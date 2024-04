Új lakossági napelemes pályázatot lengetett be Lantos Csaba!

Még az idén pályázatot ír ki a kormány azok számára, akik korábban az éves szaldó elszámolási rendszerben telepítettek háztartási méretű kiserőművet (napelemet), ám idéntől kezdve elkezdenek kipörögni a tízéves szaldós időszakból, hogy ők is fel tudjanak szerelni energiatárolót, és így hatékonyabban használhatják fel az általuk megtermelt áramot – jelentette be a Mandinernek adott interjúban Lantos Csaba. Ez egyelőre csak néhány ezer családot érint, aztán lesz egy komoly felfutás a következő évektől kezdve. Az energiaügyi miniszter emellett megerősítette a Portfolio azon minapi értesülését, hogy csak a Kisalföldön épülhetnek új szélerőművek, amelyek betáplálnak a hálózatba. A fenntarthatóság és az ezt szolgáló technológiai megoldások részletesen szóba kerülnek a Portfolio április 24-i Sustainable Tech konferenciáján, amelyről részletek itt érhetők el

A szaldó elszámolási rendszert felváltó bruttó rendszer idén januártól indult el, a lényege az, hogy a betáplált és vételezett villamosenergiát külön-külön mérik és számolják el a fogyasztóval, így kevésbé vonzó lehetőség. Amint januárban részletesen megírtuk: azok, akik korábban telepítettek napelemes rendszert, az új szabályok értelmében automatikusan átkerülnek a bruttó rendszerbe azt követően, hogy az üzembe helyezéstől kezdve letelt a tíz éves határidő.

Így tehát felmenő rendszerben fokozatosan egyre több családot fog érinteni az átsorolás és a pályázat lehetősége a következő években.

Idén év elejéig mintegy 7650 háztartási méretű kiserőműnél járt le a tíz év az üzembe helyezéstől számítva (igaz volt egy kis kavarodás a számoknál, mert akik utána rendszert bővítettek, nekik onnantól számít a tíz év), és idén év végéig további mintegy 8800 rendszernél fog ez bekövetkezni a MEKH elmúlt bő tíz évre vonatkozó HMKE telepítési statisztikái alapján. Nem egyértelmű azonban, hogy a belengetett pályázat minden HMKE-be tartozó naperőműre érvényes lesz-e, a kisebb ipari méretű erőműveket is beleértve, vagy csak a ténylegesen lakossági szereplő által üzemeltetett erőművekre. Ha utóbbi és ez az esélyesebb, akkor nyilván a fent említett számoknál néhány ezerrel kisebb érintetti körről lehet szó. Amint a fenti ábrán láthatjuk, az igazi nagy átsorolási hullám majd 2026-2027-től kezdve indul el, hiszen 2016-2017-től kezdett el nagyon felfutni a lakossági telepített rendszerek darabszáma (és beépített kapacitása).

Azt is felfedte Lantos, hogy a januártól elindított Napenergia Plusz Programban már több mint 28 ezren előregisztráltak, mostanáig több mint 15 ezer támogatási kérelem érkezett be a napelem és az ehhez tartozó zöldenergia-tároló egység, azaz akkumulátor telepítésére. Hozzátette: a feldolgozás folyamatos, "nem volt igazuk azoknak, akik szerint földbe áll az egész program".

Az interjúban szóba került többek között a miniszterelnök által is emlegetett energetikai szuverenitás kérdése, ami tartalmilag az importarány csökkentését célozza, és Lantos megerősítette, hogy csak az árampiac kapcsán lehetséges oda elérni, hogy éves szinten önellátóak lehessünk. Ehhez a felfutó napelemes kapacitások mellett az kell, hogy megépüljön a Paks II., illetve a Paks I. üzemidő-hosszabbítása is sikeresen megtörténjen.

Paks II. kapcsán úgy fogalmazott, némileg eltérve a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter által emlegetett 2030-as évek eleji céldátumtól, hogy

a 2030-as évek első felében az új reaktoroknak működésbe kell állniuk.

Paks I. üzemidő-hosszabbítása kapcsán pedig azt vázolta: "Utóbbi projekt elindult, bőven átnyúlik majd a következő évtizedbe. Rengeteg műszaki vizsgálatra van szükség, alaposnak kell lenni, ám az összes eddigi tapasztalat azt igazolja, hogy lehetséges a hosszabbítás. Az elsődleges feltétel a biztonságos működés, ezzel rendben vagyunk, a paksi egyébként egy kiválóan működő erőmű."

A szélerőmű-telepítések lehetősége is megnyílt, és Lantos megerősítette a Portfolio minapi értesülését, hogy hálózati betáplálással csak a Kisalföldön létesülhetnek új kapacitások, a jelenlegi 330 MW-ot többszörösen meghaladó volumenben:

A miniszter egyértelműsítette: komolyan számítanak a geotermikus forrásokra, természetesen fenntartható módon, de juthat szerep az energiamixben a biomasszának és a biogáznak is.

Arra is felhívta a figyelmet Lantos, hogy megnyitották az ipari szereplők számára az úgynevezett energiaközösségek kialakításának lehetőségét, most pedig vizsgálják az önkormányzatok bevonását, végül a társasházak kerülhetnek majd sorra.

