Megérte energiát termelni - többnyire nyereségesek lettek a hazai erőművek

Paksi Atomerőmű

Az energiatermelés területén mindenekelőtt az ország legnagyobb, 2000 MW-os (villamos) teljesítményű erőműve, a 2023-ban termelésével a hazai bruttó villamosenergia-felhasználás 36,4%-át fedező MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kívánkozik az élre. Az erőmű által tavaly elért több mint 210 milliárd forintos értékesítési árbevétel az elmúlt évtized legmagasabbja, jócskán meghaladva a 2022-es nem egészen 190 milliárd forintot. Ennek ellenére az adózott eredmény mindössze 121 millió forint lett, amely nem csak a megelőző évi 2,8 milliárd forinttól, hanem a korábbi évek eredményeitől is messze elmarad, különösen a 2019-ben és 2020-ban teljesített mintegy 17 milliárd forintos nyereségtől.

A drasztikus csökkenés több mindennel magyarázható. Az atomerőmű adózás előtti eredménye már 2022-ben több ok miatt jelentősen, 5 milliárd forint alá süllyedt a korábbi években jellemző, többnyire bőven 10 milliárd forint feletti értékekről, például a bérköltségek, személyi jellegű ráfordítások, illetve a helyettesítő és kiegyenlítő energia ráfordítások emelkedése miatt. Bár 2023-ban az üzemi tevékenység eredménye a 2022-es 7,3 milliárd forintról 16,9 milliárd forintra nőtt, nagyrészt a pénzügyi műveletek eredményének romlása miatt az adózás előtti eredmény 2023-ban is a 2022-es nyomott szinten maradt. A rekord alacsony adózott eredmény kialakulásához pedig jelentős mértékben hozzájárult, hogy a Paksi Atomerőmű adófizetési kötelezettsége a 2022-es 1,9 milliárd forintról 4,3 milliárd forintra emelkedett, ami szinte teljes egészében az energiaellátók jövedelemadója formájában került teljesítésre.

Mátrai Erőmű

Szintén az MVM Csoporthoz tartozik Magyarország második legnagyobb erőműve, a 950 MW-os Mátrai Erőmű (hivatalosan: MVM Mátra Energia Zrt.) is, amely 2023-ban a hazai bruttó áramigény mintegy 6,2%-át fedezte termelésével. A fűtőanyagként lignitet, biomasszát, földgázt és olajat is használni képes, nagyrészt azonban lignittüzelésű erőmű 2023-ban közel 151 milliárd forintra növelte árbevételét az előző évi 112 milliárdról, adózott eredménye azonban 3,9 milliárd forintról 1,5 milliárd forintra csökkent. Ez nem csak a magasabb adófizetési kötelezettség hatása, ugyanis az adózás előtti eredmény is mérséklődött, 4,2 milliárdról 2,6 milliárd forintra, részben az egyéb bevételek csökkenésének hatására.

A bő másfél milliárd forintos profit így sem rossz eredmény a korábbi éveket is figyelembe véve. A társaság 2021-ben 688 millió forintos nyereséget realizált a 2020-as, nagyrészt a CO2-kvótaárak emelkedéséből következően közel 43 milliárd forintos veszteséget követően, miután 2017-2018-2019-ben - részben hasonló okokból - végig negatív adózott eredményt produkált a megelőző évek veszteségei után. A társaság szén-dioxid-kvótával kapcsolatos egyéb ráfordításai 2023-ban közel 71 milliárd forintot tettek ki a megelőző évi több mint 89 milliárd forintot követően.

Dunamenti Erőmű

A legnagyobb működő hazai földgáztüzelésű erőmű, a 768,7 MW-os Dunamenti Erőmű Zrt. eredményeire is érdemes egy pillantást vetni. A százhalombattai székhelyű Dunamenti Erőmű többségi, 74,92%-os tulajdonosa a MET Group tagjaként működő MET Danube Holding AG, a részvények 25%-a az MVM Csoport, 0,08%-a pedig kisrészvényesek tulajdonában van.

A Dunamenti árbevétele 2023-ban a 2022-es 524 millió euróról kevesebb mint felére, 254 millió euróra csökkent. Ennek két fő oka az, hogy az Ukrajnában zajló események és egyéb piaci hatások eredményeképpen a 2022-es évben kialakult extrém magas piaci energiaárak (szén-dioxid kvóta ára, földgáz régiós piaci ára, valamint a villamos energia árak is) 2023-ban mérséklődtek, az erőmű áramtermelésének volumene pedig kis mértékben csökkent 2022-ről 2023-ra. Ezzel párhuzamosan a társaság adózott eredménye is mérséklődött, és közel 19 millió eurót tett ki 2023-ban a megelőző évi bő 33 millió eurót követően, de a 2021-2022-es eredmények után így is az elmúlt legalább egy évtized legjobb eredménye.

Budapesti Erőmű

Bár távhőtermelői engedéllyel a Paksi Atomerőmű is rendelkezik, hőteljesítménye mindössze 42 MW, ami töredéke a legnagyobb hazai távhőtermelőnek minősülő földgáz- (tartalékként olaj-) tüzelésű Budapesti Erőmű 1130 MW-os hőteljesítményétől (melynek villamos teljesítménye 396,4 MW). Az üzemeltető Budapesti Erőmű Zrt. árbevétele tavaly 448 milliárd forintra nőtt a 2022-es 389 milliárd forintról, adózott eredménye pedig 26 milliárd forintra emelkedett a megelőző évi 20 milliárd forintról.

Szegedi Távfűtő Kft.

Míg a hazai villamosenergia-termelésben betöltött szerepe elhanyagolható, a geotermikus energia már most fontos eleme a magyarországi hőtermelői forrásmixnek, és ez a jövőben egyre inkább így lehet tekintettel a kiváló geológiai adottságokra is. Bár szükség szerint földgázt is alkalmaz, a SZETÁV Kft. által Szegeden az elmúlt években fokozatosan kiépített, idén várhatóan elkészülő geotermia alapú távhőrendszer nem csak Közép-Európa legnagyobbja, de az izlandi Reykjavík geotermikus távhőrendszere után a kontinens második legnagyobbja. A 200 MW-os hőteljesítményű szegedi geotermikus rendszerrel a földgázfelhasználás 60%-százaléka váltható ki. A Szegedi Távfűtő Kft. 2023-ban 7,2 milliárd forintos árbevételt ért el a 2022-es 8,9 milliárd forint után, adózott eredménye pedig 222 millió forintra emelkedett a megelőző évi 23 millió forintról az anyagjellegű ráfordítások csökkenésével párhuzamosan.

Naperőművek

Az áttekintésből nem maradhatnak ki a hazai kereskedelmi célú nagy napelemparkok sem, amelyek folyamatosan bővülő flottája 2023-ban a magyarországi bruttó áramfogyasztás 10%-át fedezte termelésével, és immár a magyar villamosenergia-rendszer megközelítőleg 11 GW-os beépített teljesítőképességének mintegy harmadát adja. Az elmúlt évben jelentősen bővült a Magyarországon legnagyobbnak számító, közel 50 MW-os naperőművek hazai állománya (e teljesítmény felett már nagyerőműnek számít a termelő egység), de mivel ezek jó része nem kezdte meg a termelést 2022 elejéig, ezért az éves szinten összevethető pénzügyi eredményeket produkáló engedélyes társaságok száma korlátozott.

Ezek közé tartozik a MEKH adatbázisa alapján 46,38 MW beépített teljesítménnyel a Bács-Kiskun vármegyei Tázláron működő fotovoltaikus naperőmű is. A kiserőművi engedélyes budapesti székhelyű 4D Energetika Kft. 2023-ban 2,8 milliárd forintos árbevételt ért el a megelőző évi 2,7 milliárd forintos forgalmat követően, adózott eredménye viszont 545 millió forintról 432 millió forintra csökkent. A társaság online közzétett beszámolójából és csatolmányaiból ugyanakkor nem derül ki, hogy továbbra is a megújuló energia támogatási rendszerben kerül-e értékesítésre a termelése, vagy más engedélyesekhez hasonlóan kilépett-e onnan az energiaár-krízis alatt, a piac által kínált magasabb villamosenergia-áraktól csábítva, de az egy évvel ezelőtti cikkünkben szintén szereplő Bükkábrányi naperőmű esetében más a helyzet.

A 2019-es átadása idején az ország legnagyobbjának számító, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Bükkábrányban működő 22,6 MW-os napelempark engedélyese a Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. A társaság árbevétele 1,2 milliárd forintra csökkent 2023-ban a megelőző évi 1,8 milliárd forintról, adózott eredménye pedig 166 millió forintra esett a 2022-es 456 millió forintról.

A jelentős eredménycsökkenéshez hozzájárulhatott, hogy a társaság 2022. május 1-jén kilépett a garantált átvételi árat biztosító KÁT (kötelező átvételi) rendszerből, mielőtt 2023 novemberéióben visszelépett volna a KÁT-ba. Bár a társaság a köztes időszakban kétoldalú szerződések alapján értékesítette a megtermelt áramot, a piaci villamosenergia-árak csökkenése, és az éppen a naperőművi termelés növekedése miatt egyre gyakoribb és alacsonyabb negatív árak vélhetően így sem maradtak hatástalanok a bevételek alakulására. A negatív áramárak általános kihívást jelentenek a piacra kilépett naperőművek számára, kedvezőtlenül befolyásolva jövedelemtermelő képességét.

Szélerőművek

Bár a hazai szélerőművek a belföldi bruttó villamosenergia-felhasználásnak tavaly nem egészen 1,5%-át fedezték, mégis a rendszer fontos részét képezik, beépített teljesítőképességük pedig a következő években jelentősen bővülhet a kormányzati tervek szerint. A korábbi sajtóértesülések szerint kivonulását fontolgató, de a hivatalos adatok szerint a mintegy 325 MW-os beépített teljesítőképességű magyarországi szélerőmű-kapacitás közel felét jelenleg is üzemeltető Iberdrola Renovables Magyarország Kft. 2023-ban 13,6 milliárd forintos értékesítési árbevételt ért el, meghaladva a 2022-ben teljesített 11 milliárd forintos értéket. A társaság adózott eredménye is emelkedett, 5,4 milliárd forintról 9 milliárd forintra. A cég tevékenységét a KÁT keretei között végzi, és az összes árbevételét ennek keretében realizálja.

Az Alteo Nyrt. leányvállalataként működő Euro Green Energy Kft. viszont 2022 júniusa óta már nem a KÁT mérlegkörben termeli és a MAVIR részére értékesíti a villamos energiát, hanem a szabadpiacon, a (szintén az Alteo csoporthoz tartozó) Sinergy Energiakereskedő Kft-nek. A 32,5 MW-os szélerőmű-portóliójával a hazai szeles kapacitás mintegy tizedét üzemeltető társaság értékesítési árbevétele 2,3 milliárd forintról 2,1 milliárd forintra csökkent 2023-ban, adózott eredménye pedig 575 millió forintos nyereségről megközelítőleg 38 millió forintos veszteségbe váltott.

Biomassza- és biogáz erőművek

345 MW-os beépített teljesítőképességükkel a szintén kötelező átvételi vagy prémium típusú megújuló energia támogatásban részesülő biomassza- és biogáz erőművek ugyancsak a magyar energiarendszer fontos elemei, amelyek 2023-ban együttesen a hazai bruttó áramigény 4,7%-át adták. A szélerőművekénél alig nagyobb beépített teljesítőképesség mellett tehát több mint háromszor annyi villamos energiát állítottak elő, mivel bár megújuló energiaforrást hasznosítanak, ezt időjárástól lényegében függetlenül teszik. Zsinóráram-termelési képességük és jól szabályozható technológiájuk alaposan felértékeli ezt a hazai megújuló energiaforrást, melynek szerepe így várhatóan szintén jelentősen erősödhet a következőkben.

A tisztán biomassza-tüzelésű erőműveket tekintve a legnagyobb hazai, két darab közel 50 MW-os blokkal rendelkező Oroszlányi Erőmű termelése csak idén indul újra, miután még mint széntüzelésű erőmű 2015 végén felfüggesztette működését. A 21 MW-os beépített teljesítményével sorban következő, szintén a Veolia csoporthoz tartozó Szakolyi Erőmű, illetve az ezt üzemeltető DBM Dél-nyírségi Bioenergia Művek Energiatermelő Zrt. javuló eredményekről számolt be a 2023-as évről. A társaság árbevétele 11,6 milliárd forintról 12,9 milliárd forintra, míg az adózott eredmény 1,7 milliárdról 3,3 milliárd forintra nőtt tavaly.

Ma már a korábban elsősorban szenet égető (még működő) vegyes tüzelésű hazai nagyerőművek is nagyrészt biomasszát használnak fűtőanyagként. Ilyen a 103,3 MW-os Ajkai (vagy Bakonyi) Erőmű is, amelyben elsősorban biomassza tüzelésével állítanak elő villamos- és hőenergiát. Az üzemeltető Bakonyi Erőmű Zrt. 2023-ban 27,2 milliárd forintos árbevételt realizált a megelőző évi 28,7 milliárd forintot követően, adózott eredménye pedig 2,8 milliárd forint lett a 2022-es 3,5 milliárd forintot követően.

A benne rejlő jókora potenciál, földgázkiváltó képessége, illetve az energiastratégiai tervek alapján a biogáz is egyre nagyobb jelentőségre tehet szert a hazai energiamixben. A hazai biogáz erőművi egységek legfeljebb néhány MW-os beépített teljesítőképességgel rendelkező kiserőművek, mint az itthon kategóriájában az egyik legnagyobbnak számító 3,57 MW-os szarvasi biogázerőmű. Az engedélyes Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft. egy kisebb, 0,6 MW-os egységet is üzemeltet a városban. A Mol Nyrt. 100%-os tulajdonában álló társaság 2023-ban 4 830 842 eurós árbevételt ért el a 2022-es 5 704 832 eurót követően, adózott eredménye pedig 1 329 663 eurós veszteséget mutatott a megelőző évi 41 818 eurós profit után, nagyrészt az anyagköltségek, bérköltségek, személyi jellegű ráfordítások és értékcsökkenési leírások növekedésével összefüggésben.

Depóniagáz, hulladéktüzelés, vízenergia

A hazai energiamix további értékes, de csekély súlyú elemei a hulladéklerakóból származó (depónia-) gázt, a vegyes kommunális hulladékot, valamint a vízenergiát hasznosító erőművek is, így röviden e szegmensek egy-egy meghatározó szereplőjének eredményeire is kitérünk.

A Debrecenben 1,12 MW-os, tüzelőanyagul depóniagázt használó erőművet üzemeltető ALTEO-Depónia Kft. árbevétele 285 millió forintról 289 millió forintra nőtt 2023-ban, adózott eredménye ugyanakkor 98 millió forintról 460 ezer forintra esett, a beszámoló alapján elsősorban az anyagjellegű ráfordítások, ezen belül az üzemeltetési díjak jelentős emelkedése miatt.

A tervek szerint a kapacitás a következő években bővülhet, de jelenleg mindössze egyetlen jelentős, települési szilárd hulladékot hasznosító erőmű működik itthon, az 1982-ben üzembe helyezett, 27,3 MW-os Fővárosi Hulladékhasznosító Mű. A földgáz- és depóniagáz-tüzelésű kapacitásokat is üzemeltető engedélyes BKM Nonprofit Zrt. 2023-ban 128 milliárd forintra növelte árbevételét 119 milliárd forintról, (korrigált) adózott eredménye pedig 4,7 milliárd forintra nőtt a 2022-es 473 millió forintról.

A legnagyobb hazai vízerőművet, a 28 MW-os kiskörei létesítményt üzemeltető MVM Vízerőmű Kft. szintén javuló pénzügyi eredményekről számolt be. Árbevétele 2023-ban 3,1 milliárd forintot ért el a 2022-es 2,7milliárd forintot követően, adózott eredménye pedig 447 millió forintról 840 millió forintra nőtt.

