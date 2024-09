Pusztító árvíz tarolja le a magyar családi házakat – De ki fogja megtéríteni a milliárdos károkat?

Egy évtizede nem látott árvíz pusztít Magyarországon, az utóbbi időszakban tapasztalt heves viharok után a biztosítók lakásbiztosítási kártérítési kötelezettsége már most meghaladhatja a tízmilliárd forintot, és ebben még nincsenek benne az árvíz okozta károk. Kérdés persze, hogy az árterületen lévő ingatlanok helyreállítási költségeire honnan lesz pénz, ugyanis a biztosítóknak legtöbb esetben ezekre nincs kárfizetési kötelezettségük. Megkérdeztük a Magyar Biztosítók Szövetségét, milyen esetben fizet a biztosító, kinek jár kártérítés, és mire kell odafigyelni árvíz idején. Emellett megnéztük a nemzetközi adatokat is, mekkora emelkedést mutatnak globálisan az árvízkárok.

A várakozások szerint alacsonyabb szinten tetőznek idén az érintett folyók, mint a legutóbbi, 2013-as nagy dunai árvíz idején, de már így is jelentős károk keletkeztek lakóingatlanokban, az ipari és a mezőgazdasági vagyonban. Csak a lakásbiztosításokhoz kapcsolódó kár az idei viharszezonban meghaladta a 10 milliárd forintot a biztosítóknál, és hátra van még az árvíz tetőzése.

A Generali friss adatai szerint az elmúlt napok esőzései nyomán közel 2500 kárbejelentés érkezett a biztosítóhoz, a károk értéke megközelítőleg 350 millió forint. Azt írják, hogy az elmúlt napok heves esőzései miatt az áradások következtében további károk várhatók. A Groupama is több százmilliós kárkifizetésre számít a hétvégi viharok és áradások következtében, a biztosító már hétfőn megerősítette kárszakértői jelenlétét az ország északnyugati és északi régióiban.

Biztosítói közlések a 2013-as dunai árvízről Kárbejelentések száma Kárigények összege Kifizetés Generali 518 600 millió Ft Aegon (ma Alfa) 488 n.a. 100 millió Ft Allianz 450 n.a. Groupama >400 n.a. 38,5 millió Ft Signal 44 26 millió Ft K&H 44 6-7 millió Ft 6-7 millió Ft Teljes szektor 2200 1,3 milliárd Ft Forrás: Portfolio-gyűjtés

A Biztosítási Elemző Központ összesítése szerint hazánk több mint 30 százalékos árvízi kitettséggel rendelkezik, amely messze a legmagasabb Európában.

Az ország területének csaknem 23 százalékát folyói-, míg 10 százalékát kisvízfolyásai mentén fekvő árterületei teszik ki. Ezen a közel egyharmadnyi területen 700 település található, 2 millió ember él és itt húzódik a közutak 15, illetve a vasutak 32 százaléka.

Probléma, hogy sok (jelenleg biztosítatlan, árvíznek és villámárvíznek kitett) lakóingatlan fekszik a folyók árterületén belül, melyekre a hazai biztosítóintézetek nem vállalnak biztosítási fedezetet.

Mint azt kérdésünkre Lambert Gábor, a MABISZ kommunikációs vezetője kifejtette, legyen szó a 2013-as vagy a mostani árvízről, a biztosítók a szerződéses feltételek szerint tudnak és vállalnak is felelősséget a károk megtérítésében. A 2013-as árvizet követően sem volt sok vita az ügyfelekkel, és a szakértő úgy véli, a mostani esetben is rendezetten megy végbe a kárkifizetés.

Kérdésünkre elárulta, már készülnek a biztosítók a bejelentésekre, de először meg kell várni az árhullám levonulását, hogy egyáltalán fel lehessen mérni, hol keletkeztek károk és azok a szerződéses feltételeknek megfelelően téríthetők-e.

Valamennyi MABISZ- tagbiztosítótól azt a visszajelzést kaptuk, hogy fokozott készültségben vannak a kárbejelentések kezelése, illetve intézése ügyében. Egy ilyen helyzet a biztosítóknak is egyfajta vizsga, hogy minél gyorsabban és minél szakszerűbben rendezzék a keletkezett károkat.

Az eddigi tapasztalatok szerint sok esetben a fényképfelvételek is elegendőek, adott esetben egy applikáción keresztül egy videóval bemutatni a történteket. Komplikáltabb helyzetekben pedig kiszállnak a kárszakértők és ők bírálják el, mennyit fizet a biztosító. Arra azonban fel kell hívni a figyelmet, hogy a biztosítottnak is van kötelezettsége abban, hogy minden lehetséges eszközzel próbálja csökkenteni a keletkezett károkat. Tehát ha várható, hogy az árvíz eléri valakinek az ingatlanját és ehhez biztosítási fedezettel rendelkezik, akkor is elvárható, hogy például a kertben lévő kerti bútorokat próbálja meg biztonságba helyezni, vagyis tegyen meg minden tőle telhetőt a károk minimalizálása érdekében.

Ugyanez vonatkozik a szakember szerint az ártéren hagyott gépjárművekre is, amennyiben a tulajdonos rendelkezik CASCO-szerződéssel.

Azt mindenképpen érdemes hangsúlyozni, hogy az előre nem látható, váratlanul bekövetkező katasztrófák, események esetén vállal fedezetet a biztosító, tehát olyan helyzetekben nem, ami előreláthatóan be fog következni. Márpedig egy árvíz nagy valószínűséggel bekövetkezik az árvíz szempontjából védettnek, mentesítettnek minősített területeken kívül.

Pontos definíció szerint biztosítási eseménynek minősül, ha az állandó vagy időszakos jellegű természetes vagy mesterséges felszíni folyók, állóvizek, továbbá az azokban nyílt torkolatról csatlakozó csatornák, tavak vízszintje az időjárási körülmények miatt oly mértékben megemelkedik, hogy a kiáradó víz az árvíz szempontjából védettnek minősített területen, a kockázatviselés helyén lévő biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.



Ebből következik az, hogy árvíznek nem minősül a kockázatviselési hely szempontjából területileg illetékes vízügyi igazgatósági hatóságoknak a kár időpontjában hatályos besorolása szerinti nagyvízi medernek, hullámtérnek, nyílt ártérnek, vízjárta területeknek minősülő helyen bekövetkező árvízkár, valamint a talajvíz, a belvíz miatt keletkező károk.

Az ilyen helyeken épült ingatlanok esetében sokszor eleve úgy adják ki az építési engedélyeket, hogy lábakra kellett építeni a házat, ennek köszönhető, ha az árvíz nem éri el a lakó szintet. Ha tehát vannak olyanok is, akik ilyen területre építkeznek és esetleg olyan engedélyt szereznek, amely alapján nem kell magasított helyen kiépíteni a lakóteret, majd utána szembesülnek az árvízzel – ezekkel a helyzetekkel sajnos nagyon nehéz mit kezdeni – tette hozzá. Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor nem ártéren fekvő ingatlant ér kár az árvíz miatt. Ennek kapcsán a MABISZ képviselője hangsúlyozta: az ilyen károkat a biztosítók fedezik (a fentebb leírt módon).

Jó hír legalább, hogy a cégeket érő károk a múltbeli tapasztalatok szerin nem voltak jelentősek, legalábbis a MABISZ adatai szerint nem jellemzőek az ilyen jellegű kárkifizetések a tagoknál.

Arra a kérdésre pedig, hogyan lehetne az állammal közösen javítani az ártéri területek biztosítottságán, a MABISZ képviselője azt nyilatkozta a Portfolio-nak, hogy a biztosítók az állammal való kapcsolatukat elsősorban az adóterhek vállalásán keresztül látják megoldottnak.

Mivel a biztosítás előre nem látható, váratlan esemény bekövetkezése esetén fizet, egy esetleges állami díjtámogatás sem jelenthet megoldást erre a problémára.

Egyre nagyobb károkat okoz az árvíz globális szinten is

Nemcsak Magyarországon, globális szinten is egyre pusztítóbb károkat okoznak az árvizek. Az AON év eleji, a természeti csapások okozta károkra vonatkozó jelentése szerint a globális természeti katasztrófák okozta gazdasági károk 2023-ban 380 milliárd dollárra tehetők, ebből mintegy 85 milliárdot jelentett az árvízkár, miután számos ország szembesült modern történelmük legjelentősebb katasztrófáival.

Mint minden természeti katasztrófánál, különbséget kell tenni gazdasági kár és biztosított kár között az árvíz esetében is. Előbbi a keletkezett vagyoni károk és a közvetlen pénzügyi veszteség összességét jelenti, utóbbi viszont csak azt, amire a biztosítók ebből biztosítási fedezetet vállalnak.

A legnagyobb károkat tavaly a földrengés okozta, ezen belül is elsősorban a törökországi és szíriai földrengéssorozat emelkedik ki. A heves konvektív viharok a második helyen szerepelnek, a legnagyobb egyéni veszteségek az Egyesült Államokban és Európában összpontosultak.

Tavaly a harmadik, az elmúlt több mint két évtizedben pedig a második legnagyobb kárt okozó természeti csapás az árvíz volt.

Összességében továbbra is a trópusi ciklon és az áradások a 21. század legköltségesebb természeti katasztrófái. Figyelemre méltó, hogy 2023-ban a viharkárok megelőzték az áradásokat a milliárd dolláros események összesített számát tekintve. Tavaly legalább 28 ilyen káresemény volt – ebből 23 az Egyesült Államokban, 5 pedig Európában.

A fenti 380 milliárd dolláros teljes gazdasági kárból a jelentés szerint a globális biztosítási veszteségek 118 milliárd dollárra becsülhetők, ami jóval meghaladja a rövid, közép- és hosszú távú átlagot.

Az is kitűnik azonban, hogy

a globális gazdasági károk csak mintegy 31 százalékát fedezte a magán- vagy állami biztosítás, ami jelentős csökkenést jelent 2022 után, amikor az összes veszteség több mint 42 százalékát tette ki ez az arány.

A világ számos nagyobb katasztrófája jelentős, nem biztosított károkat eredményezett tavaly, amelyek költségeit az önkormányzatoknak kellett fedezniük.

2023-ban jelentősen csökkent a különbség a trópusi ciklon és a heves viharok között, a biztosítók számára 2000 óta kumulált összegeket tekintve ez a két legköltségesebb esemény, az árvizek például összesen 289 milliárd dollárnyi biztosított kárt jelentettek 2000 óta, amellyel így a harmadik legnagyobb kártípus a felsoroltak között.

A természeti katasztrófák sajnos nemcsak gazdasági, hanem humanitárius pusztítással is járnak. A földrengések összesített halálos áldozatainak számát, amely jelenleg 2000 óta több mint 756 000 fő, nagyrészt néhány katasztrófa okozta. Az adatokból az is kitűnik, hogy a hőhullám a második legjelentősebb halálok közé került az elmúlt évtizedekben tapasztalt folyamatos növekedés miatt.

Az árvizek miatti halálesetek száma pedig 2000 óta 179 ezer főt tett ki.

A fedezetlen, vagyis a nem biztosított vagyon aránya kritikus hivatkozási pont a biztosítási ágazat, a pénzügyi piacok és a kormányok számára, mivel szemlélteti a közösségek pénzügyi sebezhetőségét. Az alábbi vizualizáció azt mutatja meg, hogy egy adott katasztrófa esetén a gazdasági károk mekkora része jelenti a biztosított kárt, és melyik része a nem biztosított. Ez 2023-ra (bal) és 2000 óta számolt átlagra (jobb) vonatkozik.

Itt is látszik, hogy az árvízkárok nagy része a nem biztosított kategóriába esik.

Amennyiben csak az áradások okozta pusztításokat nézzük, az alábbi táblázatban azokat az eseményeket gyűjtötte össze a tanulmány, amelyek a legnagyobb gazdasági károkat okozták az 1900-as évek eleje óta.

A TOP10 legköltségesebb árvíz esemény a világban (1900-2023) Dátum Esemény Ország Gazdasági kár (nominálisan, milliárd USD) Gazdasági kár (2023-as árakon, milliárd USD) 2011. június-december Thaiföldi áradások Thaiföld 45 61 1998. június-szeptember A Jangce folyó áradása Kína 31 59 2010. július-augusztus A Jangce folyó áradása Kína 39 55 2021. július Nyugat-európai áradások (Bernd) Európa 46 52 1993. június-augusztus Mississippi áradás Egyesült Államok 21 45 2020. június-szeptember Kínai szezonális árvizek Kína 35 42 1931. július-augusztus A Jangce folyó áradása Kína 2 41 1953. június-augusztus Japán árvizek Japán 3,2 37 2016. május-augusztus A Jangce folyó áradása Kína 28 36 2021. június-szeptember Kínai szezonális árvizek Kína 31 35 Forrás: AON, Portfolio

