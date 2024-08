Itt vannak az év legjobb befektetései!

Eltelt az évből hét hónap, és bár kockázatok vannak bőven, hiszen Ukrajnában háború van, a novemberi amerikai elnökválasztás kimenetele is bizonytalan, és nem egyértelmű, hogy világszerte sikerült-e legyőzni a magas inflációt, a tőkepiaci hangulat idén kifejezetten jó. Kakaó, bitcoin, arany, narancslé, argentin, török és magyar részvények, ezek az év nagy sztorijai a tőzsdéken.

Az év nagy sztorija még mindig a kakaó, aminek az árfolyama úgy emelkedett idén több mint 60 százalékot, hogy az áprilisi csúcs óta az árfolyam több mint harmadával csökkent. A sztori itt nagy vonalakban az, hogy az időjárással összefüggő betegségek jelentősen csökkentették a kakaótermelést a világellátás közel háromnegyedét adó nyugat-afrikai országokban, a betegségeken túl az optimálistól eltérő hőmérséklet és csapadékmennyiség is a várttól jóval elmaradó termést eredményezett a főbb kakaótermelő országokban.

A kriptopiac feltámadása 2024 másik nagy tőzsdei története, a kockázati étvágy növekedése, a népszerű bitcoin és ethereum ETF-ekbe történő tőkebeáramlás és a novemberi elnökválasztás nagy esélyesének, Donald Trumpnak a kriptopiaci pálfordulása együttesen a kriptoeszközök árfolyamának szágoldását hozták idén. Bár a fontosabb coinok árfolyama az idei csúcsról az elmúlt hetekben korrigált, a piaci érték alapján két legnagyobb, a bitcoin és az ethereum árfolyama idén közel másfélszeresére emelkedett.

Idén kifejezetten jól teljesítenek a nemesfémek is. Az arany árfolyamemelkedésében három tényező játszik szerepet: 1. geopolitikai feszültségek, 2. infláció elleni hedge, 3. jegybanki aranyvásárlások. A harmadik hatás kifejezetten erős, idén nagy tételben veszik a jegybankok az aranyat, a jegybanki tartalékok diverzifikálásában fontos szerepe van a nemesfémnek. Egy negyedik tényező lehetne a technika, az arany árfolyama ugyanis több mint 3 éven keresztül egy sávban mozgott, tavaly év végén viszont kitört 2000 dollár fölé az unciánkénti árfolyam, ez pedig meghozta a (technikai alapon) vevőket. Az ezüstnél az ipari felhasználás domináns, a felhasználását a zöld átmenet is támogatja, ráadásul Indiában (az arany mellett) az ezüst importvámját is jelentősen csökkentik.

Az idei nagy nyertesen között van több mezőgazdasági termény is, például a narancs, aminek az ára (itt fagyasztott narancslé) most közel történelmi csúcson áll, közel duplája annak, mint egy éve. Itt a kínálati oldalon van probléma, a kedvezőtlen időjárás miatt a világ vezető narancstermelőjénél, Brazíliában csökkent a termés, de a legnagyobb amerikai termesztőnél, Kaliforniában is várt alatti a termés, nagyrészt emiatt emelkedett magasra a narancslé ára.

A lista másik végén áll például a kőszén, aminek az ára 2022-ben érte el a csúcsát, azóta viszont jelentősen csökkent, ami mögött részben a több régióban látható gyenge gazdasági aktivitás, az alacsony földgázár és a megújuló energiaforrások növekvő aránya áll.

Bár a július közepi csúcsról már lefordult, még mindig az év sztárpiaca az argentin, aminek az értéke több mint másfélszeresére emelkedett idén. A rali részben az új miniszterelnöknek, a tavaly december óta hivatalban lévő Javier Mileinek és gazdaságpolitikájának köszönhető, de azt sem szabad elfelejteni, hogy brutális az infláció (júniusban 272 százalék) és az argentin peso leértékelődése is folyamatos. Egyébként dollárban nézve is kifejezetten jól teljesít az argentin piac, a vezető argentin részvényindex dollárban több mint 30 százalékot emelkedett idén.

Nagyot ment a török részvénypiac is, amit részben a hazai befektetők vásárlásai hajtanak felfel, az infláció még mindig 70 százalék felett áll, az egyik lehetőség, amivel legalább részben ellensúlyozni tudják a törökök a magas inflációt, az a részvénybefektetésen elért hozam.

Az élmezőnybe tartozik a magyar tőzsde is, a BUX index idei szárnyalása mögött egyrészt a Magyar Telekom 60 százalék feletti teljesítménye áll, de az OTP és a Richter értéke is közel ötödével nőtt idén, a BUX kisebb piaci értékű komponensei közül a Delta, az ANY és az Alteo szárnyalását érdemes kiemelni. Dollárban nézve közel 16 százalékot emelkedett a BUX index idén, ezzel szintén a globális élmezőnyben áll a részvényindexek között.

A lista végén kínai részvényindexek állnak, annak ellenére, hogy február és május között egy mini ralit láthattunk a kínai részvénypiacon. Kínában a lakossági fogyasztás továbbra is gyenge, az ingatlanpiac túlkínálatos és emiatt továbbra is nyomás alatt állnak a lakásárak, a hitelkereslet alacsony, de a részvénypiacot az is nyomás alatt tartja, hogy a befektetők Donald Trump elnökségét is elkezdték beárazni, Trump pedig masszív importvámokat lengetett be az USA-ba irányuló kínai importra.

A részvénypiacon belül érdemes külön is kitérni a fantasztikus hetes részvénycsoportra, ezek a részvények ugyanis akkorára nőttek, hogy piaci méretüknél és súlyuknál fogva alaposan meg tudják mozgatni a piacokat. 2023-ban nagyot ralizott a hét részvény, 48 (Apple) és 239 (Nvidia) százalék között emelkedett az árfolyamuk, és a rali idén is kitart. Annak ellenére áll hétből hat papírnak a pozitív tartományban az idei árfolyamváltozása, hogy az elmúlt hetekben hatalmas volt a zuhanás, a hét vállalat piaci értéke több mint 2500 milliárd dollárral csökkent. Az esésben az erős technikai túlvettség és a vártnál gyengébb gyorsjelentések mellett az is szerepet játszott, hogy a befektetők elkezdték árazni, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztések átmenetileg hatalmas költségeket jelentenek, a remélt bevétel és profit azonban csak később realizálódhat, ráadásul elindult egy nagy rotáció a tech papírokból a kisebb kapitalizációjú, alacsonyabb árazású részvények felé.

A BUX index tagjai között az idei árfolyamemelkedés alapján három midcap áll az élen.

A BUX-tagok közül idén a Delta Technologies árfolyama emelkedett a legnagyobb mértékben. A Delta árfolyama idén májusig a 35-40 forintos sávban ingadozott, aztán május elején néhány nap alatt 100 forint közelébe ugrott. Az emelkedés mögött két fontos tényező áll: egyrészt a Delta saját részvény visszavásárlási programot indított, másrészt a vállalat több, nagy értékű közbeszerzést is nyert. Egyébként a nagy rali után a magyar piacon a leginkább alulsúlyozott részvény a Delta Technologies, amely három alapkezelőnél is felkerült a legkevésbé kedvelt papírok listájára, derült ki a Portfolio júniusi felméréséből.

A második helyen idén a BUX-cégek között az ANY Biztonsági Nyomda áll. Itt a magyarországi választások és az afrikai projektek is pozitívan hatnak a cég eredményére, de általánosságban igaz, hogy az export bevételek dinamikusan bővülnek, és a biztonsági termékeknél, megoldásoknál van kiugró növekedés, részben azért, mert a háborús konfliktusok az afrikai és az ázsiai piacokon is ráirányították a kormányok figyelmét a különböző dokumentumok, így elsősorban az útlevelek biztonsági elemeinek erősítésére. További jó hír, hogy a régiós CECE indexbe került be a Nyomda részvénye, ezzel a befektetők szélesebb körének fókuszába kerülhet.

Az Alteo jó teljesítményében több dolog is szerepet játszik: a vállalat magas osztalékot fizetett befektetőinek, a cég részvényeit követő Kalliwoda az akkori árfolyamnál jóval magasabb célárat határozott meg, a vállalat leánycégei összesen 28 milliárd forint értékű beruházást hajtanak végre, ami az Alteo történetének legnagyobb zöldmezős beruházása.

A vezető devizák közül egyedül a font tudott erősödni idén a dollárral szemben, az euró 2, a svájci frank 5, a japán jen közel 10 százalékot veszített az értékéből, a forint több mint 5 százalékot gyengült a dollárral szemben.

