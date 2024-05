Lassabban nőtt most a CIG Pannónia, de várjuk ki a végét

A tavalyinál lassabban, de még mindig két számjegyű mértékben nőtt az első negyedévben a CIG Pannónia: adózott eredményét 59%-kal, díjbevételét 14%-kal növelte az első negyedévben a biztosító – derült ki a csütörtök reggel közzétett gyorsjelentésből. A növekedés motorjai a banki és az alternatív értékesítési csatornák voltak, amelyek 20% körüli mértékben növelték értékesítési teljesítményüket, termékportfólió szinten pedig a unit-linked életbiztosítások, a vállalati vagyonbiztosítások és a csoportos baleset- és egészségbiztosítások húzták felfelé a bevételeket. Az alacsony bázisról növekvő nem-életbiztosítási üzletág bevételi dinamikája elmaradt most az életbiztosításitól.

A CIG Pannónia a tavalyi évtől az IFRS 17 számviteli sztenderdjei szerint jelent a korábbi IFRS 4 helyett, ezért a számok csak korlátozottan összehasonlíthatók a korábban közzétett számokkal. Ahogy tavaly májusban megpróbáltuk elmagyarázni, egészen a biztosítási szerződések szintjéig módosult, mi számít bevételnek, költségnek, eredménynek, és a kínált szerződéstípusokat az alábbi értékelési módszertanokba sorolják az egyes szegmenseknek megfelelően.

Az első negyedévben a biztosító

472 millió forintos számviteli és 765 millió forintos tisztított adózott eredményt ért el

(az IFRS 17 áttérés miatti tőkenövekedés egyszeri, 498 millió forintos társasági adó, valamint a 2022. július 1-től bevezetett extraprofit adó tavalyi 161 millió forintos, és idei 294 millió forintos hatásaitól megtisztítva), utóbbi 59%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest (a tavalyi év egészében 90%-kal nőtt a konszolidált eredmény).

Az egy évvel korábbi 161 millió forint után ezúttal 294 millió forint extraprofitadót számolt el a társaság, emellett az eredményre jelentős hatása volt a magas hozamkörnyezet adta lehetőségek kihasználásával vásárolt befektetéseinken keletkező bevételeknek – 300 millió Ft értékben. A biztosítástechnikai eredmény kis mértékben csökkent: a pótadó hatásától eltekintve 67 millió forinttal. A biztosító tőkehelyzete stabil, a tőkemegfelelési mutató 220%.

12,1 milliárd forint díjbevételt realizált, ami 14%-kal több az egy évvel korábbinál – ez a növekedési ütem egyébként lassulást jelent a tavalyi év egészében mutatott 35%-os díjbevétel-növekedéshez képest. Az életbiztosítási díjbevételeit 16%-kal, a vagyon- és felelősségbiztosításiakat 11%-kal tudta növelni. A társaság értékesítési csatornái közül a banki csatorna 20%-os, a független alkuszicsatorna 10%-os, az alternatív értékesítés 22%-os teljesítménynövekedést mutatott fel.

A teljes díjbevétel 14%-os növekedésén belül

közel egymilliárd forinttal növekedett a befektetési egységekhez kötött – unit-linked – biztosítások díjbevétele,

a vállalati vagyonbiztosítások díjbevétele 712 millió forinttal emelkedett,

a flotta casco díjak csökkentek az állomány tisztítása és az árazási modell megváltoztatása miatt,

a csoportos élet-, baleset-, és egészségbiztosítások díjbevétele 316 millió forinttal nőtt.

Az életbiztosítási szegmensben összesen 168 millió forinttal csökkent a biztosítástechnikai eredmény, ami a klasszikus - hosszú távú, több éves -, valamint az évente megújuló egyéni és csoportos életbiztosítási termékeknek tudható be (GMM és PAA módszertannal értékelt termékek), ezt főleg utóbbiak kárhányadának a növekedése okozta. A nem-életbiztosítási szegmensben összesen 33 millió forinttal csökkent a biztosítástechnikai eredmény, amiben a jellemzően rövidtávú szerződéseknél (PAA értékelés módszer) a vállalati vagyon szerződések eredménycsökkenése, illetve a flotta casco szerződések eredményjavulása lényegében kioltják egymás hatását; a GMM módszertannal értékelt szerződésállomány eredménycsökkenése pedig az olasz kezesi termékeken 2023-ben a devizában tartott tartalékok negatív árfolyamváltozása miatt következett be. Ezt a hatást deviza futures ügyletekkel azonban a befektetési eredményen keresztül ellentételezte a biztosító. Termékcsoport szinten a legnagyobb mértékben

a csoportos élet, baleset- és egészségbiztosítási termékek eredménye 342 millió forinttal csökkent,

a rendszeres díjas unit-linked termékek eredménye 285 millió forinttal emelkedett,

a kockázati életbiztosítási termékek eredménye 109 millió forinttal csökkent,

a vállalati vagyonbiztosítási termékek eredménye 246 millió forinttal csökkent,

a kezesi biztosítási termékek eredménye 166 millió forinttal romlott,

Bár a biztosítástechnikai eredmény nem nőtt, az értékesítés folyamatosan emelkedik a biztosítónál.

A banki csatorna 20%-kal, a független csatorna 10%-kal, az alternatív csatorna 22%-kal növelte azt ügyfelektől származó díjakat egy év alatt.

A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág növekedése kissé elmarad az általunk várttól,hiszen egy 2021 őszén elindult, alacsony bázisról növekvő üzletágról van szó, ugyanakkor erre az üzletágra - ahogy a fentiekből is kiderült - több egyszeri tétel is hatással lehetett, így a lassulás feltehetően csak átmeneti. A további dinamikus eredménynövekedés jó hír, még ha mögötte részben a magas hozamkörnyezet kihasználásából származó befektetési eredmény áll is.

