Megjött a rezsicsökkentési rendszer legújabb módosítása

Mi a lényeg?

Amint tegnap részletesen megírtuk: belenyúlt a kormány a lakossági rezsicsökkentés gázpiaci lábába, hogy elkerülje annak a helyzetnek a megismétlődését, ami tavaly mintegy 100 ezer, átalány szerint fizető fogyasztóval megtörtént az április-júliusi időszakban. Akkor egyik hónapról a másikra jócskán megnőtt a gázszámlájuk, mert az MVM azt látta róluk a rendszerben, hogy a 2022 augusztustól kezdődött rezsiévben az egy évre járó legalább 1729 köbméteres kedvezményes gázmennyiséget már felhasználták, így az összes további fogyasztást már a 7,5-szeres áron számlázta ki nekik.

Az így előálló kellemetlen helyzetet akkor azzal kezelte a kormány, illetve az MVM, hogy egyedi elbírálás nélküli részletfizetést biztosított, most viszont jogszabályokat módosított azért, hogy ez ne ismétlődhessen meg.

Ezt úgy érik el, hogy a naparányosítás miatt előre minden hónapra ki kell számolni, hogy mennyi az a gázmennyiség, amit kedvezményesen kell biztosítania az MVM-nek minden lakossági gázfogyasztó felé (ez havonta jellemzően 144 köbméter körüli volumen), és ha efeletti átalány fogyasztást állított be az adott fogyasztó, akkor csak az efeletti részre számlázhatja ki felé az MVM a 7,5-szeres gázárat. Mindezt függetlenül attól, hogy a 2023 augusztustól indult új rezsiévre járó kedvezményes gázmennyiségből mennyit használt már fel az adott fogyasztó. Ha pedig túlfogyasztás történt, akkor az éves leolvasás nyomán az elszámoló számla alapján elszámol a két fél egymással.

A fentieket két jogszabályban, egy kormányrendeletben, és egy miniszteri rendeletben, rendezte el a kormány, amelyek a legfrissebb Magyar Közlönyben jelentek meg.

Kormányrendelet

A 76/2024. (IV. 3.) számú kormányrendelet belenyúlt a 259/2022. (VII. 21.) kormányrendeletbe, mégpedig úgy, hogy a rendelet "9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki":

"(1) A lakossági fogyasztó az e rendelet szerinti kedvezményes mennyiségeket időarányosan jogosult igénybe venni. Ennek érdekében az egyetemes szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, amelynek alapján a felhasználó számára kiállított számlában a kedvezményes mennyiség 1/365-öd, szökőévben 1/366-od részének és a számlázási időszak napjainak szorzatát érvényesíti, és az e feletti rész számlázása történik lakossági piaci áron vagy versenypiaci költségeket tükröző áron. Egyetemes földgázszolgáltatás esetén – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel – az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata szerinti fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezménymeghatározást kell alkalmazni."

"(1a) Azonos földgázmennyiségről kiállított részszámlák esetében a kedvezményes mennyiséget naparányosan kell érvényesíteni úgy, hogy az adott számlázási időszakra maximálisan érvényesíthető kedvezményes mennyiséget az 5. § (1) bekezdése és a 8. § alapján a kedvezményes évre maximálisan kiosztható kedvezményes mennyiség arányosításával kell meghatározni, függetlenül az elszámoló számlában már elszámolt kedvezményes mennyiségtől."

Fontos, hogy a kormányrendelet már mától, azaz április 4-től hatályba lépett, és az is benne van, hogy a fenti két pontot már a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Ez azt jelenti, hogy már az áprilisi számlázási (tört) hónap, és a májusi számlázási (tört) hónap átalány fogyasztásáról szóló következő havi részszámlában is azzal kell számolnia az MVM-nek, hogy naparányosítással mennyi kedvezményes gázmennyiség jár áprilisra, illetve májusra, és ha a fogyasztó az átalányban ennél több havi fogyasztást állított be előzőleg, akkor csak erre a többletre számlázhatja ki a 7,5-szeres árat a fogyasztó felé. A többi mennyiségre a normál, 100 forint/köbméter körüli díjszabást kell alkalmaznia függetlenül attól, hogy a tavaly augusztustól elindult rezsiévben a kedvezményesen igénybe vehető 1729 köbméterből (vagy többől) már mennyit használt fel a fogyasztó.

Ez a megoldás garantálja azt, hogy nem szembesülhetnek most április-május-június körül az átalányban fogyasztók azzal, amivel tavaly. Akkor mivel az MVM úgy látta a számlázási rendszerében, hogy mintegy 100 ezer fogyasztó már kimerítette a téli hónapok után az augusztustól járó 1729 köbméteres kedvezményes mennyiséget, ezért megugrottak a következő gázszámlák, mert a teljes havi átalány fogyasztást a 7,5-szeres áron számlázta ki a szolgáltató.

Miniszteri rendelet

A fentiekkel összhangban született az energiaügyi miniszter 5/2024. (IV. 3.) EM rendelete is, amely rögzítette a fenti naparányosítási megoldást az átalányos ügyfeleknél, illetve egyéb, kisebb technikai módosításokat, pontosításokat is tartalmaz. Így például azt, hogy a kedvezményes éves földgázmennyiségen (évi 63645 MJ) belül az I. árkategóriában felhasználható évi 41040 MJ energiát csak akkor lehet csökkenteni, ha a fogyasztó tényleges éves felhasználása is alacsonyabb ennél, például alacsony fogyasztás, vagy évközi kikapcsolás miatt. Magyarul: az egyetemes szolgáltatónak úgy kell a számlákat kiállítania, hogy előbb ezt a mindenképpen és mindenkinek járó kedvezményes keretet kihasználja, és csak azután lép be a II. árkategória a számlázásban (kicsit magasabb, mint az I. kategória).

Ezzel párhuzamosan az is lényeges, hogy a fenti évi 41040 MJ kedvezményes mennyiség csökkentésének számolási szabálya is módosult, értelmezésünk szerint kis mértékben kedvezően a fogyasztó számára. Eddig úgy szólt a szabály, hogy ezt a mennyiséget "szolgáltatás szüneteltetése vagy szerződésszegés miatti kikapcsolás időtartamával arányosan csökkenteni kell", mától pedig úgy szól, hogy a "mennyiséget a szolgáltatás szüneteltetése vagy a szerződésszegés miatti kikapcsolás időtartamára a fogyasztási jelleggörbe szerint csökkenteni kell." Így tehát mostantól nem a kikapcsolás teljes időtartamával arányos csökkentés történik, hanem az adott időtartamra a fogyasztási jelleggörbe alapján járó mennyiséggel lehet csökkenteni a kedvezményes éves keretet. A téli kikapcsolási moratórium miatt ez a rendelkezés a tavasztól őszig tartó időszakra releváns, amikor időjárási okok miatt csökken a gázfelhasználás, illetve a fogyasztási jelleggörbe alapján elszámolható kedvezményes éves mennyiség.

Emiatt ez a módosítás a fogyasztók számára relatív kicsit jobb helyzetet eredményezhet értelmezésünk szerint, mert kisebb mértékben lehet csökkenteni a kedvezményes éves mennyiséget, mint ami az időarányosítás alapján megtörténhetne, például egy tavasztól őszig tartó kikapcsolás idején.

