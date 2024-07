Radikális lépésre szánta el magát a Magyarországon aktív akkumlátorgyártó, amely korábban vészhelyzetet hirdetett

A Magyarországon három akkumulátorgyárral rendelkező SK On Hungary dél-koreai anyavállalatai egyesülnek. Az SK Innovation és az SK E&S még 2024 vége előtt, novemberben, míg az SK On, az SK Trading International és az SK Enterm jövő év elején, februárban olvad össze – tudta meg a Világgazdaság.

Az SK Group mintegy 120 leányvállalatot működtet világszerte négy nagy üzleti szektoron belül. Gyártóüzemei Koreában, Kínában és Magyarországon – Komáromban és Iváncsán – találhatók, éves szinten mintegy 20 gigawattóra (GWh) kapacitással. A cég tervezi termelőkapacitását 2025-re 125 gigawattórára bővíteni, részben a Fejér vármegyében található iváncsai akkumulátorgyár révén, amelyet 30 gigawattórásnak szántak.

Az egyesülés érinti az energia- és vegyiparon belül működő társaságokat (SK On, SK E&S, SK Innovation), valamint a logisztikai területen tevékenykedő leányvállalatokat (SK Trading International és SK Enterm). Az új entitás egyszerre fogja át a hagyományos energiaforrások piacát (olaj, LNG) és a zöld-, megújuló energiákét is.

A fúzióval az ázsiai térség legnagyobb magántulajdonban lévő energetikai szereplője jön létre.

Ahogy korábban a Portfolio már beszámolt róla, az SK On vészhelyzetet hirdetett, mivel ügyfelei csalódást keltő európai és amerikai elektromosautó-eladásokkal küzdenek. A cég vezérigazgatója nemrég egy sor költségcsökkentő és munkamódszertani intézkedést jelentett be, amelyek vészhelyzeti menedzsmentként jellemzett. A cég leépítéseket jelentett be többek között Magyarországon is, az iváncsai akkumulátorgyárból 600 dolgozót, főként kölcsönzött munkaerőt és vendégmunkásokat bocsátott el. Leépítések történtek emellett az amerikai Georgia államban található gyárában és elhalasztotta a második amerikai gyárberuházását.

