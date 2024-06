Kiderült: több osztalékot vett ki az állam az MVM-ből a rekordnyereség láttán, mint korábban tudtuk

A tavaly rekordszintűre ugrott adózott eredmény láttán a magyar állam végül nem 309, hanem 324 milliárd forintos osztalékot vett ki az MVM Zrt.-ből a 2023-as üzleti év alapján, a plusz 15 milliárd forintos osztalékot június végéig kell befizetnie az államkasszába a cégnek, igaz még ezután is marad neki 178 milliárd forint eredménytartaléka, ami számos célra kapóra jöhet – derült ki a Portfolio vizsgálatából, illetve az MVM sajtóválaszából.

A napokban bukkant fel az MVM befektetőknek szóló aloldalán a 2023-as konszolidált, tehát a több, mint 100 cégből álló vállalatcsoport együttes teljesítményét (MVM Csoport) bemutató pénzügyi beszámoló prezentációja, és részletes adatbázisa.

Ennek apropóján arról érdeklődtünk az MVM-nél, hogy a 309 milliárd forintos, tavaly november végén bejelentett osztalékelőleg magyar állami költségvetés felé történt kifizetése mellett hogyan tudott a júniusi 325,4-ről év végére 482,7 milliárd forintra nőni a vállalatcsoport eredménytartaléka, ha közben az egész 2023-as évre csoport szinten 369,1 milliárd forintos, rekord méretű adózott eredményt mutatott ki.

Sajtóválaszában az MVM egyrészt arra hívta fel a figyelmet, hogy "Az MVM Zrt. osztalékfizetésének forrása az MVM Zrt. tárgyévi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartaléka és nem az MVM Csoport konszolidált eredménytartéka."

Így tehát nem a csoportszintű (konszolidált) eredménytartalékot, hanem az MVM Zrt. (anyacég) eredménytartalékát kell néznünk, és ott már szépen kijön a matek.

Amint az MVM Zrt. 2023-as részletes pénzügyi beszámolójának 276. oldala, majd a 280. oldalon a saját tőke elemek éven belüli változása is mutatja, az anyacég eredménytartaléka 2022. végén 397,3 milliárd forint volt, és ehhez kell hozzáadni a 2023. évi 212,5 milliárd forintos adózott eredményt, illetve ebből kell kivonni a 2023. tavaszán a 2022-es üzleti év után jóváhagyott 108 milliárd forintos osztalékot, és így jön ki 2023. végére az 501,8 milliárd forintos eredménytartalék.

Amint a beszámoló számos pontján hangsúlyozzák és az MVM sajtóválasza is kiemelte: "Az osztalékelőleg jogcímen kifizetett 309 Mrd Ft-ot a Társaság a számviteli politikájával összhangban, tulajdonosokkal szembeni követelésként jelentette meg 2023. év végén." Így tehát ezt a pénzügyileg tavaly november végéig az államkasszába beutalt összeget a tavalyi beszámoló eredménytartalék sorából még nem kellett kivonni, hiszen tulajdonossal szembeni követelésként tartotta nyilván a cég.

Az április második felében elkészített pénzügyi beszámoló 102. oldalán még azt olvashattuk, hogy "Az MVM Zrt. Igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslata, hogy az MVM Zrt. 2023. évi adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalékából az osztalékelőlegnek megfelelő összeg kerüljön osztalékként jóváhagyásra, de ennek végleges mértékéről az Energiaügyi Minisztérium fog dönteni." Így tehát az MVM Igazgatósága arra tett javaslatot az egyedüli részvényes, az állam felé, amelynek tulajdonosi joggyakorlója az Energiaügyi Minisztérium, hogy a tavaly ősszel már elhatározott 309 milliárdos osztalékelőleg legyen az osztalék végső összege a 2023-as évre vonatkozóan.

Ezt 309 milliárdos végső osztalékjavaslatot azonban a tárca felülbírálta, és 324 milliárd forintosra emelte.

Ez derült ki ugyanis a hivatalos beszámoló felületre feltöltött, nem konszolidált beszámoló, osztalékdöntést tartalmazó mellékletéből. Az április 24-i dátumú határozatban az szerepel, hogy tulajdonosi joggyakorlóként az Energiaügyi Minisztérium "úgy dönt, hogy a 2023. évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból 324.000.000.000 Ft, azaz Háromszázhuszonnégymilliárd forint összegű osztalékot állapít meg, melyből 309.000.000.000 Ft, azaz Háromszázkilencmilliárd forint az Egyedüli Részvényes 87/2023. (XI.24.) számú határozata alapján 2023. november 30-án osztalékelőlegként már pénzbeli átutalás formájában teljesítésre került, ezért a fennmaradó 15.000.000.000,- Ft, azaz Tizenötmilliárd forint kerüljön kifizetésre pénzbeli átutalás formájában 2024. június 30. napjáig."

Az MVM válasza ennek kapcsán azt rögzítette, immár múlt időben: "Az osztalékelőleg eredménytartalékot csökkentő tételként 2024-ben került elszámolásra, amikor a 2023. évi beszámoló alapján az egyedüli részvényes által véglegesen jóváhagyásra került az osztalék."

A fentiek tehát összességében azt jelentik, hogy a 2023. végére kimutatott 501,8 milliárd forintos eredménytartalékból nem 309, hanem 324 milliárd forintot kell levonni (15 milliárdot június végéig kell befizetni), és így még ezt követően is marad 177,8 milliárd forint eredménytartalék a vállalkozásban. Ez a következő időszak számos energetikai fejlesztésére, beruházására, így például a gázerőművek megépítésére, illetve a most bejelentett azeri gázmező megvásárlására is jól jöhet, de az állami költségvetés aktuális állapotától függően akár újabb osztalékelőleg befizetés alapja is lehet.

