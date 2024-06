Gyorsan terjed egy különleges naperőművi megoldás Magyarországon

A nyár elejére mindent egybevetve már csaknem 6500 megawattnyi naperőmű üzemelt Magyarországon, mert az ipari és háztartási méretű (HMKE) erőművek együttesen 6050 MW kapacitása mellett immár 436 MW-ot tesz ki a saját célra termelő erőművek (SCTE) kapacitása – mutatott rá pénteki Facebook-posztjában a helyzetre az Energiaügyi Minisztérium. Utóbbi azt jelenti, hogy gyorsan terjed Magyarországon ez a különleges energiaellátási forma (SCTE), hiszen februárban még 260 MW-nál járt ez a szám, amely olyan ipari méretű erőműveket takar egy-egy gyár telephelye mellett, amely nem táplál be a közcélú hálózatba, hanem az adott gyár igényeit igyekszik lefedni, és így megspórolja a rendszerhasználati díj kifizetését. Ezekről a témákról is szó lesz a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum konferenciáján, amelyre i tt már lehet jelentkezni.

Megvannak a legfrissebb naperőművi kapacitás adatok a tárca posztja alapján, így tehát a nyár elején az átviteli rendszerirányító MAVIR összesítése szerint a 267 ezer háztartási méretű kiserőmű összes beépített teljesítménye 2482 megawatt volt. E kapacitások több mint háromnegyedét adják a családok által üzemeltetett napelemes rendszerek. Az ipari naperőművek teljesítménye együttesen 3568 megawatt volt. Az alábbi ábra e két kategória adatait tartalmazza, ami tavaly év végéhez képest együttesen 407 MW kapacitásnövekedést jelent, és ahogy a tárca is jelzi: reális az, hogy idén 1 GW feletti ütemben bővüljön összesen a naperőművek beépített kapacitása Magyarországon a 2022-es 1,1 GW és a 2023-as 1,6 GW után.

A tárca azt is megjegyzi, hogy a fenti együttesen 6050 MW kapacitáson felül

a saját célra termelők további 436 megawattal járulnak hozzá a zöldenergia hasznosításához.

Ez új információ, tudomásunk szerint februárig 260 MW körül járt az SCTE összes beépített kapacitása, tehát jelentősen nőtt néhány hónap alatt. Hozzáteszik: "a saját célra termelő erőművek nélkül is a 2030-ra várt szint felett a hazai napenergia kapacitás", hiszen korábban 2030-ra tűzte ki a kormány a 6000 MW-os beépített naperőművi kapacitás elérését, most viszont a felülvizsgálat alatt álló Nemzeti Energia- és Klímaterv 2030-ra már kétszer nagyobb teljesítménnyel, 12 gigawattal számol. A fenti darabszámokat az alábbi grafikonon ábrázoljuk, így tehát már több, mint 270 ezer kisebb-nagyobb naperőmű üzemel Magyarországon.

Nagyon érdekes a MAVIR adataiból az is, hogy a rengeteg naperőmű együttes kapacitása hogyan aránylik a magyar villamosenergia rendszer (VER) beépített teljesítőképességéhez képest. Az alábbi ábrán azt mutatjuk be, hogy az ipari méretű (50 kW feletti) kapacitású erőművek kapcsán 32,4%-nál járt ez az arány május elsején, és a HMKE-kel együtt nézve ez már 44,8%-os volt. Sőt, ha a szél- és vízerőművekkel együtt nézzük, akkor az összes megújuló energiás kapacitás már kissé 50% fölé nőtt (50,6%) a VET beépített teljesítőképességéhez képest.

Az is érdekes, hogy ez a rengeteg beépített naperőmű kapacitás mennyi villamosenergiát termel az egyes hónapokban és milyen kihasználtsági rátával működik. Amint látható: az ipari méretű (50 kW) feletti kategóriában a 3500 MW fölé emelkedő beépített kapacitás mellett a termelés csúcsa már 3000 MW fölé nőtt, és így a kihasználtsági ráta 90%-ig emelkedett a kedvező tavaszai időjárási körülmények mellett.

A tárca arra is emlékeztet, hogy Magyarországon 2023-ban Chile és Görögország után a világon a harmadik, Európában a második legmagasabb volt a napenergia aránya az áramtermelésben. Hazánk tavalyelőtt óta a globális élvonalba tartozik a kapacitások éves növelésében. 2022-ben 21, 2023-ban 28 ország tudta legalább 1 gigawattal gyarapítani napelemes teljesítményét. "A hazai mutató rendre mintegy 1,1 és 1,6 gigawatt volt, az időarányos előrehaladás alapján idén is négyszámjegyű lehet"; idén eddig amint említettük: 407 MW volt a növekedés május 1-ig. Megjegyzik: az Európai Unióban Magyarországon nőtt a harmadik legnagyobb arányban, 265 százalékkal az időjárásfüggő megújuló kapacitás 2019-ről 2023-ra, igaz ebben a relatív alacsonyabb bázis is szerepet játszott.

Végül a tárca emlékeztet rá, hogy a sok időjárásfüggő naperőművi kapacitás mellett Magyarország élenjáró szerepre tör a zöld energia tárolásában az otthonokban, az ipartelepeken és gépjárművekben is. Erre egyébként a napközben egyre gyakrabban nulla közelébe, vagy negatív tartományba hulló másnapi nagykereskedelmi áramárak miatt is égető szükség van. Megjegyzik, hogy a Napenergia Plusz Programban mostanáig már közel 16500 háztartásnak ítéltek oda összesen 67,5 milliárd forint támogatást. Hozzáteszik: a vállalkozókat pénzügyi támogatás, adó- és díjkedvezmények ösztönzik a tárolók létesítésére, és mindezek nyomán az elnyert pályázati források jóvoltából akár már két éven belül hússzorosára nőhet a hazai ipari energiatárolói kapacitás.

