos eredményre is felhívja a figyelmet a tanulmány alapján:

Ha nem is a műszaki szélenergia-potenciállal számolunk, az ún. gazdaságos szélenergia-potenciál (16 GW) is sokszorosa a jelenleg 2030-ra kitűzött 1 GW-os kapacitásnak .

. Egy nagyobb, hazai szélenergia-portfóliónak pozitív hatásai lennének a villamosenergia-árakra.

A beruházók szempontjából fontos, hogy a szélenergia esetében nem várható kannibalizációs hatás, ellentétben a naperőművekkel.

Összességében tehát Magyarország jelentős potenciállal bír a szélenergia területén, a területek kihasználásával a teljes villamosenergia-fogyasztás többszöröse is lefedhető lenne. Az országon belül legalább tíz olyan régió van, ahol lehet létjogosultsága a szélerőműveknek, közülük Győr-Moson-Sopron és Veszprém megye emelkedik ki.

