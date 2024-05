Ilyen még nem volt, 40 ezer pont felett a Dow Jones

A vártnál kisebb mértékben növekedett a lakásépítések száma áprilisban, ami eladási hullámot váltott ki a szektor részvényeinél. Az iShares U.S. Home Construction ETF 1,7%-ot esett, 44 részvénykomponense közül 42 veszített értékéből eddig a csütörtöki kereskedésben. Az ETF szerdán hathetes csúcson zárt - emlékeztet a Marketwatch. A Lennar Corp. részvényei 1,9%-ot estek, a PulteGroup Inc. árfolyama pedig 1,1%-kal került lejjebb. Mindkét részvény árfolyama szerdán történelmi csúcson zárt. A D.R. Horton Inc. részvényei 1,8%-kal, a KB Home részvényei 1,1%-kal, a Toll Brothers Inc. részvényei pedig 1,7%-kal vannak tegnapi záróértékük alatt.

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images