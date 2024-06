Már az AI-forradalomra készülnek Magyarországon: sokan nagy befektetést terveznek

Nem kérdés, hogy a mesterséges intelligencia rövid időn belül jelentősen át fogja alakítani a vállalatok működését, a hazai vállalatok a technológiában a lehetőséget, mintsem a veszélyt látják – derül ki az RSM Hungary és a Bizalmi Kör közös kutatásából. A cégek 80 százaléka már kipróbálta az AI-t, és ahol bevezették, ott jól is teljesítenek az MI megoldások. A hazai cégek több mint fele jelentős befektetésre készül az elkövetkező 3 évben a területen, jelenleg még csak a cégek hatoda költött érdemben az MI alkalmazására. A GenAI banki környezetben való hasznosításáról is szó lesz június 11-ei Financial IT konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!