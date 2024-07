Itt a Mercedes jövője és a jövő Mercedese!

A jövő tisztán elektromos, viszont úgy tűnik, hogy ez a jövő egyre távolabbra tolódik, a fordulóponttól, amikor szélesebb tömegek választanak elektromos autót, jó néhány évre vagyunk. Ezért a hagyományos autógyártóknak két vasat kell a tűzben tartani: fejleszteni kell a mostani benzines/dízel autóikat, és minél több pénzt keresni rajtuk, amiből felkészülhetnek az elektromos jövőre, ezt teszi a Mercedes is. Varsóban hívott minket a német cég, hogy nézzük meg, próbáljuk ki a jelen és a jövő elektromos autóit. Többek között ott láthattuk élőben az elektromos CLA-t, amit akár Kecskeméten is gyárthatnak, vezettük a hatótávkirály EQXX-et, meghajtottuk a C 63 és CLA 63 hibrideket a Modlin versenypályán, vezettük terepen az elektromos G-Mercit, és mentünk egy kört a legújabb Maybachokkal is.

Elakadt elektromosítás

Az elmúlt hónapokban alaposan lelassult az elektromos autók eladásának növekedése. Az ismert okokon túl, mint a limitált, és kedvezőtlen időjárási körülmények között jelentősen csökkenő hatótáv, a hiányos töltési infrastruktúra, a magas vételár és a brutális értékcsökkenés az is szerepet játszik, hogy mostanra a korai elfogadók, vagyis azok a vevők, akik egy új technológia megjelenésekor nyitottak a termékre akkor is, ha az limitációkkal érkezik, és azok, akiknek az élethelyzetéhez passzolnak az elektromos autók (tudnak otthon tölteni, jellemzően városban használják az autót, második/harmadik autónak veszik) már megvették az autóikat, de a szélesebb tömegeket a mostani értékajánlat nem győzte meg.

Ezért is van az, hogy az autógyártók harapófogóba kerültek: fejleszteniük kell a jövőnek mondott elektromos autókat, de közben nem adhatják fel a belsőégésű motoros hajtásláncokat sem. Egyre inkább úgy tűnik, hogy azok a gyártók lesznek sikeresek, akik szó szerint hibrid stratégiát követnek: benzines, dízeles, hibrid, tisztán elektromos, esetleg hidrogén hajtású autókat is kínálnak, aztán majd a vevők eldöntik, hogy melyiket veszik meg.

A vevő a király, ezt a leckét a Mercedes is megtanulta. Idén a német gyártó autóeladásai 8 százalékkal csökkentek, ezen belül a tisztán elektromosaké is 8 százalékkal esett vissza, csak minden tizedik Mercedes elektromos, ehhez jön még hozzá 9 százaléknyi plug-in hibrid, a többi, vagyis az autóik 80 százaléka benzines vagy dízeles. Ez tehát a kiindulópont, a cél pedig az, hogy az évtized második felére minden második Mercedes elektromos legyen, a céges prezentációkban megcsillagozva és nagyon apró betűvel azért ott van, hogy ebben az 50 százalékban már a plug-in hibridek is benne vannak, vagyis olyan autók, amikben még ott van a belsőégésű motor is.

A varsói bemutatón nem a 80 százaléknyi benzines és dízeles autóról volt szó, amik a cég bevételeinek és profitjának is nagy részét hozzák, vagyis megfinanszírozzák az átmenetet az elektromos korszakba, hanem inkább az elektromos(ított) jövőről.

Fotó: Mercedes

C 63 és GLC 63 hibrid

Minden autós rendezvény legjobb része az, ha lehet vezetni is a bemutatott autókat, ezek most a C 63 és a GLC 63 hibrid változatai voltak, amiket az 1,2 kilométer hosszú Modlin versenypályán lehetett meghajtani. Mindegyik modellben egy 2 literes, 4 hengeres benzines motor és egy elektromotor volt, a rendszerteljesítmény 680 lóerő és 1020 Nm nyomaték, ez azért előre vetítette, hogy nagyot lehet menni az autókkal. Azon túl, hogy jól néz ki a Mercedes statisztikáiban, hogy egyre nagyobb arányban adnak el elektromosított autókat, a hibrid rendszernek az is az előnye, hogy a brutális nyomatékot az autók az első fordulattól kezdve le tudják adni, nem kell megvárni a súlyos tizedmásodperceket, amíg a turbólyuk el nem tűnik (bár itt azért az elektromos turbók miatt a lag is jóval kisebb), az autó egyből megindul. De hogy! A C 63 limuzinnal és a GLC 63 hibriddel is 4-4 kört mentünk, comfort, elektromos, sport+ és race módban.

Fotó: Mercedes

Ahogy haladtunk előre a verseny mód felé, egyre feszesebbé vált a kormányzás, a futómű, gyorsabban kapcsolt a váltó, és persze jött a motor és a kipufogó felől a hörgés, durrogás. Tisztán elektromosan is nagyot mennek az autók, de az igazi nyilván a race mód, amikor együtt dolgozik a benzines és az elektromotor, előbbi 9 fokozatú, utóbbi 2 fokozatú váltóval van szerelve. Az első kör mindig a bemelegítés volt comfortban, a második már egy gyorsabb a tisztán elektromos módban, aztán jött a sport+, amiben mindig van elektromos rásegítés, és végül a race, ahol az elektromotor már csak akkor segít, ha muszáj, ott már dobáltuk be a kanyarokba az autókat, nyikorogtak a gumik, jött a vigyorgás.

Fotó: Mercedes

Kellett gépészkedni rendesen, de végig ott volt az érzés, hogy az összkerék hajtás, a mindig bekapcsolt ESP és az egyéb elektronikák úgyis megmentenek, és tényleg, ezek az autók már hülyebiztosak, elhitetik, hogy jó vagy. A limuzin és az SUV közül az első volt a sportautósabb élmény, a GLC a magas építés miatt valamivel jobban dőlt a kanyarokban, de még mindig jól mozgott.

Fotó: Mercedes

Maybach SUV

Ha valamihez passzol az elektromosan csendes suhanás, az egy luxusautó, mint a Maybach. Pedig ennek már a benzines változata is nagyon halk, krúzolás közben nem hallani a motort, de ha oda kell lépni, akkor marhajó hangja van a 4 literes, V8-as motornak. Az elektromos pedig nyilván teljesen csendes. Az ajtók már motorosan nyílnak és csukódnak, mint egy Rollsban. a Maybach itt is eggyel feljebb lépett. Elképesztő nyugalmat áraszt belül, a hátsó ülések fejedelmiek, az üléstámla akár 44 fokban is dönthető, van lábtartó, persze mindenféle masszázs, frissítő légbefúvás, van hűtő a pezsgőnek, poharakkal. Pazar.

Fotó: Mercedes

Vezetni nagyon pihentető, a légrugók kisimítják az utat, ha viszont menni kell, azt is lehet, 4,4 másodperc alatt van százon, a hátsókerék-kormányzás miatt a fordulókör az 513 cm hosszú SUV-nál olyan, mint egy személyautónál, az elektromos hatótáv közel 600 kilométer.

Fotó: Mercedes

Elektromos G

Kevés olyan megosztó autója van a Mercedesnek, mint a G-osztály. Egyrészt a szögletes formája miatt, ami nekem pont bejön, már csak a nosztalgia miatt is, gyerekkoromban volt egy G merci matchboxom, az volt az egyik kedvenc, másrészt azért sem szeretik sokan, mert státusszimbólum lett, kevesen használják terepjárónak, inkább a gazdagok divattárgya. Azt viszont nem lehet elvitatni, hogy az autó gyakorlatilag elnyűhetetlen, a valaha legyártott G-k 80 százaléka a mai napig használatban van.

Fotó: Mercedes

A G-osztályt lehet kapni 4 literes, V8-as mild hibrid motorral is, de nekünk a teljesen elektromos változatot mutatták meg.

Három dologra voltam kíváncsi:

Tényleg izomból be kell csapni az ajtaját?

Tud terepezni, vagy csak üzleti vacsorákra érdemes vele járni?

A valóságban is megy a legendás 360 fokos G-Turn?

A beszállás után az első kérdésre egyből megvolt a válasz, bár már sokat javítottak rajta, de még mindig erősen kell becsukni az ajtókat, különben lehet újra próbálkozni, a zárszerkezet hangja viszont zseniális, semelyik másik autóéhoz nem hasonlítható. Ez itt még a régebbi, erőből becsapós verzióról szóló bemutató:

A lényeg persze a terepezés volt, és hát egészen elképesztő dolgokat tud az autó. Ott kezdődik a dolog, hogy négy, külön irányítható elektromotor hajtja a négy kereket, összesen 1164 Nm nyomatékkal, de van egy alacsony sebességű terepező mód is, amiben 12 ezer (!) Nm a nyomaték, érzésből ezzel egy függőleges falon is fel tudna menni, de hivatalosan 45 fokos emelkedőn mindenképpen, hasonló lejtőn pedig vajpuhán, lassan ereszti le magát az autó. Ha oldal irányban dől a terep, akkor 35 fokban meg lehet dönteni az autót, anélkül, hogy felborulna, én 34 fokig mentem el vele, az azért már félelmetes.

Fotó: Mercedes

Mint ahogy az is, hogy akár 85 cm mély vízben is lehet vele gázolni.

Fotó: Mercedes

A harmadik kérdésre pedig az a válasz, hogy igen. Ha kellőképpen laza a talaj, akkor egyhelyben megfordul az autó, a kormány fordítása nélkül, csak azzal, hogy a kerekeit eltérő sebességgel forgatja. Ez persze csak parasztvakítás, de a technikának ott van értelme, hogy a G-Steering funkcióval laza talajon a kerekek kipörgetésével minimális fordulókörön gyakorlatilag magától befordul az autó.

Fotó: Mercedes

Egyébként azok is megnyugodhatnak, akik nem terepezéshez választják az elektromos G-osztályt, WLTP szerint 473 kilométert lehet elmenni a tele töltött 116 kWh-s akksival, az ülések kényelmesek, van Burmester hifi, és még elektromosan generált G-Merci hang is van benne.

EQXX

A varsói rendezvény sztárja a fogyasztási bajnok EQXX volt, amivel a Mercedes azt akarja demonstrálni, hogy ha nem számít a pénz, akkor a jelenlegi technológiával mekkora távot lehet megtenni egy elektromos autóval.

Fotó: Mercedes

Az egyik titok a speciális akksiban van. Egy mai elektromos autó padlólemezében egy ágymatracnyi méretű, több száz kilós akkumulátor van beépítve, itt az EQS-hez képest fele akkora helyen, és 30 százalékkal kisebb súly mellett építettek be egy közel 100 kWh-s akksit, az energiasűrűség közel 400 kW/l.

Ezen felül olyan trükkök vannak, mint az extrém áramvonalas kaszni (a cw érték 0,17, a Tesla Model 3-nál ez 0,22), a hatékony hőmenedzsment a veszteség minimalizálására, a kaszni ráadásul könnyű anyagokból készült, az autó tetején egy napelem akár 25 kilométerre elegendő áramot ad, és az autó alacsony gördülési ellenállású virsligumikat is kapott.

Fotó: Mercedes

A végeredmény az, hogy az autó fogyasztása bőven 10 kWh alatt tartható, valós körülmények között, nagy távokon (Sindelfingen-Cassis, Untertürkheim-Silverstone, Rijád-Dubaj) 7-8 kWh volt az autó fogyasztása, vagyis egy feltöltéssel 1200-1300 kilométer tud megtenni. Egyébként valós körülmények között, városban, országúton, autópályán mentek vele, és az egyik sofőr hozzám hasonló 2 méteres volt, nem egy zsoké, vagyis igyekeztek életszerű használatot modellezni. Bár ezt a Mercedes nem reklámozza, az egyik mérnöktől megtudtam, hogy ezeken a teszteken az átlagsebesség 90 km/h körül volt, ami vegyes használatban szintén életszerű, mindenütt annyival mentek vele, ami a megengedett maximum, vagyis autópályán pl. 120-130-cal.

És, hogy milyen vezetni? A hely két főre bőséges, lábtér van bőven, a fejtér sem vészes a 135 cm magas (alacsony) autóban. Mint minden elektromos autó, ez is veszettül gyorsul, és olyan, mintha egy sínautó lenne, siklik az úton, a kormányzása nagyon direkt, szélzaj semmi, egyedül a vékony gumik felől jön gördülési zaj.

Fotó: Mercedes

Az EQXX azért fontos, mert a benne használt újdonságok a következő években a szériamodellekbe is átszivárognak, például a nagy energiasűrűségű akksik, a tetőre szerelt napelem, a hatékony hőmenedzsment, a nagy szilárdságú de könnyű kasznialkatrészek vagy a PET-palackokból vagy banánfából újrahasznosított beltéri anyagok.

Fotó: Mercedes

Concept CLA

Varsóban élőben megnézhettük azt az autót is, ami már nagyon közel áll ahhoz a modellhez, amit akár Kecskeméten is gyárthat a Mercedes. Az elektromos CLA az EQXX technológiájából kaphat egy nagyobb adagot, például a hatékony hőmenedzsmentet, a könnyített kasznielemeket, a fenntartható anyagokat. Az ígéret az, hogy a CLA hatótávja 12 kWh fogyasztás mellett akár 750 kilométer is lehet, és gyorstöltéssel 15 perc alatt akár 400 kilométer hatótáv is beletölthető.

Fotó: Mercedes

Varsóban a dizájnért felelős vezető elmondta, hogy az autó formája már közel végleges, de bizonyos előírásoknak való megfelelés miatt az autó elejét és hátulját, akár a fényszórókat is kis mértékben módosíthatják.

Fotó: Mercedes

One-Eleven

A Mercedes az 1960-as 70-es években is kísérletezett különböző anyagokkal, formákkal, akkor született meg a C 111, ennek állít emléket a One-Eleven luxus sportautó koncepció. A 117 cm magas tanulmányautóban az utasok a felfelé nyíló ajtókon keresztül beszállva a lábaikat előre kinyújtva gyakorlatilag félig fekszenek, kicsit előre vetítve azt az időt, amikor az autók már önvezető módban maguktól közlekednek. A hátsó lámpák vagy a műszerfal dizájnjában itt is előjönnek a pixeles elemek, az most mintha divat lenne az autóiparban, elég csak a Hyundai Ioniq 5 lámpáira gondolni. A One-Eleven legnagyobb dobása azonban a motorja, az ugyanis egy axiális fluxusmotor, ami a hagyományos elektromotorokhoz képest jóval kisebb helyet foglal el, nyomatéksűrűsége és teljesítménysűrűsége viszont a többszöröse lehet azokénak.

Forrás: Mercedes

Hogy a One-Eleven alapján milyen lesz a jövő autója? Olyan, amiben a hűtőmaszk gyakorlatilag egy nagy digitális kijelző, amin bármi, akár fényszórók is megjeleníthetők, a műszerfal az autó teljes szélességére kiterjed, mindenütt újrahasznosított anyagokat találunk (itt a műszerfalon újrahasznosított poliészterből készült szövet van, az üléseken a kárpit kávébab héjával cserzett bőr).

Fotó: Mercedes

Összegzés

És akkor mi a tanulság? Nekem úgy tűnik, hogy a konszenzus még mindig az, hogy a jövő elektromos, ezt mondja a Mercedes is, csak valahogy egyre távolabbi az a jövő. A mai elektromos autók egyszerűen nem oldják meg a szélesebb tömegek mobilitási igényeit, nem olyan áron, nem olyan hatótávval, nem olyan kompromisszum mentesen, mint mondjuk egy benzines vagy egy dízel, de a Mercedes jelenlegi eladásain is jól látszik, hogy még a prémium szegmensben sem jött el a nagy elektromos fordulat. A következő EV-generáció nyilvánvalóan hatékonyabb lesz, és előbb-utóbb eljön az a fordulópont, amikor már inkább elektromos autót érdemes venni, de azért ez még odébb van. Addig a hagyományos autógyártóknak az a házi feladat, hogy minél több pénzt keressenek a belsőégésű motoros autókon, aminek egy részét el lehet költeni az elektromos modellek fejlesztésére, mint amilyen a Mercedesnél az új CLA. A jövő autója hatékonyabb, környezetbarátabb, fenntarthatóbb, csendesebb lesz, de egyelőre ez nem jelenti automatikusan azt, hogy teljesen elektromos is. Most úgy tűnik, hogy sokáig velünk lesznek az utakon a benzines autók.