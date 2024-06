Digitalizációs kihívások a hazai biztosítási szektorban

A Biztosítási Elemző Központ cikksorozatban foglalkozik a magyarországi biztosítási szektor digitális helyzetével, annak jelenlegi és jövőbeli kihívásaival. Az első cikk átfogó képet és megoldási módszertant vázol fel a feladatok kezeléséhez. Az ezt követő írások egyes kiemelt témákkal foglalkoznak majd, gyakorlati segítséget nyújtva a szektor szereplőinek.

Nyomás alatt a biztosítási szektor

A hazai biztosítási szektor - az őt körülvevő gazdasági és fogyasztói környezetben - jelenleg alacsony, illetve közepes szintű digitalizációval bír, mely nem csak a nemzetközi átlagtól marad el, de például a hazai bankszektor digitális fejlettségétől is. Bár az egyes biztosító intézetek különböző mértékben küzdenek az évek óta az előttük görgetett IT problémákkal és kihívásokkal, a szektor általános állapotából kifolyólag ez ma még nem jelent lényeges hátrányt vagy előnyt az egyes társaságok számára. A piacot ugyanis kevés kivételtől eltekintve a digitalizációs minimumra való törekvés jellemzi. Elszigetelt pilot projekteket ugyan több helyen is láthatunk, de ezek csak a belső vállalati kommunikációban jelennek meg innovációs sikerként, mintsem tényleges piaci előnyt nyújtanának az adott társaságnak.

A biztosítóintézetek és a biztosításközvetítők által alkalmazott hagyományos üzleti modellek, a régebbi, robusztus rendszerekre való támaszkodás és a sok helyen még jelenlévő kockázatkerülő kultúra, mind hozzájárul a jelenlegi digitális hiányosságokhoz. Mindez azonban hamarosan megváltozik, a közelmúltban berobbant új technológiáknak és az ezekkel együtt megjelenő újabb és újabb ügyfélelvárásoknak és a növekvő költségkényszernek köszönhetően.

A társaságok egymáshoz és az elvárásokhoz viszonyított digitális fejlettsége a technológia fejlődésének köszönhetően - kikényszerített módon ugyan, de - közel azonos szintre fog kerülni a jövőben. Azon vállalatok ugyanis, melyek nem tudnak megfelelni az ügyfelek digitális elvárásainak, nem tudják a feltorlódó feladataikat gyorsan megoldali, nem tudják az új technológiákat rugalmasan integrálni - és ezáltal (költség)hatékonyabban működni - ki fognak szorulni a piacról.

Maradvány rendszerek, egy kis piacon

A digitalizáció a fejlett piacokon ma már a digitális gondolkodást, az ügyfélszerzést és ügyfélkiszolgálást, valamint a hatékony felhőalapú megoldásokat és az AI kihívásoknak történő megfelelést (vagy amit mi jobban szeretünk: az AI által biztosított korlátlan lehetőségek kihasználását) jelenti.

Eközben idehaza - ahol helyenként még a papírmentes szerződéskötés sem lett teljes egészben megvalósítva - a digitalizációt és az üzleti működést is korlátok közé szorítja az „IT uralma” és a költségek. Mindez, a fentiekkel együtt nyilván akadályozza a piaci szereplőket abban, hogy megfelelő mértékben kihasználják az olyan technológiákat mint például a BigData, a blokklánc, a felhő, az RPA, hatékony MarTech vagy a mesterséges intelligencia (AI), pedig ezek jelentősen javíthatják a hatékonyságot, az ügyfélelégedettséget és így a közeljövő sikeres biztosítóinak alapvető ismérvei lehetnek.

Az egyik legfőbb kihívást az új technológiák integrálása jelenti a meglévő, örökölt rendszerekkel, mivel ezek az un. „legacy” rendszerek jellemzően rugalmatlanok. Ezek a rendszerek gyakran mélyen beágyazottak és kevésbé kompatibilisek az újabb, moduláris technológiákkal. A hazai gyakorlatban jelentős költséggel üzemeltetett ilyen robusztus rendszerek nem alkalmasak arra, hogy kiszolgálják a valós idejű (7/24) folyamatokat.

A kiutat kínáló megoldások - új „core” rendszerek bevezetése, felhőtechnológia alkalmazások használata, adattárházak, automatikus admin-, -kockázatelbírálási és háttérfolyamatok, fraud detection, gépi tanulás és az AI használata - a feladatlisták végén szerepelnek és csak jövőbeli feladatként vannak számon tartva, mintsem azonnali tervezést igénylő prioritásokként.

Eközben a hazai piac növekedési kilátásai erősen korlátozottak. A potenciális ügyfélkör edukációja lassan halad. Évek óta készülnek ugyan hatásukban minimális jelentőségű edukációs programok, de az átlagos fogyasztóra eső szerződésszám érdemben nem növekszik. Az üzletkötők átlagéletkora nő, számuk pedig csökken. Eközben a hazai kis- és közepes vállalkozások száma is csökken, teljesítményük pedig stagnál. A lakosság lélekszáma mélyponton van és a magyar ügyfelek vásárló ereje pedig sereghajtó az EU-ban. Belátható időn belül ezekben a mutatókban nem várható változás.

Mindezek következtében a stagnáló hazai piacon a költségnyomás rövidesen a legerősebb kényszerítő tényezővé válik a biztosító intézetek számára.

Az ágazatban a digitalizáció szükségességét a digitális technológiák nyújtotta előnyök mellett tehát a gazdasági kényszer is aláhúzza. A kihívásoknak történő megfelelés a korábbi tempónál sokkal gyorsabb, előrelátóbb és hatékonyabb munkát igényel a biztosítóintézetektől. A bekövetkező változások, melyeknek jelentős hatásai 2-5 éven belül nem csak hogy jelentkeznek, de a növekvő ügyféligényekkel párosulva jelentősen át is formálják majd a piacot, kikényszerítik a változást. A kihívásoknak való megfelelés közben a korábbi problémákat is meg kell oldani, de ezek nem hátráltathatják az új elemek bevezetését.

Ez új szemléletet, tanulást és digitális gondolkodást igényel a piac szereplőitől, ami új módszertant és a társaságok működésének újratervezését hozza magával.

A digitális transzformáció jövője a biztosításban

Az AI és az analitika központi szerepet játszanak a biztosítás jövőjében. Ezek a technológiák elősegítik az ügyfél megértését, automatizálják a rutinfeladatokat és új növekedési és MarTech lehetőségeket tárnak fel.

A folyamatok optimalizálásával a biztosítók új bevételi forrásokat hozhatnak létre és megfelelő tervezéssel és végrehajtással mérsékelhetik üzleti kockázataikat.

Bár a hazai biztosítók elismerik a digitális transzformáció kritikus szerepét, ma még küzdenek lehetőségeinek kihasználásával. A COVID-19 járvány némileg ugyan gyorsította a digitális képességek bevezetését, kiemelve a transzformáció sürgősségét, történtek is bizonyos lépések, de ezeket a tapasztalatokat és jó példákat tovább kell vinni, és a digitalizációt jelentősen fel kell gyorsítani.

A biztosítóintézeti vezérigazgatók ötven százaléka már 2022-ben, az AI berobbanása előtt is úgy gondolta, hogy a fő fókusz a digitalizáción kell legyen.

A digitális transzformáció jelentősen javítja a hatékonyságot és az ügyfélkapcsolatot. A KPMG kutatása szerint a "digitálisan érett szervezetek az elmúlt három évben 25%-kal magasabb bevétel növekedést és 31%-kal magasabb EBITDA-t értek el, 11%-kal magasabb net promoter score-t, és 17 hónappal gyorsabb piacra jutást."

Térképen minden, ami fontos

Az alábbi BEK ábra összesítve mutatja be, hogy milyen feladatokkal kell számolniuk a hazai társaságoknak és ezen belül hol számíthatnak az AI támogatására. A nagyfelbontású ábra letölthető innen!

A kulcs: A vezetői hozzáállás

A digitális transzformáció és az AI valószínűleg a komfortzónából való kilépést jelentheti a szektor egyes szereplőinek, de a vezetőknek a digitális átalakítási kezdeményezések élére kell állniuk a siker érdekében. Kulcsszerepük lesz abban, hogy milyen sikeresen hangolják össze a technológiai beruházásokat az üzleti célkitűzésekkel és az ügyfelek igényeivel és mindezt mennyi idő alatt tudják végrehajtani.

A digitális átalakulás nem csupán technológiai változásokat jelent, hanem a szervezeti kultúra átalakítását is magában foglalja és kiterjed a belső és a külső erőforrások összehangolására, együttműködésére, a hosszú távú siker érdekében.

Az elérhető és megfizethető technológiák már most alkalmas arra, hogy hatékonyabbá tegyék a felső és középvezetők, valamint a munkatársak munkáját is.

Újratervezés és megvalósítás

A biztosítási ipar világszerte átalakulóban van, amit a digitális fejlődés és a változó ügyfél elvárások hajtanak. A transzformáció már magyarországi viszonylatban sem választás, hanem szükségszerű a biztosítók számára, hogy relevánsak és versenyképesek maradhassanak.

A hazai biztosítótársaságok anyavállalatai közül több társaság is fejlesztők százaival(!) dolgozik együtt, olyan új technológiákon alapuló költségcsökkentő, üzletszerzési, ügyfélkiszolgálási megoldásokon, melyek nyilatkozatuk szerint 1-2 éven belül bevezetésre kerülnek.

Természetesen nem csak globális anyavállaltok tudnak innovatív és költségcsökkentő megoldásokat kialakítani, mert ha ez így lenne, akkor a lokális társaságok kezelhetetlen piaci hátrányba kerülnének.

Egy társaság működésének újratervezése nem könnyű feladat. Első lépésként el kell kezdeni digitálisan gondolkodni(!) és ebből a szemszögből is megvizsgálni a hagyományos értéklánc eredményeit.

Elemezni szükséges, hogy a jelenleg jól működő modellek hatékonysága hogyan növelhető tovább új technológiák bevonásával. Meg kell vizsgálni azt is, hogy azok a modellek, amelyek nem működtek digitális eszközök alkalmazásával hogyan alakíthatók működőképessé, valamint azon „legacy” problémák, amelyek kezelése jelenleg hatalmas erőforrásokat igényelne, hogyan kezelhetők kis költségvetésű azonnali megoldásokkal. Ez egyaránt segíteni fogja a meglévő értékek és értékláncok kiszolgálását és az ügyfél és biztosítói (üzletkötői) oldal hatékonyabbá tételét.

Az újratervezés során stratégiát kell készíteni a már meglévő rendszerek jövőbeni, igényekhez igazított működtetésére, ezen rendszerek fennálló problémáik megoldására, az elavult részek kiváltására az új lehetőségek és megoldások beépíthetőségének figyelembe vételével.

Mindenekelőtt fel kell mérni az adott társaság digitális állapotát, ismerni kell, hogy milyen területeken néz szembe kihívásokkal és hogy hol tart a még be nem fejezett feladatokkal. Ezeknek az ismeretében kell kialakítani a jövő üzleti stratégiáját (újratervezés) és megvizsgálni az ehhez szükséges új rendszerek és megoldások ütemezett bevezetését és a mesterséges intelligencia ezt támogató alkalmazásának lehetőségeit.

A futó és a megoldásra váró feladatok, valamint az AI által elérhető kiegészítő és teljesen új lehetőségeket szintjén kell vizsgálni és ezután az aktuális környezetnek, erőforrásoknak és céloknak megfelelően el lehet készíteni a prioritási és cselekvési tervet. Mindezt az ügyféligények várható alakulásának fényében, annak érdekében, hogy pár év múlva ne kerüljön a társaság behozhatatlan hátrányba és ne legyen rajta kezelhetetlen idő és költségnyomás.

A fenti megoldások kialakításához mind a magyar, mind nemzetközi piacon bizonyított digitális innováció, eszköz, szoftverek és szakértő érhetőek el. Minden esetben meg lehet találni a piacon azokat a technológiai beszállítókat, akik az értéklánc egy-egy szeletére szakosodtak és már elkészítették a saját működő megoldásaikat.

Az új digitális koncepciónak tehát átfogó megközelítést kell alkalmaznia, amely az egész biztosítási értékláncot modernizálja, növelve a hatékonyságot, javítva az ügyfélélményt és elősegítve a versenyképességet a gyorsan változó piaci környezetben. Mindez, megvalósítása esetén új bevételi lehetőségekkel, megalapozottabb döntéshozatal és csökkenő költségekkel jár.

Melyek a gyorsan megtérülő programok? Miért van kiemelet szerepe az oktatásnak? Mik a szabályozás aktuális kérdései?

A cikk szerzői: Rácz István / vezető elemző / Biztosítási Elemző Központ

Schmidt Huba / digitális biztosítási szakértő / Biztosítási Elemző Központ

Vajda Éva / analitikus marketing szakértő / iWebMa

Urbanovszky István / biztosítói core rendszer szakértő

Címlapkép forrása: Getty Images