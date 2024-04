Lélfai Koppány: egy ötödik blue chip született a magyar tőzsdén

Az Opus-sztori még csak most kezdődik el, a részvény ma már az ötödik blue chip a magyar tőzsdén - mondta el az Opus Global vezérigazgatója, Lélfai Koppány a Portfolio-nak adott interjúban. A cégvezető beszélt az új stratégiáról, arról, hogy mennyire lehet tartós az osztalékfizetés, és hogy hol keresgélnek majd 2027-től, a következő expanziós időszakban az ötödik üzletág kiépítéséhez.

Portfolio Investment Day 2024 Hasonló témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes.

Az elmúlt öt évben az Opus „kisgömböc” módjára nőtt egyre nagyobbra és nagyobbra, sorra vásárolt fel vállalatokat, egymástól teljesen független iparágakban. Összeállt már a cégcsoport?

Az egyik kedvenc gyerekkori mesém a kisgömböc volt, ami mindenevő és mint ilyen, válogatás nélkül felfal mindent, ami az útjába kerül. Ezzel szemben nálunk, az Opusnál egy tudatos stratégia és tervezés eredményeképp alakult ki a mostani portfólió, zajlottak a cégvásárlások, történt a növekedés. Az volt a cél, hogy egy olyan válságálló csoportot hozzunk létre, amely a megcélzott üzletágak meghatározó vállalatait fedi le. Az expanziós időszak sikerrel lezárult, az Opus Magyarország egyik kiemelkedő ipari és szolgáltató vállalatává vált, mondhatjuk, hogy az ötödik blue chip a Budapesti Értéktőzsdén. Most a konszolidáció időszakába lépünk be, hiszen egy ekkora vállalatcsoportnál nem elfogadható, hogy indokolatlan párhuzamosságok legyenek. Sok működési tartalék van még, a szinergiák maximális kiaknázásával, és a hatékonyság növelésével javítjuk a portfóliónk eredménytermelő képességét. Konkrét példákkal élve az élelmiszeriparban a Viresol és a Kall Ingredients két komoly mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket feldolgozó és előállító cégünk, amelyeket korábban külön menedzsment vezetett. Ez megváltozott, egy profi, az ágazatot tökéletesen ismerő menedzsment alakult ki, amely mind a két céget tudja vezetni. Hasonló a helyzet az energetikában, ahol szintén két vállalat menedzsmentjét vontuk össze, ezáltal egy sokkal hatékonyabb, gördülékenyebb szervezeti döntéshozatalt elérve.

Világos, hogy az egyes üzletágakon belül érvényesülnek szinergiahatások, de együtt tudnak működni ezek a nagyon különböző iparágakban tevékenykedő részlegek?

A szinergiák vizsgálata a konszolidációs időszak feladata. A társaságok eltérőek, az ágazatok eltérőek, nekünk az a legfontosabb, hogy a változásokat az ellátás biztonságra ügyelve, az értékláncokra figyelve hajtsuk végre. Az egyes iparágak között vannak együttműködések aminek, stratégiai szinten már látszik is az eredménye. Divízióink viszont akkorák, hogy ennél szorosabb kapcsolat jelenleg nem célunk, a szinergiákat az egyes üzletágakon belül képzeljük el.

Nemrégiben tette közzé 2023-as éves számait az Opus Global, mind a bevétel, mind az EBITDA és az adózott eredmény rekordot döntött. Hogyan teljesítettek az egyes szegmensek? Milyen piaci környezettel szembesültek? Mik a főbb kihívások és nehézségek az egyes üzletágakban?

Nagyon összetett holdingcég vagyunk, ami a portfóliónkból is látszik. Tavaly rendkívül kedvezőtlen piaci körülmények között kellett működnie minden hazai cégnek, sőt ez Európában is teljesen általános volt. Az alapanyagok árának növekedése kedvezőtlen volt az építőipar számára, a munkaerőhiány pedig az építőipar mellett a turizmust is sújtotta. A magas infláció szintén roppant kellemetlen helyzetet teremtett. De azt gondolom, hogy jól álltuk a sarat, a bevételeinket még jelentősebben tudtuk növelni, mint ahogy a kiadások emelkedtek, ez segített a profit duplázásában. A nehezített pályán az tud igazán jól mozogni, akinek megvan a megfelelő tapasztalata, kellő profizmussal párosulva.

Az Opus Global tőzsdén jegyzett cég, így a negyedéves gyorsjelentésekkel adott a transzparencia, mégsem mindig egyértelmű, hogy mi történik a vállalatnál. A legújabb üzletág, az energetika divízió például romló eredményességről számolt be tavaly, ennek mi volt az oka?

Az energetika picit speciális, abból a szempontból, hogy közös vezetés alatt állnak az energetikai cégeink, viszont érdemes külön vizsgálni őket, hiszen mégiscsak eltérő a piacuk. A Tigáz esetében azt látjuk, hogy nagyon jó üzleti évet tudott magáénak a társaság, a Titász esetében picit más volt a helyzet, a bevételek remekül alakultak, de a költségek ennél is nagyobb mértékben nőttek, aminek hátterében olyan egyedi tételek álltak, amelyek 2024-ben már várhatóan pozitívan hatnak a divízióra. Ebből is látszik, hogy a diverzifikált portfólió létrehozása célszerű volt, amennyiben valamelyik vállalatunk nem megfelelően teljesít, a többi tökéletesen tudja kompenzálni. Bízunk benne, hogy rövidesen olyan üzleti időszakunk lesz, amikor minden tagvállalatunk nyereségesen tud működni.

Jelentősen, több mint 40 százalékkal nőtt a készpénzállomány egy év alatt, ez minek volt köszönhető? Mihez kezd a megnövekedett készpénzállománnyal a cégcsoport?

A készpénzállomány megugrása a kiemelten sikeres 2023-as év eredménye. Összeállt a konszolidációs kör, a hatékonyság növelésére tett intézkedéseink meghozták az első gyümölcsüket. Fontos a készpénzállomány, hiszen kellő stabilitást és rugalmasságot ad a cégcsoportnak, ami a volatilis és turbulens piacokon biztonságot jelent. Fontos azt is látni, hogy a készpénzállomány egy jelentős része már előre lekötött projektek finanszírozását biztosítja. Az előző évben kezdtük meg a sajátrészvény-visszavásárlási programot, amit szeretnénk a jövőben is folytatni a részvényesi juttatási csomag részeként. Emellett szeretnénk osztalékot is fizetni.

Milyen lehet az idei év, mik a várakozások az egyes üzletágaknál?

Azt látjuk, hogy a 2023-as év fordulópont volt a turizmus esetében, hiszen 2022 után az ágazat végre nyereségesen működött, még úgy is, hogy idén fog csak lezárulni a szálloda felújítási program. Ha egy szálloda felújítás alatt áll, nem tud százszázalékos kapacitáson működni, ami bevételkieséssel jár, de 2023-ban ennek ellenére is nagyon jó eredményt sikerült elérni, és ezt várjuk a 2024. évre is. Az élelmiszeripar esetében egyrészt a termékpalettánk bővítése, másrészt pedig a kapacitáskihasználtság optimalizálása az, ami fókuszban van a nyereségesség növelése érdekében. Az építőipar eddig is húzóágazat volt, és 2024-ban is az lesz a folyamatban lévő projektek alapján, az energetikában pedig a tavalyi turbulens időszakot követően az idei évben egy nagyon jól kiszámítható, stabilan nyereséges üzletágról beszélhetünk. 2024-re a legfontosabb mutatónk, az EBITDA esetén 6 százalékos bővülést tervezünk. Nem számítunk könnyű évre, de úgy gondoljuk, hogy ha azokat a nehézségeket, amelyek az előző évből velünk maradnak, megfelelően tudjuk kezelni, roppant sikeres év előtt állunk 2024-ben.

Milyen organikus növekedést céloz a cégcsoport a 2026-ig tartó konszolidációs időszakra?

A konszolidációs időszakban az elsődleges célunk, hogy a jelenlegi 2024-re tervezett 94 milliárdos EBITDA szintet folyamatosan emelni tudjuk, a társaság folyamatosan növekedő pályán legyen, és 2026-ra már száztízmilliárd forint fölötti EBITDA-t tudjunk elérni. Ebben az időszakban a konszolidáció van fókuszban, nekünk az a legfontosabb, hogy feltárjuk a működésben rejlő hiányosságokat az Opus Csoportban, megvan a lehetőség arra, hogy kihasználjuk a tartalékokat, és ezáltal profitnövekedést tudjunk elérni.

Milyen konkrét lépések jönnek, mi lehet az eredményesség javulásának hajtóereje ebben az időszakban?

Szigorú és megalapozott munkát végzünk a konszolidációs időszakban, ezért is tart évekig. Komoly projektlistákat vezetünk kezdve azzal, hogy egyszerűsítjük a folyamatokat, a beszerzéseket, és összevonunk menedzsmenteket. Ezek mind olyan lehetőségeket adnak számunkra, amik a tartalékok kihasználását, és az eredményesebb működést teszik lehetővé. Ha valahol a gazdálkodás pazarló, akkor nekünk intézkedni kell, meg kell szüntetni, és ezáltal tudjuk az eredményességet növelni. Ebben az időszakban nem cél, hogy új üzletágba kezdjünk, de ha adódik egy jó lehetőség nem ugrunk el, és a jelentős készpénz állományunk is lehetővé teszi ezt a rugalmasságot. A közeljövőben a deklarált célunk az, hogy az óriásira nőtt portfóliót áramvonalas és hatékony eredménytermelő szereplővé tegyük.

Előfordulhat, hogy cégektől is megválnak a portfóliótisztítás jegyében?

A munka során felmerülhetnek olyan körülmények, vagy olyan stratégiai irányok, amik ezt igénylik. A portfóliótisztítás együtt járhat azzal, hogy bizonyos cégeket összevonunk, adott esetben végelszámolunk, értékesítünk a piacon, de az is előfordulhat, hogy valamit veszünk, ha úgy még hatékonyabban tud működni az a stratégiai befektetés, amit az Opus Csoport hosszabb távon meg akar tartani, illetve fejleszteni.

A stratégia egyik legizgalmasabb újdonsága, hogy a 2026 utáni időszakban újraindulhat az expanzió akvizíciókkal, és a meglévő négy stratégiai ágazat mellé egy ötödik kiépítését célozza a vállalat. Melyik lehet ez az iparág?

A gondolkodás elindult, a cél, hogy a csoportot még inkább válságállóvá, még erősebbé, még jövedelmezőbbé tegyük, egy 20 milliárd körüli EBITDA értéket létrehozó új üzletágat szeretnénk kiépíteni. A vizsgálatok most kezdődtek, így bővebben nem tudok róla nyilatkozni, de fontos például számunkra a földrajzi diverzifikáció. Nem csak Magyarországon vizsgálódunk, az ötödik üzletághoz adott esetben a Balkántól a Baltikumig terjedő régióban keresgélünk. Akármilyen befektetés mellett döntünk, az elsődleges a részvényesi értékteremtés lesz.

Ha jó lehetőség adódik, bármibe beszáll az Opus, vagy vannak eleve kizárt iparágak?

Fontos, hogy a meglévő értékláncok ne sérüljenek, de alapvetően nem vagyunk behatárolva. Ezek a vizsgálatok megalapozottak lesznek és nem is feltétlenül gyorsak, kapkodásra nincs okunk, hiszen van elegendő feladatunk jelenleg, de határozott cél, hogy bővítsük az Opust középtávon. Erre 2027-től lesz lehetőségünk.

Osztalékfizetést, újabb saját részvény vásárlásokat ígér a menedzsment a stratégiában, amit pozitívan fogadtak a befektetők. Ezt hosszú távon is fenntartják, tartós lesz a részvényesi készpénz-visszajuttatási program? Vagy az akvizíciók átalakíthatják a most bejelentett osztalékpolitikát?

Nem véletlen, hogy szétválasztottuk a konszolidáció, majd az expanzió időszakát. 2026-ig a célunk, hogy a konszolidált adózott eredményünk minimum 15 százalékát osztalék formájában juttassuk vissza a részvényeseknek, és tízmilliárd forintnyi saját részvény visszavásárlási programot bonyolítsunk le. Úgy gondoljuk, hogy ez szolgálja a legjobban a részvényesi értékteremtést ebben az időszakban. 2027 után pedig az fogja eldönteni, hogy hogyan tudjuk tovább vinni a sajátrészvény-vásárlást, illetve az osztalékpolitikát, hogy milyen üzleti lehetőségekkel, milyen piaci környezettel fogunk szembesülni, illetve milyen új üzletágba fogunk kezdeni.

247 milliárd forintnyi készpénzállománnyal fejezte be a 2023-as évet az Opus Csoport, ez alapján bőven van miből akvirálni. Milyen finanszírozást céloznak a felvásárlásoknál, inkább a készpénzt használják fel, vagy más források is szóba jöhetnek, például hitel? Mennyire optimális most az eladósodottság?

Az Opus Global az elmúlt időszakban nagyon szívesen használt fel külső forrásokat, amit tehetett is teljes nyugalommal, hiszen hosszútávra, fix és alacsony kamattal tudott könnyedén forrásokhoz jutni. Ez kiváló lehetőség volt, amit a vállalat nagyon jól használt. Bízom benne, hogy 2027-re ugyanezzel a helyzettel fogunk szembesülni. Amennyiben mégsem, akkor visszakanyarodhatunk a saját forrásainkhoz, és ezért nagyon fontos a megfelelő tartalékképzés és a készpénzteremtő-képesség folyamatos fenntartása.

A 2018 április választások után új csúcsra ment az Opus részvényeinek árfolyama, az volt akkor a várakozás, hogy jól fog menni a cégnek. Bár tavaly egy óriási feltámadást láttunk a papíroknál, még midig jóval a történelmi csúcs alatt van az árfolyam. Miért van most alacsonyabb szinten?

A híres magyar származású tőzsdeguru, André Kostolany szerint a kutyáját sétáltató gazda nagyon hasonlatos a tőzsdei árfolyamhoz. A kutya néha előreszalad, néha lemarad, de mégis ugyanabba az irányba tartanak, és a gazda fix pont. Ha magunkat nézzük, akkor azt gondolom az elmúlt években ez a kutyasétáltatás nem volt annyira sikeres, hiszen a kutya nagyon lemaradt a gazdától. De a tavalyi év kiváló példája annak, hogy a befektetői bizalmat sikerült visszaszerezni, és ez nem csak egy rövidtávú, hanem egy hosszabb távú bizalom. A piac a megfelelően árazza előbb vagy utóbb a társaságnak a papírjait, mi azon dolgozunk, hogy a fundamentumok, illetőleg a cégérték megfelelően tükröződjön a részvényárfolyamokban. A legfontosabb az, hogy szisztematikusan, kiszámíthatóan transzparensen kommunikálva szolgáljuk meg a befektetők bizalmát, és mutassuk be a társaság értékeit. Az Opus ma már az ötödik blue chip a magyar tőzsdén, hiszen az ötödik legnagyobb kapitalizációjú papír a BÉT-en, és tavaly a negyedik legforgalmasabb papír volt. Amennyiben megnézzük a társaságról készített független elemzéseket, akkor láthatjuk, hogy a jelenlegi árfolyamnál is magasabban 500 forint felett vannak a célárak, tehát lehet tere még az árfolyam emelkedésének. Fontos azt is látni, hogy szeretnék egy világos jövőképet adni a befektetőinek és a stratégiai anyagban tett vállalásokat maradéktalanul teljesíteni. Ahogy ott is fogalmaztam: szerintünk az Opus sztori még csak most kezdődik el.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A képek forrása: Stiller Ákos/Portfolio