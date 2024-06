Itt a nagy hír: lefoglalná az MVM pénzátutalását a Gazprom felé az Orlen!

A hírügynökség információi szerint az Orlen három régiós ország (Magyarország, Ausztria és Szlovákia) cégeit figyelmeztette arra, hogy lefoglalhatja a pénzátutalásait saját követelései érvényesítése érdekében. A tudósítás szerint ez motiválta a magyar kormányt arra, hogy május végén sürgősségi kormányrendeletet hozzon a követelés érvényesítésének blokkolására.

Ezután amint megírtuk: tegnap a szlovák SPP is jelezte, hogy egy friss jogszabály miatt biztonságban érzi a Gazprom felé történő pénzkifizetéseit, így szerinte a szállítások is biztonságban vannak.

A lengyel Orlennel kapcsolatos fejlemény azután vált ismertté, hogy a német Unipernek 13 milliárd eurós követelést hagyott jóvá június elején egy stockholmi választottbíróság a Gazprommal szemben, amely miatt Európa-szerte azon dolgozhatnak a bírósági végrehajtók, hogy a Gazprom felé történő, EU-ból induló átutalásokra rátegyék a kezüket.

Eddig úgy tűnt, hogy ennek próbált elébe menni egy május végén hozott, sürgősséggel hatályba léptetett magyar kormányrendelet, amely az ellátásbiztonsági szempontok mellett a magyar közrendbe ütközésre hivatkozva tiltotta meg, hogy az MVM felől a Gazprom felé történő, a leszállított gáz ellenértékét jelentő kiutalásokra rátegyék a kezüket a végrehajtók. Amint május 31-i cikkünkben rámutattunk, illetve egy minapi külső vélemény cikkben a szerzőpáros is rámutatott: nemzetközi jogi megközelítésből kérdéses, hogy a magyar kormányrendelet kiállja-e a jogi próbákat, illetve valóban eléri-e, hogy a levelező bankokon keresztülfutó magyar átutalás nem akad el.

A bő egy hónappal ezelőtt az MVM CEEnergy-hez érkezett Orlen-levél alapján viszont úgy tűnik, hogy a lengyel követelés jelzése volt a közvetlen motiváció arra, hogy a magyar kormányrendelet megszülessen, ahogy arra a Reuters cikke is utal. Ezután amint megírtuk: a magyar mintát követve a szlovák jogszabályi környezet is változott, és ott az SPP nyugtató célzattal kommunikálta is tegnap, hogy nem fogják lefoglalni az SPP felől a Gazprom felé történő kiutalásokat, így a gázszállításoknál sem várható fennakadás az oroszok felől.

Az Orlen felől a Gazprom irányába történő 1,45 milliárd dolláros követelés egyébként abból ered, hogy a lengyel cég 2022 tavaszától nem volt hajlandó áttérni az oroszok által megszabott rubelfizetési konstrukcióra, ezért az oroszok feléjük leállították a Jamál-Európa vezetéken a gázszállítást. A vezeték lengyel szakaszát az Europol Gaz üzemelteti, a cég egyedüli tulajdonosa pedig az Orlen.

Az elszámolási vitát a lengyel cég ugyanahhoz a stockholmi választottbírósághoz nyújtotta be, amelyen az Uniper pert nyert, és a hírügynökség tudósítása szerint ezt a svéd választottbírósági döntést hagyta formálisan jóvá egy varsói bíróság, így ezután küldte ki az Orlen a figyelmeztető levelét a magyar, szlovák és osztrák cég felé.

Címlapkép forrása: Getty Images