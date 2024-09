82 százalékkal növelte árbevételét a ViVeTech

82 százalékos növekedéssel, 742,4 millió forintra növelte nettó árbevételét a 2024-es év első hat hónapjában a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett kibervédelmi cég az előző év azonos időszakában elért 408,6 millió forintról. A ViVeTech Nyrt. adózott eredménye ezzel párhuzamosan 67 százalékkal, 91,1 millió forintra emelkedett a tavalyi év első felében elért 54,7 millió forintos szintről - derül ki a társaság mai napon publikált 2024. első féléves jelentéséből.

Az EBITDA és az adózás előtti eredmény is jelentősen bővült, és 2024 egészére is kedvezőek a kilátások

A nem auditált, magyar számviteli szabályok szerint készült jelentés alapján a ViVeTech Nyrt. – amelynek árbevétele 2023-ban 20 százalékkal növekedett – a 2024. június 30-ával zárult első félévben is folytatta lendületes növekedését. A társaság az idei év első felében tovább javította jövedelmezőségét és 742,4 millió forint árbevétel mellett 34 százalékkal bővülő, 142,4 millió forintos EBITDA-t ért el, szemben az egy évvel korábbi 106,4 millió forintos szinttel. Az idén június 30-án zárult félévben a társaság adózás előtti eredménye 76 százalékkal, 99,6 millió forintra növekedett a bázisidőszakban jelentett 56,4 millió forintról.

„Az idei első félévben is tartottuk a szigorú költségkontrollt és kiemelt figyelmet fordítottunk a ViVeTech jövedelmezőségének és cash-flow helyzetének javítására, emellett az intenzív kereskedelmi tevékenységnek köszönhetően tovább bővítettük szerződésállományunkat, így kiemelkedő első féléves eredményeket produkáltunk. Nemzetközi üzletfejlesztési stratégiánkkal összhangban az elmúlt időszakban olyan vezető kiberbiztonsági technológiai vállalatokkal építettünk ki partnerkapcsolatokat, mint az izraeli Enigmatos – amelynek első európai pilot projektje már folyamatban is van hazánkban – , vagy a németországi székhelyű TwoTronic, amellyel autóipari kiskereskedelmi, kölcsönző és lízing szolgáltatások területén kínálunk verifikációs megoldásokat” - mondta el Márton Miklós, a ViVeTech Nyrt. vezérigazgatója. „Miután az idei évi szerződéseink többségét már megkötöttük, a társaság teljes 2024-es eredményét illetően is nagyon optimisták vagyunk” - tette hozzá.

Évente 20 milliárd dollárral bővül a kiberbiztonsági piac, itthon is több ezer cég érintett

A globális kiberbiztonsági piac méretét a szakértők 2022-ben még 173 milliárd amerikai dollárra becsülték, azonban az iparági előrejelzések szerint 2027-ig várhatóan átlagosan évi 20 milliárd dollárral, mintegy 266 milliárd amerikai dollárra bővülhet a szektor. A növekedést leginkább a digitalizációs forradalom, a felhőalapú szolgáltatások és az AI térnyerése mozgatja, egyre több vállalkozás ismeri fel ugyanis, hogy jelentős károktól óvhatja meg magát, ha időben védekezik az online támadásokkal szemben. Az EU kiberbiztonsági jogszabálycsomagjának, a NIS2-nek való megfelelés a ViVeTech becslése szerint hazánkban nagyjából háromezer céget és azok beszállítóit érinti.

A 2011-ben alapított, magyar tulajdonú ViVeTech Nyrt. elsősorban IT-biztonsági megoldásokat kínál, és saját fejlesztésű szoftvereivel többek között hazai és nemzetközi kritikus infrastruktúra-szolgáltatók, például az egészségügy, a közlekedés és a közigazgatás területén működő ügyfelei kibertámadások elleni védekezését segíti. A ViVeTech növekedési stratégiájának fókuszában a többi uniós tagállamban, így Németországban és elsősorban a kelet-közép-európai régió országaiban történő piacra lépés áll.

A ViVeTech részvénye 2022. május 31. óta van jelen a Budapesti Értéktőzsde középvállalatokra specializált Xtend piacán. A társaság közkézhányada jelenleg 23,11 százalék. A kibervédelmi cég papírjának utolsó záróára 208 forint volt.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ