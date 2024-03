Begyújtotta a rakétákat a Waberer’s, most indulhat csak igazán a növekedési sztori

Az elmúlt időszakban felpörögtek az események a Waberer’s háza táján, több akvizíciót és beruházást is bejelentett a cég, miközben számos együttműködési megállapodással is igyekszik hatékonyságot és eredményességet növelni a vállalat. Mindeközben jelentős gyártókapacitások érkeznek Magyarországra, amelyek nagy lehetőséget jelentenek a teljes logisztika ágazat, azon belül pedig a Waberer’s számára. A jelenleg futó projektekről, akvizíciókról és a növekedési tervekről kérdeztük Barna Zsoltot, a Waberer’s elnök-vezérigazgatóját.

Azt látjuk, hogy a Waberer’s két sztoriból áll össze: az egyik alulról jön, sok kompetencia gyűlt össze a cégben, akvizíciókat hajtanak végre, terjeszkednek és a Waberer’s lesz „A logisztikai cég” a régióban; a másik történet felülről szerveződik: Magyarországnak egyre nagyobb a logisztikai szolgáltatások iránt az igénye, számos gyár épül, beruházás valósul meg, ehhez pedig növeszteni kell a logisztikában egy nemzeti bajnokot. Jól látjuk?

Kapcsolat valóban van a két sztori között, de ennél sokkal indirektebb az összefüggés. A logisztikai szolgáltatásokat mindig a gazdaság fűti, és amikor a gazdasági igények növekednek, akkor a logisztikai szolgáltatók is tudnak növekedni. A gazdasági és a logisztikai klíma szoros kooperációban van egymással, ami azt is jelenti, hogy mindig a logisztikai szolgáltatók érzik meg elsőként, ha recesszív a gazdaság, de azt is, ha éppen expanzióban van.

A Waberer’s csoport számára a közép-kelet-európai gazdasági növekedés - ami nagyobb, mint az EU átlagos növekedése - nagyon komoly lehetőséget teremt, hogy a vállalatunk a versenytársainknál nagyobb mértékben tudjon növekedni. Az külön öröm számunkra, hogy a hazai gazdaságban jelentős beruházások valósulnak meg a közeljövőben, és mi szeretnénk ezeknek a résztvevői lenni.

Múlt héten jelentek meg a Waberer’s 2023-as számai, amelyek több tekintetben rekordokat mutattak. Hol tartanak most a növekedésben, és hogyan illeszkednek a 2023-as számok a 2027-es stratégiába?

A vállalat transzparensen kommunikálja a teljesítményét, és a csoport 2020-2023-ig tartó fejlődési íve alátámasztja a 2027-es stratégiánkban bemutatott növekedési potenciált. A jelenleg regnáló menedzsment 2020-ban tette le az első rövid távú stratégiáját, amely a nemzetközi üzletág átalakításán túl a vállalatcsoport fókuszainak eltolását is bemutatta. Úgy látjuk, hogy a teljesítményünk jobb is, mint a 2020-ban megfogalmazott célok, és az akkor bevezetett működésimodell-váltás nehezebb időszakokban is bizonyított. Ezért jó esélyt látunk a 2027-es célok megvalósulására.

Bár az egész éves számok erősek voltak, a negyedik negyedévben jelentősen csökkent az EBIT és az adózott eredmény a bázisidőszakhoz képest. Mi volt ennek az oka?

Az EBIT változásának oka döntően könyveléstechnikai kérdésre vezethető vissza. A 2022-es évben rendkívüli tételek okoztak jelentősebb növekedést az utolsó negyedévben, mivel az energiakötelezettségi rendszerben történő eladásainkat év végén egy összegben könyveltük be, 2023-ban pedig ellapítva, az auditálást követően történt ezeknek az elhatárolása. Éppen ezért a tavalyi könyvelés negyedévről-negyedévre tükrözte a vállalati teljesítményt.

Látszik egy nagy állami akarat a logisztikai ágazat erősítésére az országban. Mik itt a tervek, a kihívások, hogyan működnek együtt az állammal?

A Waberer’s csoport stratégiai partnere a magyar kormánynak, és a stratégiai megállapodás alapján a kormányzat folyamatos konzultációt biztosít. Emellett a Waberer’s csoport több érdekképviseletben is jelentős szerepet tölt be, és a hazai gazdaságszabályozás kialakítása során a logisztikai infrastruktúra-fejlesztések terén mind a Waberer’s csoport, mind az érdekképviseletek között nagyon komoly konzultáció zajlik, illetve a piaci tapasztalatok megosztása a kormányzattal. Tehát az együttműködésünk szakmai alapon zajlik.

Tekintettel a kormányzati szándékokra és az elmúlt évek tapasztalataira azt gondolom, hogy nem irreális annak a célnak a megfogalmazása, hogy 2027-re megduplázzuk a hazai logisztika teljesítményét. Ehhez komoly infrastrukturális, digitalizációs, illetve vállalatikultúra-fejlesztésekre van szükség. Ebben a Waberer’s piacvezető, és a jó tapasztalatokat meg szeretnénk osztani a kisebb hazai vállalatokkal.

Mely területek jelentik most az egyeztetések fő fókuszát?

Megjelent egy kormányrendelet, amely leírja, hogy mik azok a rövid távú feladatok, amelyek a hazai fuvarozás és logisztika versenyképességének javítását szolgálják. Ezek döntően a piacvédelemre, a versenyképesség fokozására, a hazai adminisztrációs terhek csökkentésére ösztökélnek.

Emellett a nemzetgazdasági minisztérium a hazai logisztika területi, illetve infrastrukturális fejlesztésére vonatkozóan, mind az intermodális logisztikai központok fejlesztése tekintetében, mind a logisztikai övezetek kijelölése tárgyában komoly egyeztetéseket folytat a szakmával. Ezek mind olyan lépések, amelyek a hazai szereplőket jelentős helyzethez juttathatják.

Emellett a Külgazdasági és Külügyminisztériummal fontos együttműködés zajlik, a különböző hazai vállalatokat promotálja a befektetők számára, hogy már abban a pillanatban, hogy Magyarország tárgyal valamilyen komolyabb befektetésről, a logisztikai kapacitások is megfelelő módon legyenek ezen potenciális befektetők számára megjelenítve.

A Waberer’s csoport az országos logisztikai hálózatával „one-stop shopként” egy kézből nyújt teljes körű szolgáltatást. Nemcsak ingatlan-, illetve raktárfejlesztést, hanem az ehhez kötődő logisztikai szolgáltatásokat is tudunk nyújtani közúton, vasúton, tengeren, illetve légi közlekedésben. Emellett képesek vagyunk integrálni azokat a kisebb hazai szereplőket, akik kapacitást tudnak adni, ezáltal növelni tudják a Waberer’s csoport ajánlatát.

A PSP akvizíció kapcsán közölték, hogy a vállalat intermodális terminált épít Szeged közelében, nem messze az épülő BYD gyártól. A kínai gyártóval milyen együttműködési lehetőséget látnak?

A PSP csoport megvásárlásakor még nem volt ismert számunkra a BYD szegedi beruházása. Ez egy olyan externália, amit úgy szereztünk meg, hogy nem áraztuk be. De természetesen azt, hogy milyen együttműködésre lesz lehetőség, nem mi határozzuk meg, hanem a megbízó. Terveink szerint a gyárépítéshez kapcsolódó alapanyag-beszállítások terén már komoly lehetősége van a Waberer’s csoportnak, illetve később a termelőeszközök beszállításához kötődő logisztikai feladattok ellátásában is részt tudunk venni. A későbbiekben a gyártáshoz kapcsolódó alapanyagok konténeren történő beszállításában, az ehhez kötődő raktári szolgáltatásokban és a késztermékek kiszállítására is van a csoportnak lehetősége.

Egy BYD-hez, CATL-hez, vagy BMW-hez hasonló kaliberű ügyfél megrendelései nagyságrendileg mekkora árbevétel-növelő hatással járhatnak éves szinten?

Ezt nehéz megmondani. Nem lesz olyan beruházó, aki egy szolgáltatót bíz meg, hiszen jellemzően folyamatosan zajlik több szolgáltató versenyeztetése. Akár a szolgáltatások kapcsán is történik szegmentáció, illetve azon belül is többszöri a kiválasztás. Ha a hazai példák mentén vizsgálódunk, önmagában egy gyár betelepülése nagyságrendileg 30 milliárd forintos logisztikai csomagot jelenthet a piacon, és még ehhez kapcsolódik a különböző beszállítókhoz kötődő logisztikai igények megjelenése. Egy ilyen vállalat megjelenése összevethető logisztikai igényt teremt a vállalatunk kapacitásával.

Mekkora részét tudja ezeknek a megrendeléseknek elvinni a Waberer’s?

Szerintem önmagában egyetlen logisztikai vállalat sem képes kiszolgálni ezeket az igényeket. Menedzsmentként az a célunk, hogy minél nagyobb százalékot hasítsunk ki ebből a logisztikai tortából. De az újonnan betelepülő gyártókapacitások az egész hazai logisztikai piac számára jelentős növekedési lehetőséget jelentenek.

Korábban bejelentették, hogy együttműködési megállapodást kötöttek a Magyar Postával egy közös tulajdonú cég létrehozásának lehetősége kapcsán, azóta viszont nem közöltek új információkat. Hogy áll jelenleg ez az együttműködés?

Nagy lehetőség van abban, hogy Magyarország két legjelentősebb logisztikai cége üzleti alapon, a megfelelő szinergiákat kihasználva együtt tudjon működni. Ebben továbbra is hiszünk, ennek a tervezési, előkészítési folyamatai zajlanak. Hogy ez mikor fog testet ölteni, annak az időzítése egyelőre bizonytalan.

A potenciális jövőbeli együttműködés szempontjából hogyan értékeli, hogy március végétől a kormány kötelezővé tette az online kiskereskedőknek, webáruház üzemeltetőknek, hogy eladott áruikat a Magyar Postán keresztül is küldjék, ha a vevő úgy akarja?

A Waberer’snek ehhez semmilyen formában nincs köze, nem végzünk a Magyar Posta részére last mile tevékenységhez kötődően semmiféle szolgáltatást.

Négy hónappal ezelőtt beszélgettünk utoljára. Vannak azóta új fejlemények a Posta Biztosító tervezett megvásárlásával kapcsolatban?

A vállalat transzparensen eddig is bemutatta azokat a lépéseket, amelyek ezzel a tranzakcióval kapcsolatban történnek. Legjobb tudásunk szerint jelenleg is versenyben van a Waberer’s csoport, és reményeink szerint fél éven belül lezárul a Posta Biztosító értékesítési folyamata.

Február 15-től új névvel és arculattal, Gránit Biztosítóként folytatja a működését a Wáberer Hungária Biztosító, amely a Gránit Bankkal kötött stratégiai együttműködési megállapodást. Vizsgálják az együttműködést Tiborcz István más vállalkozásai és a Waberer’s között?

Minden részvényesi értéket növelő lehetőséget megvizsgálunk a piacon, de a Gránit Bankkal történő együttműködéssel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy független vállalatokról van szó, kölcsönös szinergiahatásokkal. Az együttműködés nagyon jó lehetőséget teremtett arra, hogy a Gránit Biztosítónak növeljük a piaci részesedését, ismertségét, és olyan digitális megoldásokkal növeljük a képességeit, amelyek javítják a piaci pozícióját.

A Waberer’s csoport bármilyen tulajdonosi környezettől függetlenül folyamatosan vizsgálja annak a lehetőségét, hogy egy tőle független céggel történő együttműködés által hogyan tudja javítani a hatékonyságát, eredményességét, illetve a piaci reputációját. Ebből fakadóan zajlanak egyeztetések különféle vállalatokkal, amiknek több esetben van is kézzel fogható eredménye, ilyen volt például a Mollal kötött tavalyi stratégiai megállapodás is.

Ha már említette, az olajcég decemberben bejelentette, hogy megvásárolja a Waberer’s 15 százalékát. Milyen előnyökkel, lehetőségekkel járhat a Waberer’s számára a két vállalat közötti kapcsolat szorosabbra fűzése?

A mi szempontunkból az innováció, kutatás-fejlesztés terén látunk jelentős potenciált, ami az alternatív hajtásláncú eszközök üzemeltetésére, jövőbeni használatára vonatkozik. Nemcsak az elektromos, hanem a HVO és a hidrogén hajtásláncú eszközök üzemeltetésében is együtt tudunk működni.

Emellett jelentős potenciál és szinergialehetőség mutatkozik a beszerzési együttműködésekben. Ez igaz arra is, hogy a Waberer’s üzemanyagot, kenőanyagot vásárol, másrészt a Mol logisztikai szolgáltatást tud vásárolni. Ezeknek az összehangolásával mind a két cég elég jelentősen tud prosperálni.

Abban is látunk lehetőséget, hogy a Waberer’s csoport kifektetési stratégiájában nagyon jelentős segítséget tud nyújtani a Mol, ami már sok országban jelen van. Az együttműködés révén a Waberer’s nemzetközi expanziója is jelentősen gyorsulhat.

A PSP akvizíció lezárást már bejelentették, viszont a szerb MDI zárása még várat magára. Hogy áll most ez az üzlet?

A tranzakció lezárása az utolsó szakaszába érkezett, a várakozásaink szerint a nagyon közeli jövőben sor kerülhet a zárásra.

A vállalat vezetői már több alkalommal beszéltek arról, hogy készül a Waberer’snél egy tőkepiaci stratégia. Ez mikor jelenik meg és mi lesz benne pontosan?

A tőkepiaci stratégiánk megjelenítését nagy mértékben befolyásolja a Posta Biztosító esetleges tranzakciója, hiszen az merőben átalakítaná a jelenlegi struktúrát. Ennek tükrében tudunk majd egy megalapozott stratégiát bemutatni, a jelenlegi stratégiánk fő céljainak megtartásával.

A Waberer’s csoport 2027-ig a Gránit Biztosítón kívül mintegy 100 millió eurónyi beruházást tervez, ami nem tartalmazza a járművekkel kapcsolatos beruházásokat. A tőkepiaci stratégiánk egyik alapvető kérdése, hogy milyen forrásokból valósuljon meg a következő évekre tervezett növekedés, és hogyan alakuljon a hitel, a kötvény és az esetleges részvénypiaci tőkebevonás.

Emellett továbbra is a működésünk középpontjában helyezzük az ESG minősítés lehetőségét, és növekvő likviditással, valamint bővülő elemzői lefedettséggel igyekszünk segíteni a részvényünk keresletét.

Bár az elmúlt két év jó tendenciát mutat arra, hogy mit gondol az igazgatóság és a menedzsment az osztalékfizetésre vonatkozóan, de a tőkepiaci stratégia része, hogy erre is határozottabb jövőképet mutassunk be. Arra viszont kiemelten figyel a cég, hogy konzervatív módon a nettó tőkeáttételi mutatónk 3 alatt maradjon.

Ha jól értem, korai lenne arról beszélni, hogy lesz-e osztalékpapír a Waberer’sből.

Igen, és az elmúlt két évben az látható, hogy a vállalat az osztalékfizetés mellett a fenntartható növekedésre is koncentrál. Illetve a kötvénykibocsátásból fakadóan is van a kiosztható nyereségnek egy felső korlátja. Ezen elemek mixe fogja meghatározni a mindenkori osztalékfizetés nagyságát.

Befektetői szemmel a sztori úgy áll össze, hogy a Waberer’sből egy nagy logisztikai cég lesz, régiós jelenléttel, amely az érkező magyarországi beruházásokból is kiveszi a részét. Hogyan fognak ebből profitálni a részvényesek?

Már profitáltak, az elmúlt egy évben 100 százalékot emelkedett az árfolyamunk, ez közel kétszer akkora növekedés volt, mint a BUX index 55 százalékos növekedése ugyanezen időszak alatt. Emellett az igazgatóság idei 120 forintos részvényenkénti osztalékjavaslata 20 százalékkal magasabb az előző évinél. Tehát a befektetőink jelentős értéket tudtak realizálni az elmúlt évben. A menedzsment hisz abban, hogy a 2027-ig bemutatott stratégiai tervünket évről évre meg tudjuk valósítani, ezáltal ez a növekedési ütemünk fenntartható. Emellett hiszünk az elemzői várakozásokban, amelyek alapján a jelenlegi cégértékünkben és a részvényárfolyamban még jelentős potenciál van.

Tavaly több mint 80 százalékot emelkedett, az elmúlt egy évben pedig közel megduplázódott a Waberer’s részvényárfolyama. Ön szerint beárazta már a piac a Waberer’s növekedési sztoriját?

A célárak nem ezt mutatják, azok alapján van még tér az emelkedésre.

Címlapkép forrása: Portfolio