Nyugtalanító trendek zajlanak a szén-dioxidnál is veszélyesebb üvegházgáz kibocsátásában

Az IEA becslése szerint 2023-ban összességében mintegy 128 millió tonna volt az energiagazdaság globális metánemissziója, megközelítőleg 2,5%-kal meghaladva a 2022-es 125 millió tonnás értéket. A tavalyi évben az olajiparból mintegy 49, a széniparból 40, a földgáziparból 29, a bioenergia-szegmensből pedig hozzávetőleg 10 millió tonna metán kerülhetett a légkörbe. A 2023-ban a fosszilis tevékenységből a légkörbe került metán mennyisége nagyjából 170 milliárd köbméter földgáznak felel meg, ami meghaladja Katar éves földgáztermelését vagy Japán és India kombinált éves gázigényét.

Az elmúlt hónapokban bejelentett szakpolitikai, szabályozási változások, valamint a részben az ENSZ legutóbbi klímacsúcsán tett új ígéretek ugyanakkor magukban hordják annak lehetőségét, hogy hamarosan csökkenő pályára állítsák a metánkibocsátást - teszi hozzá jelentésében a szervezet.

A különböző forrásokból a légkörbe szivárgó metán (CH4) becslések szerint mintegy 30%-ban felelős az első ipari forradalom óta a globális átlaghőmérsékletben bekövetkezett emelkedésért, így a szén-dioxidnál jóval rövidebb ideig stabil, de sokkal agresszívebb üvegházhatású gáz kibocsátásának gyors és tartós csökkentése kulcsfontosságú a felmelegedés rövid távú korlátozásában. Az emberi tevékenységből származó metánemisszió több mint harmada az energiaszektorból ered, beleértve az olaj-, a földgáz-, a szén- és a bioenergia (biomassza és biogáz) szegmenseket. A mezőgazdaság ennél is nagyobb kibocsátó (142 millió tonna/év), de a hulladékgazdaság is jelentős mennyiséggel (71 millió tonna) járul hozzá a kibocsátáshoz.

Az IEA szerint az új adatok egyaránt jeleznek bizonyos előrelépést és nyugtalanító trendeket is.

A pozitív fejlemények közé tartozik, hogy egyre több kormány és fosszilis energiavállalat kötelezi el magát a metánszivárgás elleni fellépés mellett. Az is kedvező hír, hogy a kibocsátási becslések következetes és átlátható jelentésére irányuló globális erőfeszítések erősödnek, és a tanulmányok szerint egyes régiókban az emisszió már csökken. Továbbá, mivel a világ fosszilis energiahordozó felhasználása az elmúlt 5 évben is tovább nőtt, így a termelés metánintenzitása (az egységnyi kitermelésre jutó kibocsátás) csökkent.

Ugyanakkor a kibocsátás összességében továbbra is sokkal magasabb szinten alakul annál, mint ami a globális klímacélok eléréséhez kívánatos lenne. Kedvezőtlen fejlemény az is, hogy a műholdak által észlelt nagy metánszivárgási események száma több mint 50%-kal nőtt 2023-ban 2022-höz képest.

A fosszilis energiával kapcsolatos műveletekből származó közel 120 millió tonnás 2023-as metánemisszió kétharmada, mintegy 80 millió tonna a világ 10 legnagyobb metánkibocsátójának számító országban valósult meg. Messze a két legnagyobb kibocsátó az Egyesült Államok (13,3 millió tonna) és Oroszország (11,2 millió tonna), ugyanakkor emissziós intenzitás tekintetében több más, a tízes toplistán szintén szereplő állam még rosszabbul szerepel náluk, Türkmenisztánban (1,6 kilogram metán/gigajoule) és Venezuelában (1,3 kg/GJ) például 4-8-szor annyi metán szabadul ki a légkörbe egységnyi fosszilis energiahordozó kitermelésekor, mint az USA-ban (0,2 kg/GJ) és Oroszországban (0,3 kg/GJ).

Az ilyen szempontból a legjobb teljesítményt nyújtó országokban, így Norvégiában és Hollandiában az emissziós intenzitás alig haladja meg a 0-t. Ez is azt jelzi, hogy a magas kibocsátási intenzitás nem elkerülhetetlen, és költséghatékonyan kezelhető szigorú működési szabványok, szakpolitikai intézkedések és technológiatelepítés kombinációjával - húzza alá az IEA.

2030-ig a legnagyobb mértékben (mintegy 80 millió tonnával) a fosszilis energiaágazatban megtehető intézkedésekkel lehetne mérsékelni a globális metánemissziót, míg a hulladékgazdálkodás (33 millió tonna) és az agrárium potenciálja (30 millió tonna) e tekintetben szerényebb. A földgáz 97%-át metán alkotja, a fosszilis energiahordozók kitermelése, szállítása és tárolása, illetve felhasználása során pedig jelentős mennyiségek szivároghatnak el.

Jó hír, hogy az energiaszektorban viszonylag egyszerűen, létező, ismert technológiák telepítésével, gyakran alacsony vagy egyenesen negatív költségek mellett lehetne elkerülni évi 80 millió tonna metán légkörbe kerülését.

Vagyis az érintett társaságok bizonyos esetekben még nyerhetnének is azon, ha a jelenleg a légkörbe szökő metán szivárgását felszámolnák, és a földgázellátásba csatornáznák be azt.

Az IEA szerint a fosszilis energiához fűződő évi mintegy 120 millió tonnás metánkibocsátásnak hozzávetőleg a 40%-át lényegében nulla nettó költségráfordítás mellett el lehetne kerülni (2023-as átlagos energiaárakat figyelembe véve). Ennek az az oka, hogy a kibocsátáscsökkentéshez szükséges kiadás kisebb, mint a szivárgástól "megmentett", leválasztott és felhasznált/értékesített metángáz piaci értéke.

Azt, hogy a vállalatok nagy része mégsem alkalmazza ezeket az intézkedéseket, az magyarázhatja, hogy inkább más, még rövidebb megtérülést ígérő befektetési lehetőségeket választanak. Az is előfordulhat ugyanakkor, hogy a társaságok nincsenek tisztában a metánszivárgás mértékével és a kibocsátáscsökkentés költséghatékonyságával, de az infrastrukturális és intézményi feltételek is megnehezíthetik a vállalatok számára az elkerült kibocsátásokból származó bevétel realizálását.

A klímacél eléréséhez 2030-ig szükségesnek tartott 75%-os mértékű metánemisszió-csökkentés eléréséhez a fosszilis energia iparnak hozzávetőleg 170 milliárd dollár ráfordítást kellene eszközölnie (ebből 100 milliárdot az olaj- és gázszektornak, 70 milliárdot pedig a széniparnak), körülbelül 135 milliárd dollárt beruházásokra, 35 milliárd dollárt pedig működési költségekre fordítva.

A szükséges kiadások az iparág által 2023-ban megtermelt bevételnek kevesebb mint 5%-ának felelnek meg.

A metánkibocsátás csökkentéséhez célzott intézkedésekre van szükség, ha a fosszilis energiahordozók felhasználása egyébként csökken is. 2023 e szempontból érdemi fejleményeket hozott: az ENSZ év végén Dubajban tartott 28. klímacsúcsán (COP28) az országok és olaj-, illetve gázvállalatok számos új ígéretet tettek a metánkibocsátás csökkentésére, és ezzel kapcsolatban jelentős új irányelveket és szabályozásokatt is bejelentettek 2023-ban, valamint több kezdeményezés is indult az erőfeszítések támogatására.

Ha az összes, az országok és vállalatok által a metánkibocsátás csökkentése érdekében tett ígéret, vállalás és bejelentés időben és teljeskörűen bevezetésre és megvalósításra kerül, úgy a fosszilis energiához kapcsolódó metánemisszió mintegy 50%-kal mérséklődhet 2030-ig az IEA becslése szerint.

Egyelőre azonban az ígéretek többsége mögött nincsenek részletes tervek, politikák és szabályozások, és a már létező politikák és szabályozások 2030-ig mindössze körülbelül 20%-kal csökkentenék a fosszilis energiahordozókkal kapcsolatos műveletek metánkibocsátását a 2023-as szinthez képest.

Az IEA becslése szerint szinte az összes, fosszilis energiahordozóval kapcsolatos metánkibocsátás-csökkentő intézkedést költséghatékonyan lehetne alkalmazni, ha a karbonemisszió ára elérné a körülbelül 20 USD/tonna szén-dioxid-egyenértéket. Az üvegházhatású gázok kibocsátásáért azonban a világ számos részén még mindig nem kell fizetni, vagy nem éri el a szükséges szintet (mint például Kínában), így a cél eléréséhez új szabályozási keretekre, finanszírozási mechanizmusokra és javított kibocsátáskövetésre lesz szükség.

Az előrelépés e téren is tapasztalható, ugyanis egyre jobb és több, a metánkibocsátás mérésén alapuló transzparens adat érhető el. Ennek ellenére a világ legtöbb részén alig vagy egyáltalán nem használnak mérésalapú adatokat a kibocsátások jelentésére, ami már csak azért is probléma, mert a mért kibocsátások általában jóval - esetenként nagyságrenddel - magasabbak, mint a jelentett kibocsátások.

A Párizsi Klímaegyezmény kibocsátáscsökkentési céljának (karbonsemlegesség 2050-re) eléréséhez az országok által kidolgozott éghajlat-politikai tervek (úgynevezett nemzetileg meghatározott hozzájárulások - NDC-k) közelgő aktualizálása, amely során az országok 2035-ös éghajlati célokat tűznek ki, jó lehetőséget kínál a kormányok számára arra, hogy ambiciózusabb célokat és terveket tűzzenek ki a metánszivárgás visszafogására - hívja fel a figyelmet a Nemzetközi Energiaügynökség.

Az IEA a metánról szóló jelentése előtt nem sokkal, március elején hozta nyilvánosságra a szén-dioxid-kibocsátás 2023-as alakulásáról szóló jelentését. E szerint nemhogy csökkent a globális szén-dioxid-kibocsátás, ahogyan az a Párizsi Megállapodásban meghatározott globális éghajlati célok eléréséhez szükséges lenne, hanem új rekordot ért el. A szél- és napenergia, valamint az elektromos járművek globális elterjedése segített visszafogni a kibocsátás növekedését, de a kínai gazdaság újraindulása, az alacsony vízenergia-termeléssel rendelkező országokban a fosszilis tüzelőanyag-felhasználás növekedése és a légiközlekedés fellendülése összességében a kibocsátás emelkedéshez vezetett.

