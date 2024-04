Magyarország energiapiacának a feltérképezése - Milyen a tökéletes magyar energiamix?

"Emelt klímacélon innen, energiaválságon túl" címmel rendezték meg azt az energiapiaci és energiapolitikai beszélgetést, ahol Huszár András, a Green Policy Center alapítója elsőként arról kérdezte a meghívott szakértőket, hogy milyen nem várt energiapiaci változásokat tapasztaltak a háború kitörése, illetve az energiaválság után:

Prof. Dr. Aszódi Attila (a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzora, Paks II. projekt korábbi kormánybiztosa) a földgáz árának gyors normalizálódását emelte ki, valamint azt a váratlan fordulatot, hogy több ország – köztük Belgium, Hollandia, Svédország – az atomenergia felé fordult, amire a háború kitörése előtt nem lehetett számítani.

Miben vagyunk jók? Miben nem, és miben lehetnénk jobbak?

Abban minden megkérdezett szakértő egyetértett, hogy Magyarország egyik legnagyobb erőssége energiapiaci szempontból a nemzetközi interkonnektivitás, vagyis Európán belül is kiemelkedő nemzetközi energiapiaci összeköttetésekkel rendelkezünk, ami nagyban segíti a költségek alacsonyan tartását.

A napelemek terén is jól teljesítünk, elmaradásban vagyunk azonban az épületfelújítások ütemét illetően

– mondta el Koczóh Levente.

Kaderják Péter a nemzetközi összeköttetések mellett a földgáz-infrastruktúrát emelte ki, ami biztonsági hálóként van jelen a magyar energetikában. Amiben viszont rosszul állunk a szakértő szerint, az a kiszámíthatóság - a jó beavatkozások is néha váratlanul jelennek meg. Arra kérdésre, hogy megfelelő cél lehet-e az energiaszuverenitás csak Magyarország értelmezésében, Kaderják Péter azt válaszolta, hogy igen, hiszen az energiaimport a makrogazdaságra, a költségvetési hiányra is kihat, így például az importált kőolaj helyett a napenergiával feltöltött elektromos hajtású gépjárművek használata segítheti az import és vele együtt a költségek csökkentését, de ez még nem jelent önellátást. A kedvező tendenciák, intézkedések kapcsán a szakértő elmondta, hogy a nagy fogyasztók, és kkv-k számára drágává vált energiaárak beruházás-ösztönzően hatnak, mert a vállalatok tartós energiacsökkenést kívánnak elérni. Az EKR (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) is transzparens piaccal működik, sokan keresnek hiteles energiamegtakarítási projekteket. Ha megjelennek azok a befektetők, akik a lakossági piacon valósítanak meg energiahatékonysági projekteket, az még nagyobb lökést adhat az EKR működésének.

Holoda Attila is azt emelte ki az erősségek között, hogy mostanra szorosan kapcsolódunk az európai energia-infrastruktúrához, ami évtizedekkel korábban még nem így volt. Az ellátásbiztonság már nem kihívás, sokkal nagyobb problémát jelentenek a belső hálózati kapcsolatok, ami nemrégiben például abban is megmutatkozott, hogy a szélerőműveknél kizárólag egy csatlakozási pontot engedélyeztek. Elsősorban a villamosenergia belső tranzitja a gond, a gáz esetében ez a probléma már elhanyagolható. Nagy hiányosság – hogy bár csökkent a földgáz-fogyasztás – de a statisztikai adatok szerint még mindig nagy mértékű a gáz használata a fűtési célú primer energiafogyasztásban. Az is látható, hogy inkább a spórolás, mintsem a tudatosság miatt esett vissza a lakossági fogyasztás,

azt gondolom, hogy ha újra olcsóbb lenne a gáz ára, akkor a lakosság egy jelentős része feltekerné a fűtést.

- mondta el véleményét a szakértő. Ezzel szemben Nyugat-Európában ténylegesen szakítottak a gázzal, és más eszközök felé nyitottak. A lakosságnál hihetetlen edukációs hiányosságokat lehet látni, de a kis-, és közepes cégekre, illetve az önkormányzatokra is jellemző ez. Az EKR Holoda Attila szerint főként a nagyobb vállalatok estében működőképes, míg a kisebb cégeket és a lakosságot inkább a tarifarendszer átalakulásával lehetne motiválni.

Aszódi Attila szerint mindenképpen pozitívumként kezelendő, hogy a lakosság reagált a rezsicsökkentett mennyiségi határ megváltoztatására, vagyis ez az intézkedés elérte a célját. Hiányzik viszont egy tarifarendszer, ami még erősebb motivációs faktor lehetne. Jelenleg az látszik, hogy a lakossági szektorban a szaktudás kevésbé épül be a döntésekbe, sokkal inkább az árérzékenység dominál. Sőt, valójában a nagyobb vállalatok részéről, akik új belépőként használják a villamosenergia-hálózatot, is több előregondolkodásra, az energetikai szempontok mérlegelésére lenne szükség.

Hol használunk feleslegesen sok energiát?

Koczóh Levente a felesleges energiahasználatra vonatkozó kérdésre azt válaszolta, hogy lényegében mindenhol van még csökkentési potenciál, ami az épületszektort vagy a lakosságot érinti. Aszódi Attila kiemelte, hogy különbéget kell tenni, az energiatakarékosság és az energiahatékonyság között: előbbi azt jelenti, hogy lejjebb kell adni az igényekből, míg utóbbi azt, hogy ugyanazon igényszint mellett kevesebb energiát használunk. Az energiahatékonyság növelése sokkal több szaktudást igényel. A magyar lakásállomány széles spektrumban mozog energiahatékonysági szempontból, a régebben, például a negyvenes, ötvenes évek előtt épült lakóingatlanokban nem tudnak csak energiatakarékosak lenni a lakók, ott további intézkedésekre is szükség van. Kaderják Péter a lakásállomány mellett a közlekedési szektort említette, mint nagy megtakarítási potenciállal rendelkező terület. Ebben az elektrifikáció segíthet, ha ezek a járművek olcsóbbá válnak, akkor trendszerű növekedésnek lehetünk szemtanúi.

A megújuló-, és atomenergia lehetőségei

A beszélgetésben részt vett szakértők eltérő állásponttal rendelkeznek a jövő energiamixére vonatkozóan:

Aszódi Attila szerint alapvető politikai kihívás az energiaszektor dekarbonizációja, amit az európai politika összekötött a megújulókkal, és így ezekre terelődött a fény. De az eredeti kérdésben, ami a dekarbonizáció – a nukleáris energia a tökéletes válasz, hiszen nincs időjárás kitettsége. Az elmúlt hetekben az energiapolitika legfelsőbb szintjére újra visszakerült az atomenergia, néhány országot leszámítva. A folyamatos villamosenergia-ellátásnak kiemelt jelentősége van,

az atomenergia szerintem a karbonsemleges energiamixnek elengedhetetlen része, enélkül jelenleg a folyamatos energiaellátás nem biztosítható.

- mondta el Aszódi, majd hozzátette, hogy a paksi két blokk a 2050-es évek elejéig biztosan üzemképes lesz. Paks II-nél zajlanak az előkészületek, de csak osztrák, német cégek dolgoznak, az oroszok a nagy léptékű munkát úgy tűnik, hogy még nem kezdték el. Az első reaktortartály gyártása elvileg megkezdődik, ha ezt tényleg így lesz, és tartják az ütemtervet, akkor 2032-ben leghamarabb az ötös blokk el tud kezdeni villamos-energiát termelni. "Várakozásaim szerint, ha gond nélkül fog zajlani a kivitelezés,

akkor a 2030-as évek közepére 50% nukleáris, 50% megújuló energia lehet az energiamix összetétele,

amit Paks I. évi 16 terawattórás, valamint Paks II. évi 19 terawattórás teljesítménye alapozna meg - ismertette a várakozásait Aszódi Attila.

Koczóh Levente ennek kapcsán hozzátette, hogy a fosszilis energiától való szabadulás prioritás, és előrébb sorolandó, mint az atomenergia mentesség. Az időjárásfüggő megújuló energia mellett a geotermiát is felhozta lehetőségként, a szakértő szerint 10-szer nagyobb potenciál rejlik ebben, mint amennyit jelenleg kihasználunk.

Kaderják Péter a nukleáris energia kapcsán a nukleáris hulladékok kezelésére hívta fel a figyelmet, ami egy megoldandó, hosszú távú feladat. A geotermiáról elmondta, hogy jelenleg a hasznosításnál a kitermelt víz 60-70%-át elengedik, a gyógyfürdőkből egyszerűen megy a folyókba a termálvíz. A másik gond, főként Dél-Alföldön, a sajtolási kockázat (sok termálkút fúrása esetén csökkenhet a mélyben lévő vízszint, ezért tartják sokan fontosnak a kötelező visszasajtolás törvénybe foglalását) így Kaderják Péter a korábban említett 10-szeres potenciált a geotermia esetében túlzónak tartotta. A beszélgetés során szóba került a biogáz is, amiből a szakértő szerint kevesebb áll rendelkezésre, mint gondolnánk, illetve a hazai agrárium támogatására is szükség lenne, hogy beindulhasson ezen a téren a termelés.

Holoda Attila elmondta, hogy jóval felül kell méretezni a beépített naperőmű kapacitást, hogy abból nagy mennyiségben megújuló villamos energiát kivehessünk - megfelelve a 2050-es terveknek. A napelem-telepítések most megszaladtak, ami bizonytalanná tette a hálózatot.

A szélenergia is időjárásfüggő, de a napenergia időjárás, és napszakfüggő.

- emelte ki, majd a geotermia kapcsán a szabályozást említette, mint fő problémaforrás:

jelenleg a melegvíz-hasznosítás és a mezőgazdasági célú felhasználás nem visszasajtolás köteles.

- mondta el Holoda Attila. A turisztikai célok felülírják az egyébként drágán kiépíthető visszasajtoló kutak kötelező kiépítését, a gyógyfürdők ragaszkodnak a vízkészletükhöz, így nehéz ebben fejlődést elérni. A családi házas övezetekben nehezebben lehet geotermiát hasznosítani, de ahol 20-25 ezer lakást el tudnak látni, ahol van távhő, ott működőképes alternatíva lehetne, egyelőre azonban a távhő-kiépítettség nem általános Magyarországon. Az önkormányzatok anyagi lehetőségei korlátozottak, így célravezetőbb lenne egy kormányzati beavatkozás. A biogázról Holoda Attila is elmondta, hogy túl kis mennyiségben áll rendelkezésre, illetve kiemelte, hogy az agrárium jelenleg nem támogatja.

A szakértők végül az újraiparosítási hullám energiafogyasztási velejáróiról is beszélgettek, Aszódi Attila az akkumulátorgyárak folyamatos, állandó energiaigényét emelte ki, amit jelenleg a napenergia nem tud biztosítani, míg Kaderják Péter szerint az új gyárak zöld törekvései és elvárásai éppen azt eredményezik, hogy még erősebb löketet kaphat a megújuló energia fejlesztése. Koczóh Levente szerint az akkumulátorgyárak energiaigényének kielégítésére úgy tűnik, hogy a kormány egyelőre gázerőmű építését látja megoldásként, ami negatív hatásokat generál klímapolitikai szempontból. Holoda Attila végül hozzátette, hogy nemcsak az akkumulátor-gyártásához kell nagy mennyiségű energia, de az akkumulátor-hulladékok feldolgozása is magas energiaigényű iparág.

