Óriási lépés a nőgyógyászatban: fontos felvásárlást jelentett be a Richter

Beindultak az akvizíciók az elmúlt hónapokban a Richternél, idén több fontos tranzakciót is bejelentett a társaság a stratégiai területein, főként a nőgyógyászatban és a biotechnológiában, tegnap este pedig egy újabb jelentős felvásárlásról adott hírt a vállalat. Összeszedtük a közelmúlt nagyobb ügyleteit, és mutatjuk, hogy melyik miért fontos a magyar gyógyszergyártónak.

Az idei első tranzakcióra januárban került sor, január végén a Richter bejelentette, hogy stratégiai, 9 százalékos részesedést szerez egy bioszimiláris fejlesztésekkel foglalkozó német vállalatban, a Formycon nevű cégben. Egészen pontosan a Richter 82,8 millió eurós készpénzért 9,08 százalékos részesedést vásárolt a tőzsdei vállalatban.

A Formycon a bioszimiláris gyógyszerek terén a szemészeti, immunológiai és más kulcsfontosságú krónikus betegségek kezelésére összpontosít, a teljes értékláncot lefedi a termékfejlesztéstől a III. klinikai fázisig, ideértve a forgalomba hozatali engedélyhez szükséges dokumentációk elkészítését is. A Formycon rendelkezik már egy kifejlesztett, piacra bevezetett bioszimiláris készítmény, és további öt készítmény áll jelenleg fejlesztés alatt. A befolyó összeget a társaság meglévő bioszimiláris projektjeinek továbbfejlesztésére fordítják, és az év második felére tervezik egy új bioszimiláris jelölt fejlesztésének elindítását is – közölte a Richter.

A Richter várakozásai szerint a biologikumok és a bioszimiláris termékek részesedése növekedni fog a gyógyszerek piacán, és a társaság elkötelezett a terület iránt, emellett a kapacitáskihasználás és a tudásmegosztás szempontjából is pozitívnak értékelte a lépést. A Formycon, mint a bioszimiláris termékek specializált fejlesztője és a Richter, mint jelentős kutatási és gyártási kapacitásokkal rendelkező multinacionális vállalat, kiegészítő képességekkel járulnak hozzá a fejlesztésekhez, és méretgazdaságossági előnyöket is kínál a tranzakció – közölte akkor a Richter. A megállapodással kereskedelmi megállapodást nem kötött a Richter a meglévőkön túl, de a jövőben fenntartja a lehetőségét.

A biotechnológia üzletág még jelenleg kis súlyú a Richternél, de jelentős növekedést mutató és ígérő terület. A 2023-as pénzügyi évben a bevételek 6 százalékát adta.

Márciusban a Richter bejelentette, hogy két német biotechnológiai vegyesvállalatban kivásárolja a másik tulajdonost, májusban le is zárult a tranzakció, és a Richter lett a Richter-Helm BioTec és a Richter-Helm BioLogics 100 százalékos tulajdonosa. A két cégben egy 50, illetve egy 30 százalékos részesedést vett meg idén a Richter, amelyekért összesen több mint 110 millió eurót fizetett, valamint további kifizetéseket helyezett kilátásba 2025 és 2029 között, a cégek teljesítményétől függően.

Az RHT tulajdonában van a teriparatide bioszimiláris eszköz, amely világszerte számos licencpartnerrel rendelkezik, ideértve a STADA-t, Daewont, Mochidát és magát a Richter is. A Terrosa jelenleg a Richter Biotechnológiai üzletágának fő terméke, amely 2023-ban 56,8 millió euró árbevételt ért el. Az RHB egy észak-németországi központú, a mikrobiológiai bérgyártás és -fejlesztés területén vezető három telephellyel rendelkező vállalat, mintegy 60 millió euró éves árbevétellel. Az RHB-ben várhatóan idén fejeznek be egy nagyszabású, 100 millió euró értékű kapacitás bővítést eredményező beruházást.

Mindeközben tavasszal a Richter ajánlatot tett a nehéz pénzügyi helyzetbe került Mithra Pharmaceuticals belgiumi eszközeire, a tárgyalások pedig júniusban sikeresen zárultak. Ez egy újabb jelentős, 175 millió eurós tranzakció (az adósságállománnyal együtt), és a nőgyógyászati üzletágat erősíti. Az akvizíció során megszerzett szellemi tulajdonjogok közé tartozik a már piacra bevezetett Estelle és a fejlesztési fázisban lévő Donesta, amivel nőgyógyászati területen originális kutatási platformokat tudnak beemelni a portfólióba. Orbán Gábor korábban elmondta, hogy a Mithra a tulajdonosa egy fontos molekulának, amire a Richter építette a fogamzásátló kombinációját és a menopauza készítményét.

Tegnap este ismét a nőgyógyászat területét erősítő akvizíciót jelentett be a Richter, felvásárolja a belgiumi székhelyű, magántulajdonban lévő, számos nőgyógyászati indikációban eredeti kutatást végző biotechnológiai vállalatot, a BCI Pharma-t. A tranzakció értéke 12 millió euró.

A kináz kutatásban szerzett szakértelmével a BCI értékes preklinikai jelölt molekulákat fedezett fel – közölte a Richter nőgyógyászati üzletágának vezetője, Turek Péter. A tranzakcióval kapcsolatban Beke Zsuzsa, a Richter PR és kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója elmondta, hogy komoly erőfeszítéseket tesz a Richter annak érdekében, hogy az originális kutatásokat a nőgyógyászati portfólióba is be tudja emelni, ez stratégiai jelentőségű a cég számára. Teljes céget vettek ezúttal, ami azt jelenti, hogy laborkapacitásokat is szerzett a Richter. Jelenleg a társaság két telephellyel rendelkezik: az gyógyszerkémiai egység Montpellierben, Franciaországban van, míg a biológiai kutatócsoport Liègeben, Belgiumban található. A belga vállalatnak még nincsenek piacképes termékei, komoly tesztelések szükségesek, ezért is vannak a mérföldkövek beépítve. Kevés olyan vállalat van a világon, amelyik originális nőgyógyászati kutatást végez, szűkösek a lehetőségek – mondta el Beke Zsuzsa.

A nőgyógyászat a Richter egyik kiemelt stratégiai területe, a vállalat publikus célja, hogy az évtized végére Európa vezető nőgyógyászati piaci szereplőjévé váljon a vállalat.

2023-ban a bevételek több mint harmadát, és a tisztított EBIT közel 17 százalékát adta az üzletág.

A Richter erősen kezdte az évet az első negyedéves eredmények alapján, és a tranzakcióknak köszönhetően jelentős előrelépésre számít minden üzletágban a menedzsment az év vége előtt – derült ki a legutóbbi gyorsjelentésből, amelyben a vezetőség megerősítette az idei évre vonatkozó célkitűzését is, miszerint 2,15-2.25 milliárd euró között lehet a 2024-es árbevétel, a tisztított EBIT pedig 725-750 millió euró között.

A Richter részvényei ma nem reagálnak jelentősebb elmozdulással a tegnap este bejelentett újabb felvásárlásra, a papírok 0,8 százalékot emelkedtek a ma reggeli kereskedésben, amivel kismértékben felülteljesítő a részvény a magyar tőzsdén, a BUX ugyanis eközben 0,5 százalékos pluszban áll. Idén 6,5 százalékot emelkedett a Richter árfolyama, amivel alulteljesítő a több mint 15 százalékot erősödő BUX indexhez képest.

