Új világ jön a kiberbiztonságban, több ezer cég érintett Magyarországon

Magyarországon becslések szerint beszállítókkal együtt körülbelül 2500 céget érint az EU kiberbiztonsági szabálycsomagjának, a NIS2-nek való megfelelés - hangzott el a Telekom szakértőivel tartott háttérbeszélgetésen. A kiberbiztonsági tudatosság itthon alacsony szintű, a szabályozás ezen segíthet: ha nem lépnek a cégek, milliós bírságokat kockáztatnak. A NIS2-ben érintett cégek auditálása körül jelenleg nagy a homály, kevés a szakember, kevés az auditor, és a részletszabályok megjelenésére várunk. A témáról június 11-ei Fincnail IT rendezvényünkön is szó lesz, regisztráció és részletek itt!

NIS2 határidők és célok

Nemes Imre, a Telekom kiberbiztonsági szakértője (Cybersecurity CoE Lead) összefoglalta a NIS2 legfontosabb sarokpontjait: mint elmondta, a NIS2 2023 év elején jelent meg, széles spektrumon mozog a szabályozás által érintett cégek köre.

A magyarországi jogalkotás az EU-ban előre mutatónak mondható, tavaly májusban átvették a jogszabályt. Amire most még várunk, az a végrehajtási rendelet, amit a Miniszterelnöki Kabinetiroda fog kiadni, ez a biztonsági intézkedések katalógusát fogja tartalmazni. A kontrollok alkalmazásától kockázatelemzés alapján lehet majd eltérni.

Az egyik sürgető kérdés, hogy minden érintett cégnek ki kell jelölnie egy információbiztonságért felelős kapcsolattartó személyt június 30-áig, cégkapun keresztül lehet megtenni a bejelntést. Sok szempontból igaz, hogy kevés a szakember a magyar piacon, nehéz mindenhova megfelelő szaktudással rendelkező információbiztonságért felelős személyt találni, vagy ilyen szakembert kijelölni.

Az általános szabályozási szokásokkal ellentétben most nem a hatóságok keresik meg a vállalatokat, hanem fordítva. Októbertől alkalmazni kell a védelmi intézkedéseket, év végéig kell szerződést kötni a piaci alapú auditorokkal, akik jelentést készítenek, amit a cég és a hatóság is megkap. 2025 évégig kell az auditot lefolytatni, ám egyelőre mindössze kettő auditorcég van regisztrálva Magyarországon.

A törvény és a NIS2 célja előremutató: auditáljuk és javítsuk a nemzetgazdasági szempontból fontos gazdasági szereplők kiberbiztonságát. A gazdaságunk negyede, harmada érintett a NIS2 megfelelés szempontjából. 2024-ben elképzelhetetlen, hogy ebben a szegmensben ne legyenek megfelelő kiberbiztonsági képességek. A biztonsági szintet kockázatarányosan, javítani kell, itt szintet kell lépni.

Alacsony a kiberbiztonsági tudatosság szintje itthon

A háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy a kiberbiztonsági tudatosság alacsony szintű Magyarországon, az ügyfelek sok esetben nem ismerik a szabályokat, úgy gondolják, hogy nehéz kiigazodni rajtuk, és nagy mértékben támaszkodnak a céges belső tudásra.

A kibertámadások kivitelezése komplett, szervezett üzletág lett, célzott támadások történnek, ez ma már a mindennapok része. A Telekomnál például az incidenskeresési szolgáltatásokat eredetileg nagyvállalati termékként kezelték, magyar blue chip vállalatok voltak a célközönség, de ez mára leskálázott magyar középvállaltok szintjére. Annyi megkeresés érkezett be kiberbiztonsági incidensek miatt, ami miatt kinyitották a lehetőséget a kisebb vállalatok számára is.

Az incidensek jelentésére 24 óra áll rendelkezésre, ami nagy kihívást jelent, hogy ennyi idő alatt elkezdődjön az incidens kezelése is. Különösen, hogy a kiberbiztonsági incidensek jellemzően szándékosan pénteken este szoktak történni, ám a NIS2 szerint az észlelést és a bejelentést meg kell tenni mielőbb, de legalább az időkereten belül.

A NIS2 Magyarországon visszafogott becslések alapján is sok száz céget érint, a hatóság 2500 cég feletti számról beszél (lásd a cikk végi felsorolásunkat). Beszállítókkal együtt 2500 céget le kell auditálni, ám jelenleg mindössze két aditor cég van, és az is kérdéses, hogy ők csak terméket auditálnak-e, vagy cégeket is. A pontos feltételeket még nem lehet teljesen ismerni. Az ISACA nyilvántartása szerint körülbelül 500 szakember rendelkezik itthon IT-biztonsági auditor képzettséggel, de nem mindenki foglalkozik auditációval. Az első három évben ez egy szűk keresztmetszetet jelenthet. A végrehajtási rendelet ebből a szempontból is fontos, hogy hogyan lehet auditálni a cégeket, és esetleg ezt lehet-e automatizálttá tenni.

Repkedhetnek a bírságok, de van ennél nagyobb baj is

A nyilvántartásba vétel elmulasztásáért 5 millió forintos bírságot emleget a hatóság, ez csak azért szabják ki, ha egy cég elmulasztotta időre elvégezni az önazonosítást. Ha incidens is lesz, és azt nem jelentik be, akkor további bírások is várhatóak.

A cégek által elvégzendő kockázatelemzéseknél érdemes azt is figyelembe venni, mi történik, ha egy incidens miatt két-három napig áll a gyártás. Olyan eset is előfordult már, amikor a raktár megtelt, mert gyártás zajlott, de nem tudták, ki rendelte meg az árukat, és nem tudták kiszállítsani a legyártott terméket.

A szakemberek a háttérbeszélgetésen az edukáció fontosságára is felhívták a figyelmet: a cégek jelenleg rengeteg pénzt költenek IT-biztonsági eszközökre, de keveset edukációra, hogy ezáltal eleve elkerüljük az incidenseket.

A tapasztalatok szerint az adathalász tesztlevelekre van, amikor az oktatások előtt egy cég alkalmazottainak a 30 százalék kattintott, de van olyan cég, ahol több oktatási kör végén is még mindig 5%-on volt az arány. Teljes mértékben nem lehet a social engineering elleni védelmet kialakítani, de jelentősen csökkenthetők a kockázatok.

A NIS2-irányelv hatálya alá tartozó ágazatok a következők:



„Létfontosságú” szervezetek: Energia: villamos energia, olaj és gáz Közlekedés: légi, vasúti, vízi és közúti közlekedés Bankszektor: hitelintézetek Pénzügyi piaci infrastruktúrák: kereskedési helyszínek Egészségügyi ágazat: kórházak, magánklinikák, alapellátási létesítmények. Ivóvízellátás és -elosztás Digitális infrastruktúra: internetes cserepontok, domainnévrendszer-szolgáltatók, felső szintű domainnév-nyilvántartások. Közigazgatás: a polgárok vagy vállalkozások számára alapvető szolgáltatásokat nyújtó közigazgatási szervek.



„Fontos” szervezetek: Postai és futárszolgálatok Hulladékgazdálkodás Vegyi anyagok Élelmiszer-előállítás, -feldolgozás és -forgalmazás Gyógyszergyártás, orvosi eszközök és egyéni védőeszközök gyártása Digitális szolgáltatók: felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, online piacterek, online keresőmotorok, közösségi hálózatok, adatközpont-szolgáltatók. Közigazgatás: a polgároknak vagy vállalkozásoknak fontos szolgáltatásokat nyújtó közigazgatási szervek.

Címlapkép forrása: Getty Images