Európa nagy bajban van a világ legnagyobb vagyonkezelője szerint

A mesterséges intelligencia technológiák támogatásához szükséges adatközpontok hatalmas energiaellátása versenyhelyzetet teremt az országok között, és hátrányos helyzetbe hozza Európát - mondta a BlackRock vezérigazgatója pénteken as Reuters beszámolója szerint. A GenAI banki környezetben való hasznosításáról is szó lesz június 11-ei Financial IT konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!