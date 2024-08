Hozzák be a leselejtezett nyugati autókat, pedig pont az ellenkezője lenne a cél

A korábbi tervekkel szemben Magyarországon eddig nem történtek lényegi intézkedések az öreg, szennyező személyautók bizonyos városi területekről való kitiltása, valamint a leselejtezett nyugati autók behozatalának és forgalomba állításának visszaszorítása érdekében.

Egyre népszerűbbek Európában az úgynevezett alacsony kibocsátási övezetek, vagyis az olyan városi területek, ahová csak a korszerűbb autók hajthatnak be. Ilyen zónák már több kelet-európai nagyvárosban is működnek, így Prágában, Varsóban, Krakkóban, Wroclawban és Szófiában is. Az alacsony kibocsátási övezetek (angol rövidítéssel: LEZ) száma Európában a 2019-es 228-ról 2022-re 320-ra nőtt, ami 40 százalékos növekedést jelent - emelte ki minapi közleményében a Levegő Munkacsoport a Tiszta Városok Kampány új tanulmányára hivatkozva.

A tanulmány szerint a trend gyorsulhat, így a LEZ-ek száma 2025-re várhatóan további 58 százalékkal fog emelkedni. Továbbá 2025-re 27 város tervezi a meglévő LEZ-ek kiterjesztését vagy szigorítását, és legalább 35 város tervezi, hogy 2030-ra zéró emissziós zónákat (ZEZ) vezet be, ahol megtiltják a belső égésű motorral hajtott járművek használatát. Ugyanakkor, nem függetlenül az Európát sújtó megélhetési válságtól, a szennyező autókra vonatkozó korlátozások Európa-szerte tiltakozásokat váltottak ki.

Itthon nem történtek gyakorlati intézkedések

A LEZ-ek bevezetése, pontosabban ennek lehetővé tétele céljával Magyarországon is történtek lépések. A magyar kormány 2011-ben határozatot hozott arról, hogy 2012. december 31-ig az illetékes minisztereknek részletes intézkedési tervet kell kidolgozniuk az alacsony emissziós zónák kialakítására, majd 2013-ban a Közlekedéstudományi Intézet útmutatót dolgozott ki az önkormányzatok számára. Ennek ellenére eddig semmilyen gyakorlati intézkedés nem történt, míg például a lengyel főváros 37 négyzetkilométeres belső területére idén július 1-jétől vezetett be a legelavultabb járművekre vonatkozó behajtási tilalmat.

Pedig Budapesten az autók legszennyezőbb 10 százaléka a felelős a közlekedési eredetű légszennyezés 60 százalékáért, így a LEZ bevezetésével rövid idő alatt jelentősen javulhatna a levegő minősége, mondta Szegő Judit környezetkutató, a Levegő Munkacsoport projektvezetője.

A szállítás-közlekedés az egyik fő felelőse a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának, de az ágazat az egészséget közvetlenül károsító egyéb légszennyezésből is masszívan kiveszi a részét. A városi területeken élő európai uniós polgárok 97 százaléka az Egészségügyi Világszervezet irányelveit meghaladó légszennyezésnek van kitéve, és a levegőszennyezés évente több mint 300 000 korai halálesetet okoz a kontinensen.

Az iskolai teszteredményeket is javítja

Az alacsony emissziós zónák kialakítása számos pozitív hatással jár. Az eddigi tapasztalatok szerint a LEZ-ek bevezetésének hatására az érintett területeken átlagosan 20 százalékkal mérséklődött a légúti megbetegedéseket okozó nitrogén-oxidok koncentrációja, és ennél is jóval nagyobb mértékben csökkent a szív- és érrendszeri megbetegedésekért felelős apró részecskéké (PM).

A LEZ-ek egyéb módokon is hozzájárultak a városi életminőség javításához: csökkent a gépjárműforgalom és a dugók száma, kisebb lett a zajszennyezés. A LEZ-ek kedvezően hatottak a város kiskereskedelmi forgalmára is, aminek két oka van: az autóhasználat kevésbé fontos szerepet játszik a vásárlók számára, mint azt a boltok tulajdonosai gondolják, és a gyalogos, kerékpáros vagy tömegközlekedéssel járó vásárlók összességében többet költenek, mivel gyakrabban látogatják a helyi üzleteket. Mindemellett egy új, a világ legnagyobb alacsony kibocsátási övezetével rendelkező Londonban végzett kutatás eredményei szerint a légszennyezés csökkentése a LEZ-ben tanuló diákok iskolai teszteredményeinek javulásához is vezet.

Mégsem cél a leselejtezett nyugati autók behozatalának visszaszorítása?

Az öreg, szennyező autók visszaszorítása nem csak az alacsony kibocsátási övezetek kialakításával lehetséges. A magyar kormány 2019-ben készült, 2020 elején társadalmi egyeztetésre bocsátott Nemzeti tiszta fejlődési stratégiájának tervezete szerint az "egyik kiemelt cél az, hogy a közúti járműállomány megújulása érdekében a magyarországi személygépkocsi-beszerzéseket az új járművek irányába tereljük a leselejtezett nyugati autók behozatala helyett. (…) A kibocsátás-csökkentés hatékonyságának növelése érdekében intézkedéseket szükséges hozni a személygépkocsik behozatala és forgalomba állítása terén."

A stratégia végleges változatából kikerült ez a rész, aminek oka nem ismert, de valószínűleg nem nagy tévedés azt feltételezni, hogy a döntés során a lakosság anyagi szempontjai és helyzete nagyobb súllyal esett a latba, mint az egészség- és környezetvédelmi megfontolások. Ugyanis, bár a 2010-es évek elejétől egyre több magyarországi háztartás engedhette meg magának az autó vásárlását, az anyagi helyzetben beálló javulás visszafogott jellege miatt ez ezzel kapcsolatos tömeges igényt sokan az olcsóbb, elsősorban nyugatról importált használt járművek beszerzésével elégítették ki.

Egyre több, egyre öregebb

Ez a statisztikákban is tisztán lekövethető. A 2010-es évek elején még kevesebb, mint 3 millió autó volt forgalomban Magyarországon, 2023-ban viszont már közel 4,2 millió, azonban míg 2012-ben még "csak" 12,5 év volt a hazai személygépkocsi-állomány átlagos kora, addig 2023 év végén már 15,8 év.

A mintegy 1,2 milliós állománybővülés nagyobb részben a dízelüzemű személyautókhoz kötődik, amelyek száma közel 700 ezerrel nőtt, ami azért is aggályos, mert a legfontosabb, egészséget fenyegető légszennyező anyagok közül például a szállópor és a nitrogénoxidok (NOx) jelentős részben a dízelmotorokból kerülnek a környezetbe. Ugyanebben az időszakban a benzineseké 227 ezerrel, a hibrideké 195 ezerrel, a villanyautóké pedig több mint 40 ezerrel emelkedett.

A hazai autópark átlagos kora alapján az európai mezőny második felébe tartozik. A rendelkezésre álló 2022-es adatok szerint a 14,6 éves hazai érték mintegy 2,3 évvel haladta meg a 12,3 éves EU-átlagot.

Épp ellenkező hatást értek el

A Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia tervezetében eredetileg megjelölt cél teljesítése, illetve az autóforgalom csillapítása érdekében mindeddig nem történtek konkrét kormányzati intézkedések Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnökének tudomása szerint, leszámítva a cégautók adójának ilyen szempontból korlátozott hatású 2022. júliusi emelését.

A szervezet vezetője szerint viszont számos olyan intézkedést hoztak a döntéshozók, amelyekkel a célokkal ellenkező hatást érték el. Ilyen volt az üzemanyagárstop 2021 novemberi bevezetése és 2022 decemberéig történő kiterjesztése, amely arra ösztönözte az embereket, hogy többet használják az autójukat, ezáltal kétszámjegyű százalékos mértékben növelte az üzemanyag-fogyasztást Magyarországon. Az üzemanyagár és -fogyasztás között a hazai és nemzetközi adatok alapján is egyértelmű összefüggés figyelhető meg, az üzemanyagár emelkedése az autóhasználat csökkenéséhez vezet, és az összefüggés fordítva is működik.

Hasonló következményekkel járnak a tömegközlekedés területéről történt forráskivonások is, amelyek eredményeképpen a járműállomány felújítása - különösen a fővárosban és a MÁV-nál - messze elmarad a szükségestől. Az útépítésekre, autóipari beruházásokra vagy az akkumulátorgyártás fejlesztésére biztosított különböző, 1000 milliárd forintos nagyságrendű központi támogatások szintén távolabb vitték az országot a probléma megoldásától. Lukács András szerint az elektromos autók beszerzéséhez nyújtott támogatások is inkább rontottak a helyzeten, mert a benzines és dízeles autók száma sokkal nagyobb mértékben növekedett, mint a villanyautóké, így az utóbbiak csak a zsúfoltságot fokozták - mondta a Levegő Munkacsoport elnöke, aki szerint az akkumulátorgyártás és -feldolgozás fenntarthatósági kihívásai miatt az elektromos autózás sem jelent megoldást. A megoldás csak az autóforgalom csökkentése, valamint a tömegközlekedés, a kerékpározás és gyaloglás előnyben részesítése lehet.

Az országbérlet és vármegyebérlet bevezetése szintén nem mérsékelte az autóforgalmat, és a nemzetközi tapasztalat is az, hogy a tömegközlekedési tarifák csökkentése főleg a gyalogos és kerékpáros forgalmat fogja vissza. A járműállomány korszerűsödése pedig olyan természetes folyamat, amely nem a kormányzati beavatkozások eredménye, bár az elmúlt években a hazai autóállomány átlagéletkora is stabilan emelkedett.

Progresszív lépések az önkormányzatoktól

Elmondása szerint az, ami az autóforgalom csillapítása érdekében az elmúlt időszakban történt itthon, elsősorban az önkormányzatok intézkedéseinek köszönhető. Az önkormányzatoknál meghozott progresszív intézkedések között említhető, hogy a sétálóutcák és 20-30 kilométer/órás maximális megengedett sebességű övezetek kialakításával egyre több utca válik forgalomcsillapítottá. Számos önkormányzat igyekszik javítani a kerékpáros infrastruktúrát, a fejlődő BUBI-t is egyre többen használják, és a parkolás ügyében is történtek előrelépések a parkolási díjak emelésével, illetve a helyi lakosság számára történt bevezetéssel Budapest 8. kerületében. Számos városban a tömegközlekedési járművek cseréje is folytatódott, de e területen továbbra is igen komoly hiányosságok mutatkoznak elsősorban a kötöttpályás közlekedésben.

Lukács András szerint ugyanakkor az is jellemző, hogy az emberek egészségét az autóforgalom és az ebből eredő légszennyezés korlátozásával védeni kívánó önkormányzatok rendre megkapják a kormánytól, hogy autósüldözést folytatnak, a felújított Lánchíd autómentesítésével pedig a Fővárosi Önkormányzat elesett a 6 milliárd forintos kormányzati támogatástól is.

A légszennyezés-mérésekről



A Levegő Munkacsoport végez levegőminőségi méréseket is, de főleg alkalmi jelleggel, kampányszerűen, aminél sokkal fontosabb, hogy országszerte állandó mérések legyenek, és minél több helyen - mondja Szegő Judit. A szervezet az elmúlt időszakban végzett nitrogén-dioxid (NO2) mérést, mely a közlekedési eredetű légszennyezésre ad értelmezhető eredményt városi környezetben. A mérésből - melyet közösen végeztünk a DUH (Deutsche Umwelthilfe német szervezettel) - kiderült, hogy viszonylag kevés gépjármű okozza a szennyezés legnagyobb részét, így ezek kitiltásával rögtön sokat javulna városaink levegője.



A mérések folyamán arra is fény derült, hogy a hivatalos mérőállomások - melyeket az Agrágminisztérium megbízásából a HungaroMet (volt Országos Meteorológiai Szolgálat) üzemeltet - nem ott vannak, ahol előírás szerint és emberi logika alapján is lenniük kellene. A hivatalos európai uniós elhelyezési protokollban szerepel, hogy a "várhatóan legszennyezettebb levegőjű helyen" kell mérni azoknak a mérő állomásoknak, amelyek célja a városi közlekedés kibocsátásának vizsgálata (és nem a háttér szennyezettségé), ezek a területek főleg olyan belvárosi utcák, melyeket magas házak határolnak, és a gyakori széliránnyal szöget zárnak be, így a kibocsátott szennyezést nem engedik hamar kitisztulni. Ezekre az utcákra pedig más valami is jellemző: itt laknak, sétálnak, dolgoznak emberek, ezért a Levegő Munkacsoport fontosnak tartja, hogy a méréseket az eddig telepített mérőállomások mellett, amelyek főleg teresedéseken, sőt, inkább parkokban helyezkednek el, végezzék olyan utcákban is, amelyek megfelelnek a fenti elvárásnak, és ezek sokkal több ember mindennapi légszennyezettségnek való kitettségét fogja megmutatni.



A szervezet ritkán, figyelemfelhívó jelleggel az ultrafinom (1-700 nanométer átmérőjű) légszennyező részecskék számát is méri. Ebből derült ki például, hogy a legkisebb - és egyben legveszélyesebb - részecskék száma akár 20 méterenként nagyban eltérhet. Az Üllői út és a Ráday utca összehasonlításából kiderült, hogy amikor nagy forgalom van az Üllői út legbelvárosibb szakaszán, és 40-50 ezer db szennyeződést számol a gép 1 köbcentiméter (kockacukor nagysága) levegőben, akkor a forgalomcsillapított, félig sétálóutcává alakított Ráday utcán átlagos városi szennyezettség tapasztalható a maga 15 ezer részecskéjével.



A Levegő Munkacsoport mindemellett javasolja állandó mérőkészülékek üzemeltetését magánszemélyek és intézmények részére is, melyek jobb képet adhatnak arról, hogy a lakásunk vagy munkahelyünk ablakában milyen a levegő, így megtudhatjuk, mikor javasolt például szellőztetni. De a sok adat, mely így összegyűlik, alkalmas kutatások végzésére is, illetve akár kijelölheti a hivatalos mérőállomások javasolt jövőbeli elhelyezésének területét is.

