A villanyautózást is elérte a krízis, egyre több helyen korlátozzák az e-töltők használatát

A legnagyobb fogyasztású időszakokban a szolgáltatók egyre több országban az elektromos töltők közcélú hálózatból történő vételezésének átmeneti korlátozására kényszerülnek, és ezzel párhuzamosan mind több helyen különböző pénzbeli ösztönzőkkel, kedvezményes tarifákkal és bónuszokkal is igyekszik rávenni arra a villanyautósokat, hogy ne a legnagyobb fogyasztású esti órákban töltsék fel járműveiket.

Nincs elég kapacitás

Az elektromos hálózati kapacitás szűkössége világszerte egyre több országban okoz problémákat a villanyautókat kiszolgáló e-töltők árammal való ellátásában. A gondot az okozza, hogy a villamosenergia-hálózat fejlesztése képtelen volt lekövetni a felhasználói igények, illetve nap- és szélerőművek tömeges terjedéséből következő, elmúlt években látott növekedését.

Van, aki a helyzet kapcsán már globális hálózati válságról beszél, amely az energiaátállás folyamatának egészét fenyegeti. A szóban forgó kifejezést Vineet Mittal, az Avaada Group, India egyik vezető integrált energiaipari csoportjának elnöke dobta be blogbejegyzésében, amelyben a hálózatfejlesztési késedelmek okozta gazdasági kockázatokat tárgyalja. A helyzet súlyosságára a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) is felhívta a figyelmet. E szerint a klímacélok eléréséhez 2040-ig világszerte összesen több mint 80 millió kilométernyi hálózatot kell bővíteni vagy felújítani - vagyis lényegében meg kell duplázni a jelenleg meglévő globális hálózatot. Az elektromos hálózat állapota már ma is érezhetően fékezi az energiaátmenetet.

A nagyszámú új típusú termelő és fogyasztó berendezés megjelenése közepette az ellátásbiztonság biztosítása többféle kihívás elé állítja a helyi elosztó és az országos átviteli rendszer irányítóit. Az egyik fő probléma az, hogy míg a dél körüli órákban a naperőművek a felhasználói igényhez képest túltermelnek, addig a legmagasabb fogyasztású késő délutáni, esti órákban - amikor a napelemek már nem termelnek - a hőszivattyúk és e-töltők tömeges használatához egyre nehezebben biztosítható a szükséges energia.

Egyoldalú korlátozások vagy két legyet egy csapásra

A problémát többféle módon igyekeznek kezelni a hálózat és rendszer irányítói. Az alkalmazott eszközök közé tartozik a megújuló kapacitás növekedésének lassítása, a naperőművek legnagyobb termelésű időszakokban történő átmeneti lekapcsolása és az energiatároló kapacitások fejlesztése, az új e-töltők elhelyezésének optimalizálása, de a legnagyobb fogyasztású időszakokban a szolgáltatók így is egyre több helyen az e-töltők és kisebb részben a hőszivattyúk áramellátásának átmeneti korlátozására kényszerülnek.

A drasztikus megoldással párhuzamosan egyre többfelé egy másik, kifinomultabb eszköz is alkalmazásra kerül, amely különböző pénzbeli ösztönzőkkel, kedvezményes tarifákkal és bónuszokkal igyekszik rávenni arra a villanyautósokat, hogy ne a legnagyobb fogyasztású esti órákban töltsék fel járműveiket.

Ezzel egy intézkedéssel két legyet lehet ütni egy csapással: ha ugyanis az elektromos autókat késő délelőtt és kora délután töltik fel, amikor a hálózat gyakran kiaknázatlan többlet napenergia-termeléssel rendelkezik, akkor nem csak este lesz kisebb a nyomás a villamosenergia-rendszeren (és kevesebb a tárolási igény), hanem a naperőművek napközbeni lekapcsolása is jelentős részben elkerülhetővé válik, a tiszta termelő kapacitás jobb kihasználtsága pedig további gazdasági és klímavédelmi előnyökkel jár.

Németország

Németországban az elosztó hálózatok üzemeltetői 2024 január 1-jétől korlátozhatják a hőszivattyúk és ez e-töltők áramellátását annak érdekében, hogy megőrizzék a hálózat stabilitását. A szintén a krónikus alulberuházottság állapotában levő német elosztó hálózat üzemeltetői továbbra sem akadályozhatják meg szolgáltatási területükön új hőszivattyúk és fali töltők telepítését, de visszafoghatják az áramellátásukat, ha az áramigény megugrása a hálózat akut károsodásával vagy túlterhelésével fenyeget. (A német elosztó és átviteli hálózat fejlesztésére becslések szerint mintegy 450 milliárd eurót szükséges fordítani 2045-ig.)

A helyi szabályozó szerv (Bundesnetzagentur) kétéves türelmi időszakkal bevezett előírása értelmében ezekben az időszakokban az említett készülékek óránként legfeljebb 4,2 kilowatt villamos energiát kaphatnak, más háztartási eszközöket ugyanakkor a korlátozás nem érint. A várakozások szerint a korlátozások alkalmazására csak ritkán lesz szükség, a hálózati kapacitás szűkössége által sújtott felhasználók pedig kompenzációban részesülhetnek. Így a hőszivattyúval és/vagy e-töltővel rendelkező háztartások éves szinten akár 190 euróval is mérsékelhetik villanyszámlájukat, dedikált mérőórával pedig 60%-os tarifacsökkentést is elérhetnek.

A probléma kezelése érdekében az ország más lépéseket is tesz, mindenekelőtt - a terv szerint 2025-től - lehetővé teszi a dinamikus vagy flexibilis tarifák alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy az azonnali piaci árak alakulásához igazodóan alacsonyabb tarifákkal igyekszik arra ösztönözni a villanyutósokat, hogy ne az esti fogyasztási csúcsidőszakban, hanem akkor töltsék járműveiket, amikor bőséges mennyiségű olcsó megújuló villamos energia áll rendelkezésre a rendszerben.

Hollandia

Hollandiában hasonló helyzet alakult ki, az ország hálózatüzemeltetői pedig már 2023-ban figyelmeztettek, hogy az elektromos hálózati kapacitás kihasználtsága szinte minden tartományban maximális, elsősorban a hőszivattyúk, napelemek és elektromos járművek töltőállomásai iránti növekvő kereslet miatt.

A holland kormány tavaly ősszel bejelentette, hogy rendkívüli intézkedéseket tervez a hálózatra nehezedő nyomás enyhítése érdekében, például a nagyvállalatok csúcsidőszaki, 16 és 20 óra közötti áramfogyasztásának csökkentését elősegítő ösztönzők bevezetése formájában. Az intézkedések értelmében a nagyfogyasztók kevesebbet fizetnek az áramért, ha a hálózati terhelés szempontjából legkritikusabb órákban csökkentik a fogyasztást, míg a túlfogyasztás esetén magasabb árakkal számolhatnak.

Az elmúlt hetekben pedig az egyik hollandiai regionális elosztóhálózat-üzemeltető társaság azt vetette fel, hogy a hálózati kapacitásproblémák elkerülése érdekében a nyilvános e-töltőket le kellene kapcsolni 16 és 21 óra között, mivel szerinte a töltőállomások áramellátásának Rotterdamban tesztelt csökkentése önmagában nem elegendő a kapacitáshiány pótlására és az igények kielégítésére.

Egyesült Királyság

Az Egyesült Királyságban található e-töltőkre vonatkozó hatályos szabályozás szintén korlátozza a csúcsidőbeli energiaellátást. Ennek értelmében a töltési pontoknak vagy alapértelmezett beállításuknak kell lennie, hogy hétköznap csak a 8 és 11, illetve 16 és 22 óra közötti csúcsidőszakokon kívül használhatóak, vagy az úgynevezett fogyasztó oldali válasz (DSR) beállítással, illetve megállapodással kell rendelkeznie.

Ez utóbbi opció azt jelenti, hogy a csúcsidőszakon kívüli töltés kedvezményes tarifákért vehető igénybe, és a töltő egyéb, a hálózat stabilitását szolgáló DSR szolgáltatásokat is nyújt a hálózatüzemeltetőknek. Ilyen például az úgynevezett V2G (vehicle to grid) szolgáltatás, melynek értelmében az elektromos autó akkumulátora bizonyos időszakokban, jellemzően a fogyasztási csúcsidőszakokban villamos energiát táplál vissza a hálózatba, így csökkentve annak terhelését.

Az első ilyen, kereskedelmi szolgáltatás 2024 februárjában indult el a szigetországban, csúcsidőn kívül ingyenes töltést garantálva azoknak a villanyautó-tulajdonosoknak, akik hozzájárulnak, hogy a csúcsidőben az autóik akkumulátoraiból származó energiát visszatáplálják a hálózatba.

Mindemellett a hálózati helyzettől függően szükség esetén ezen kívül is 30 perces random korlátozások léphetnek életbe. A hálózatai kapacitás szűkössége ezzel együtt is hátráltathatja időlegesen az új e-töltő telepítések megvalósítását.

Norvégia

Az elektromobilitásra való átállásban világelső, 2025-től a belsőégésű motorral felszerelt autók forgalomba hozatalának véget vető Norvégia szintén a fogyasztási csúcsidőszakokon kívüli töltés támogatásával igyekszik biztosítani gyorsan bővülő villanyautó-parkja energiaellátását, egyben gigászi ráfordítások nélkül fenntartani a hálózat stabilitását.

A skandináv ország ezt elsősorban az úgynevezett okos töltési megoldásokkal, illetve intelligens töltőszoftver alkalmazásával éri el, amely ugyan lehetővé teszi a villanyautósoknak, hogy a legmagasabb rendszerterhelésű és tarifájú fogyasztási csúcsidőszakokban csatlakozzanak a hálózathoz, azonban a jármű töltése csak az ezen időszakokon kívüli, alacsonyabb árazású villamos energiából valósulhat meg. Ez enyhíti az elektromos hálózat terhelését, jobban kihasználja a megújuló energiát, és pénzt takarít meg a villanyautósoknak, cserébe viszont hosszabb várakozásra kényszeríti őket a csúcsterheléses időszakokban.

Világtrend az okos töltés

2024 elején a világ legnagyobb elektromos autó piacával rendelkező Kínában is új terveket jelentettek be a villanyautók energiaigényének menedzselésére. Ezek értelmében a Kínai Kommunista Párt fontolóra veszi az elektromos járművek csúcsidőn kívüli töltésére vonatkozó ösztönzők bevezetését, és lehetővé teszi a V2G-t, vagyis hogy a tulajdonosok értékesítsék a járművek akkumulátoraiban tárolt áramot a hálózat számára. A kapcsolódó új műszaki szabályokat 2025-ig kell megalkotni, majd ezek alapján több mint 50 kísérleti programot indítanak országszerte azokban a régiókban, ahol ehhez adottak a feltételek.

(Kína egyébként több mint 300 új szénerőművet is tervez építeni, amelyeket a kormány állítása szerint nagyrészt csak akkor kíván magas kihasználtsággal üzemeltetni, amikor a megújulóenergia-termelés nem fedezi a fogyasztási csúcsidőszakok energiaigényét.)

A kormányok világszerte hasonló megoldásokat mérlegelnek a villamos energia iránti kereslet kezelésére és ellátáshoz való igazítására, illetve az energiaigény optimalizálására.

Erre az úgynevezett kereslet oldali menedzsmentre az egyik legutóbbi példát New York városa szolgáltatja. Az április elején indult okostöltési szolgáltatás az egyik legnagyobb a maga nemében a tengerentúlon, és számos ösztönzővel sarkallja arra az elektromos autók tulajdonosait, hogy járműveiket ne a napon belüli és nyári fogyasztási csúcsidőszakokban töltsék. A szolgáltatók szerint az ügyfelek így átlagosan 400 dollárt kereshetnek, illetve takaríthatnak meg évente, de nagyobb jármű esetén ez elérheti akár az 1000 dollárt is.

A smart charging megoldások terjedéséhez a szolgáltatók fejlesztésein és a hálózat digitális eszközökkel történő "okosításán" kívül szükséges a megfelelő jogszabályi környezet kialakítása, valamint az autó- és elektromos töltő gyártók együttműködése is, de általánosságban elmondható, hogy a feltételek egyre inkább adottak. A kereslet oldali menedzsment, illetve fogyasztó oldali válasz megoldások alkalmazásába nem csak az e-töltők és hőszivattyúk, hanem lényegében minden felhasználó bevonható, például a dinamikus villamosenergia-árazás bevezetésével, ami hamarosan Magyarországon is megvalósulhat. A megújulók terjedésének és az elelektrifikációs trend várhatóan gyorsuló folytatódásával pedig az igény is egyre nagyobb ezekre a megoldásokra, amelyekkel érdemben mérsékelhető a hálózatfejlesztés hatalmas beruházási igénye.

Címlapkép forrása: Getty Images