Újabb gyógyszereket vinne az amerikai piacra a Richter, gőzerővel keresik a partnereket

Sorra jelentette be az akvizíciókat az elmúlt hetekben a Richter, különösen az egyik stratégiai üzletág, a nőgyógyászat területén. A divízió vezetőjét, Turek Pétert kérdeztük arról, hogy milyen lehetőségeket látnak a szektorban, miért pont ezt a területet választották, és hogy milyen szerepet szán a Richter a területnek a jövőbeni növekedésben. A Richter nőgyógyászati üzletágának globális vezetője azt is elmondta, hogy az Egyesült Államokban keresnek partnereket új termékbevezetésekhez, és hogy a felvásárlásoknak köszönhetően már a kutatási tevékenység is meglesz a Richternél, amit eddig hiányoltak az elemzők az üzletágban.

A nőgyógyászat az egyik kiemelt stratégiai terület a Richternél, miért pont ebbe az irányba indultak el, milyen fantáziát látnak benne?

A nőgyógyászat mindig fontos terület volt, az üzletág gyakorlatilag egyidős a vállalattal. A Richter 1901-ben alakult meg, akkor még csak egy kis gyógyszertárként, de ennek ellenére 1902-ben már volt nőgyógyászati terméke, egy egyszerű hormonkivonatokat tartalmazó menopauza készítmény. Mi vezettük be az első fogamzásgátlót Közép-Kelet-Európába, a 2000-es évek közepén pedig már több mint 10 fogamzásgátló volt a portfóliónkban. Piacvezetővé váltunk Közép-Kelet-Európában, majd kezdtük kinőni a régiót, ezért 2010-ben nyitottunk nyugat felé, két akvizíció eredményeként elkezdtünk leányvállalatokat építeni Nyugat-Európában, 2015 után Latin Amerikában, majd Ausztráliában.

Elértük azt a kritikus tömeget, amikor már globális ambíciókban gondolkodhatunk.

Mekkora lehet a nőgyógyászati készítmények globális piaca, milyen lehetőség van a szektorban?

A női egészségnek több szegmense van, van olyan gyártó, aki az oszteoporózisra használatos készítményeket, vagy akár a kozmetikumokat is ide sorolja, gyógyszercégként mi főként a gyógyszerszegmensre fókuszálunk, ezen belül is kiemelt terület a fogamzásgátlás, a menopauza, a meddősség, az endometriózis és a miómák kezelése. Korosodik a társadalom, kevesebb fiatal van, a fogamzásgátlásban látunk egyfajta stagnálást, viszont pont az idősödő társadalom miatt a nőgyógyászati-urológiai indikációkban, mióma kezelésben, menopauzában nagyobb lett a növekedési potenciál. Ezeket a lehetőséget próbáljuk kiaknázni újabb akvizíciókkal, licensz szerződésekkel és most már innovatív kutatással is.

Milyen tendenciák látszanak a nőgyógyászati gyógyszerek, készítmények piacán? Melyek a legígéretesebb, legnagyobb növekedést ígérő területek?

Három fő növekedési területet látunk. Az egyik a meddőség kezelése, ugyanis nemzetközi trend az, hogy a gyermekvállalás ideje egyre kitolódik, a nők egyre később vállalnak gyerekeket és családot. Erős korreláció van a kor és aközött, hogy mennyire zökkenőmentes a teherbe esés, a kor előre haladtával orvosi segítségre és stimulációra lehet szükség. 2016-ban akviráltunk egy svájci céget, amelynek fő terméke a fertilitás terápiás területen egy innovatív, petefészek stimulációhoz használt termék, melyet sikerült megtámogatnunk több termékkel, licencszerződésekkel, tavaly nyáron egy kisebb akvizíció kapcsán egy diagnosztikai eszközzel is kiegészítve. Ez egy növekvő piac Európában és különösen az Egyesült Államokban, ahol a megfizethetőbb terápiák elérhetőségével párhuzamban egyre több a páciens.

A másik növekvő piac a menopauza termékeké, mely adódik a populáció öregedésével, az élettartam hosszabbodásával. Ez a piac körülbelül 20 éve igen jelentős volt, majd egy relatíve nagy vizsgálat eredményeinek félreértelmezett kommunikációja után, annak negatív hatása miatt jelentősen visszaesett. Most azt látjuk, hogy a hölgyek bizalma ismét emelkedőben van, így újra elkezdenek visszatérni a hormonterápiák használatához, az Egyesült Királyságban például megnégyszereződött a piac a Covid óta, Németországban pedig vannak korszerű termékek, amelyek évről évre akár 50 százalékot is tudtak nőni. Sok olyan páciens van, aki mikor értesül a hormonterápiák életminőség javító hatásáról, azonnal érdeklődik az orvosnál.

A harmadik nagy szegmens most van igazából kialakulóban, amely az endometriózis kezelése. Körülbelül 10 éve kezdtünk el foglalkozni a mióma kezeléssel, a kettő logikailag összefügg. Tíz éve gyakorlatilag nem létezett a mióma kezelésére gyógyszeres terápia, a műtét volt az egyetlen terápiás lehetőség a betegek számára, de piacra hoztunk egy készítményt, mellyel meg tudtuk mutatni, hogy nem kell minden miómát operálni, hanem ez terápiásan, gyógyszeres kezeléssel is megoldható. Hasonlóan felmerül az endometriózis kezelés lehetősége is. A különbség az a kettő közt, hogy miközben a mióma inkább későbbi korban alakul ki, az endometriózisos betegek már akár fiatal kortól kezdődően fájdalommal és intenzív vérzéssel küszködnek, mely egy életen át elkísérheti őket, a diagnózis pedig sok esetben csak évek után realizálódik, ez akár 8-10 évig is eltarthat. A piac nagyságát mutatja, hogy nagyon magas az előfordulási gyakoriság, minden tizedik nő szenved tőle. Két éve piacra hoztunk egy olyan terméket, aminek a biztonságossága a legjobbak között van és a hatékonysága is nagyon jó. Ez a készítmény novembertől elérhető az endometriózis betegek számára is. A bevezetéstől kezdődőden már rögtön szignifikánsan növekednek az eladások, jól mutatva a piaci szegmensben lévő jelentős potenciált.

Az elmúlt időszakban több fontos akvizíciót is bejelentett a Richter a nőgyógyászat területén (Mithra-eszközök, BCI Pharma). Melyik miért volt fontos a Richter számára, miért pont ezekre esett a választás?

Az akvizíciókkal mostanra megvalósult a Richter teljes vertikális integrációja a nőgyógyászatban.

Volt egy nagyon erős marketingünk, sale funkciónk, kommunikációnk, van egy nagyon jó gyártásunk, több generációra visszanyúló hormongyártási, szteroid kémiai tudással, de eddig hiányzott az alap nőgyógyászati kutatás. Mostantól a piacok igényeire fejlesztéssel tudunk reagálni, ebben szignifikáns előrelépést látunk az eddigiekhez képest. Kritikaként korábban felmerült elemzői oldalról, hogy bár a Richter nőgyógyászati specialista, mégsem rendelkezik azzal a fejlesztési kapacitással nőgyógyászatban, amivel a neuropszichiátriában viszont egyértelműen igen, így ezek az akvizíciók abszolút hiánypótlók voltak.

Az utóbbi néhány évtizedben nem volt saját nőgyógyászati kutatásunk, viszont abban jók voltunk, hogy megtaláltuk azokat a kutatásban sikeres cégeket és termékeket, melyek az Egyesült Államokban, vagy Japánban sikeresek voltak, de nem volt érdekes számukra a direkt jelenlét az európai piacon, kedvezőbb volt licensz szerződést kötni egy erős partnerrel. 2011 és 2020 között rengeteg ilyen szerződést kötöttünk, melyek célja az volt, hogy a Richter vezesse be az innovatív termékeket Európába, és mi tegyük azt elérhetővé az európai pácienseknek.

Ezen a stratégián változtatnunk kellet. Ennek az egyik oka az, hogy ma már nehéz olyan késői fázisban lévő innovációt találni a világban, amit érdemes lenne licenszelni és behozni a saját területeinkre.

Másrészt elértük azt a cégméretet a nőgyógyászati üzleti pilléren belül, hogy már saját kutatást is képesek vagyunk finanszírozni.

Az originális kutatáshoz a leggyorsabb út az akvizíció. Találtunk egy kész csapatot, mely sok éves nőgyógyászati kutatás és fejlesztési tapasztalattal bír, akivel közös a víziónk, ezt volt a Mithra R&D csapata. Emellett szükségünk volt még egy korai kutatásban alkalmazandó platformra is innovatív molekulákkal, ilyen volt a BCI nevű cég, mely több mint 2500 bejegyzett hatóanyaggal rendelkezett. A felvásárlások mögött több éves előkészítési folyamat volt, olyan cégeket kerestünk, amelyek ideális méretű kutatócsapattal rendelkeznek és kompatibilis molekula platformmal.

A Richter célja a nőgyógyászatban a piacvezető szerep Európában (a rendszeres fogamzásgátlásban), hogy állnak a többi régióval, máshol vannak ilyen kimondott célok?

Ha minden jól megy, ez a cél idén teljesülni is fog, Európában valószínűleg a reguláris fogamzásgátlásban piacvezetők leszünk. Földrajzi tekintetben eddig Európára fókuszáltunk, itt vezettünk be termékeket, most azáltal, hogy világszínvonalú kutatói csapatokat akviráltunk, azon is gondolkodni kell, hogy hogyan tudjuk a teljes világpiacot lefedni.

Az amerikai piacra fókuszálva partnereket keresünk, szeretnénk az Egyesült Államokban új termékekkel megjelenni.

Az USA a világ legnagyobb gyógyszerpiaca értékben, ide ma a belépést csak partnerrel közösen tudjuk elképzelni, magas a belépési korlát és érteni kell a piachoz. Kínában már jelen vagyunk, két új terméket vezettünk be tavaly a nőgyógyászati portfólióból. Vannak erős partnerkapcsolataink Japánban is, ezeket a kapcsolatokat próbáljuk most felhasználni arra, hogy a nőgyógyászati portfóliót is tudjuk a partnerekkel együtt építeni Japánban. A Mithra E4 fogamzásgátló platform akviziciója kapcsán aktív partneri kapcsolatokat veszünk át USA-ban, Japánban, Kanadában és más olyan piacon, ahol eddig nőgyógyászatban mérsékelt jelenlétünk volt.

Hol tartanak most az amerikai piacra való belépésben, vannak potenciális partnerjelöltek, zajlanak már konkrét tárgyalások?

A nőgyógyászat egyes terápiás szegmensein belül már kapcsolatban vagyunk több partnerrel, sikeres megállapodásokat és több éves eladásokat is fel tudunk mutatni, viszont szeretnénk olyan erős partnert találni, aki már a korai kutatási fázisban is támogat minket. Rengeteg elemzést csinálunk az amerikai piacra, cégekkel kommunikálunk, nagyon intenzív a munka most, a következő lépés, hogy egy jó erős partnert találjunk, vagy többet akár.

Regionális szinten milyen eltérések látszanak az egyes termékkategóriák iránti keresletben, és mi ezeknek az oka?

Mostanra meglehetősen globalizálódott a piac, kicsi eltérések vannak, az Egyesült Államokban például kicsit más terápiás iránymutatások vannak, mint Európában. Európában már nagyon egyforma az ezirányú orvosi és tudományos gondolkodás, 15-20 éve voltak különbségek abban, hogy például milyen típusú hormonális terápiát használtak jobban a közép-kelet-európai orvosok, és nyugat-európaiak, ki operál többet és hogyan. Manapság globális kongresszusok vannak és kooperációk, nagyon sok orvos utazik és szerez nemzetközi tapasztalatot, rengeteg magyar orvos tanul Németországban, Svájcban, Észak Európában, így ezek a különbségek eltűntek. Globalizálódik az ezirányú tudás.

Egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy jelentősen csökkent az elmúlt 10-15 évben Magyarországon a szájon át szedhető hormonális fogamzásgátlók értékesítése, ez minek tudható be? Más régiókra is jellemző ez a trend?

Inkább Európa-specifikus ez a tendencia, USA-ban nem tapasztaljuk ennyire. Nálunk erősebb a hormonokkal kapcsolatos félelem, sokszor nem tudják azt, hogy a régen előforduló gyakori mellékhatásokat a korábbi generációs fogamzásgátlók okozták, számos tévhit és indokolatlan félelem van a hormonális fogamzásgátlással kapcsolatban. Mi három éve vezettünk be egy teljesen új koncepciójú fogamzásgátlót, melynek az ösztrogén része egyedi, de az emberi test számára ismert. Az úgynevezett estetrol a terhes hölgyeknél kis mennyiségben a hatodik héttől kezd termelődni, melyet a test saját maga kezdi el termelni, a szülés előtt egy pár héttel éri el a maximumot, és utána eltűnik. Nem teljesen értjük, hogy miért tűnik el, az elképzelés az, hogy az estetrolnak protektív hatása van a magzatra és a terhes hölgyekre egyaránt ebben az időszakban. (Egy érdekesség, hogy az estetrol molekulát egy magyar nőgyógyász-professzor fedezte fel a Stockholmi Karolinska egyetemen, Prof. Egon Diczfalusi, sokan ismerik itthon a nevét, főként az orvosi társadalomban.) A Mithra eszköz akvizícióval sok év után újra magyar kézbe kerültek az estetrol világra kiterjedő szabadalmi jogai. A termék forgalma biztató, nagy potenciált látunk ebben, főként a mellékhatásprofil és gyógyszer biztonság kapcsán.

Mik a legizgalmasabb, legígéretesebb innovációs irányok most az iparágban?

Sok cég költ onkológiai fejlesztésekre, autoimmun betegségekre, ritka betegségekre, biologikumokra. A Richter nagy előnye, hogy nem sok cég fókuszál a nőgyógyászatra ilyen erőfeszítéssel. A legjobb időben vagyunk most, amikor látjuk a piaci trendeket, jelen vagyunk a termékkel, rendelkezünk innovációs potenciállal, miközben aki most belép, annak a nulláról kell elkezdeni felépíteni az egészet. A következő 7-10 évre nagyon jó a piaci pozíciónk, relatív kicsi a verseny, négy-öt játékossal, és versenyelőnyben vagyunk mert időben léptünk be erre az egyébként nehéz piacra, egy jó portfólióval. Ebben a szegmensben nagyon fontos a komplex portfólió, nem lehet egy kiemelkedő termékkel piacot hóditani, illetve lehetne, de nem éri meg, mert rengeteg erőfeszítéssel járna. Nálunk egymást támogatják a termékek, és az utóbbi tíz év munkájával sikerült egy erős termékpalettát felépítenünk, ami nagy előnyhöz juttat minket a nőgyógyászatban.

Kik a Richter nőgyógyászati üzletágának legnagyobb versenytársai a külföldi piacokon, ahol jelen van a cég?

A piacot jelenleg a Bayer uralja, és ők azok, akik a fogamzásgátlásban nagyon sokáig, sok éven keresztül a piacvezetők voltak, mi bízunk benne, hogy Európában 2-3 éven belül túlszárnyalhatjuk őket eladások szempontjából is, mert innovációban és vállalati márkaismertségben már több nagy piacon is sikerült. De van több közép méretű cég is, akik jó stratégiával növekednek, úgyhogy oda kell figyelnünk arra, hogy tudjuk tartani a jelenlegi sebességet.

Jelenleg a bevételek és az üzemi eredmény mintegy harmadát adja a nőgyógyászat a Richternél a gyógyszergyártáson belül, milyen szerepe, súlya lehet a jövőben?

2010-ben egy 300 milliós üzletág volt a nőgyógyászat a Richternél, ez a 2020-as évek végére 400 millióra emelkedett. 2021 és 2024 között nagyon erős növekedést tudtunk felmutatni, így most 700 millió felett tartunk jelenleg, és az ambíciónk az, hogy pár év múlva elérjük az egymilliárdot. Ezzel a növekedéssel tudjuk majd részben kompenzálni azt a kiesést, ami majd a fontos neuropszichiátriai termék, a Vraylar szabadalmának lejártával jár. Az akvizíciókkal, a nőgyógyászati terápiás terület kibővítésével kimondott cél is, hogy a nőgyógyászattal tudjunk ellensúlyozni az emiatt majd bekövetkező árbevételkiesést.

Nem minden termék sorsa alakul jól, 2020-ban a Richter felfüggesztette egy korábbi fontos terméke, a méhmióma kezelésére használt Esmya értékesítését májkárosodásos esetek miatt. Hogy történhetett ez meg a sokéves tesztelések után, hogy már egy piacon lévő készítményről kiderül egy súlyos mellékhatás, mi biztosítja, hogy ez nem fordul elő a jövőben? Milyen megnyugtat dolgot tud mondani a pácienseknek, és a befektetőknek?

Az Esmya történetéből is jól látszik, milyen kihívásokkal teli pályára lépett a Richter a 2010-es években. Közel egymillió kezelt beteg közül mindössze hétnél fellépett mellékhatás miatt kellett felhagynunk a forgalmazással, ráadásul egy olyan területen, amely minden egyéb alternatív gyógyszeres terápiát nélkülözött. Nem éreztük fairnek a döntést, de a helyzeten felülkerekedve nem adtuk fel azt a célunkat, hogy innovatív kezelést tudjunk nyújtani erre a területre. Több elérhető opció közül egy kombinált terméket választottunk, szem előtt tartva a betegbiztonságot mint legfontosabb kiválasztási kritériumot. Ezen a terméken már most látszik, hogy az Esmyánál is sikeresebb lesz, és még több női beteg számára jelent majd megoldást. Ezzel a proaktív hozzálással orvosoltuk helyzetet, megnyugtatva mind a betegeket, a felírókat és befektetőinket.

