A magyar adatvédelmi hatóság vizsgálja a ChatGPT-t, kiderült, mikorra várható döntés

Más tagállamok adatvédelmi hatóságához hasonlóan a NAIH is vizsgálja a ChatGPT adatkezelését, ezzel kapcsolatban még idén várható döntés - árulta el Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke lapunknak. A személyes adatok feldolgozása mind a tanítása, mind a működése során tipikusnak mondható sok MI esetén. A GDPR szerinti jogszerűségi feltételeknek itt is ugyanúgy meg kell felelni kockázatarányosan mint minden más adatkezelés esetén. Ezt megerősíti az EU új MI rendelet is - véli az elnök. A mesterséges intelligencia használatának adatvédelmi szempontjairól, a terület szabályozásáról és a legérdekesebb, legkirívóbb adatvédelmi incidensekről is kérdeztük az elnököt. A témával április 23-ai AI in Business rendezvényünkön is foglalkozunk, a rendezvényen a NAIH képviselője, Vass Norbert osztályvezető tart előadást erről.