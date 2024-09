Mátrai Károly: triplázódó naperőmű kapacitások után a szélerőművek felé nyit az MVM, jött már kötelező ajánlat a gázerőmű tendereken

Az elmúlt másfél évben háromszorosára ugrott az MVM Csoport naperőmű portfóliójának mérete, és a 2030-as 1000 MW-os célt jóval hamarabb elérheti, így a figyelmünk a szélerőmű kapacitások felé irányul – jelezte a cégcsoport által szervezett 54. Nemzetközi Gázkonferencián Mátrai Károly. Az MVM Csoport vezérigazgatója is előadást tart a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum konferenciáján, amelyről további részletek itt érhetők el

Mátrai Károly keddi előadásában elárulta, hogy szeptember elején két kötelező érvényű ajánlatot is kaptak a Mátrai Erőmű területén tervezett, legfeljebb 650 MW-os teljesítményű kombinált ciklusú gázerőmű (CCGT) megépítésére, és várakozásaik szerint októberben a Tiszai Erőmű területére tervezett két CCGT tenderén is beérkezhetnek ilyen ajánlatok. Jelezte, hogy a nemzetközi közbeszerzési folyamat kihívásai mellett most az a reális, hogy az idei év végén, vagy a jövő év elején eredményt tudnak hirdetni; és reményének adott hangot, hogy talán 2028-ban, de legkésőbb a 2020-as évek végéig termelésbe tudnak állni ezek az erőművek.

Rámutatott, hogy a földgáz, mint energiahordozó, és ez a három erőmű fontos szereppel bír a gyorsan növekvő magyarországi naperőmű kapacitások ingadozó termelésének kiszabályozásában, a nagyon volatilissé vált árak csökkentésében. Ki is jelentette: nehezen hiszi el, hogy földgáz nélkül a 2050-es karbonsemlegességi célokat el lehetne érni.

Az MVM Csoport négypilléres stratégiájából hangsúlyosan beszélt a vezérigazgató az első, a zöld átállási pillérről, amely kapcsán elárulta, hogy a naperőműveik beépített teljesítménye háromszorosára, 880 MW-ra nőtt az elmúlt másfél évben, és további 125 MW építését tervezik még. Így utalása szerint a 2030-ra kitűzött 1000 MW-os cél már jóval hamarabb megvalósulhat.

Szavai szerint a naperőmű kapacitások gyors hazai növekedése után "kicsit megpihenünk", illetve a környező országokban keresnek projekteket. Emellett jelzése szerint idehaza "a szél irányába nyitnánk", a Sopron környékén meglévő kisebb szeles kapacitás után.

A megújuló energiás és a földgáz alapú termelési kapacitások mellett a harmadik fókuszpont itthon a nukleáris energián van. Itt azt említette, hogy a paksi blokkok üzemidő hosszabbítási projektterveinek az eleje már megvan; most készítik elő azokat a dokumentumokat, amelyeket be kell adniuk az Országos Atomenergia Hivatalhoz.

A zöld átállás kapcsán megerősítette, hogy a Mátrai Erőművet az ottani CCGT elkészülése után leállítják, ami segíti majd a cégcsoport ESG-, és az egész ország dekarbonizációs céljait is. A három olajtüzelésű erőművet stratégiai tartaléknak tekintik, azokat megtartják, mert például a nyári kánikulai napok estéin is menniük kellett.

Mátrai rámutatott, hogy az MVM 2035-ig szóló stratégiájának egyik fő célkitűzése a függőségek csökkentése, illetve leépítése.

Ennek, illetve a portfólió diverzifikáció érdekében hangsúlyozta a magyarországi gázkitermelés fontosságát, a külföldi beszerzések diverzifikálását, és a régió több országában (Magyarország, Csehország, Románia) egyaránt megfigyelhető csökkenő gázfogyasztás kombinációját. Utóbbi kapcsán elismerte, hogy a csökkenő hálózatkihasználtság iparági feszültségeket szül szavai szerint "tarifanyomás van rajtunk", amelyet finanszírozni kell, és ehhez ágazatokon átnyúló megoldások segíthetnek.

A hazai gázkitermelési erőfeszítések kapcsán utalt a Corvinus- és a Berettyó projektekre, amelyek segíthetnek abban, hogy a csökkenő magyarországi kitermelést meg lehessen állítani. Ez abban is segíthet, hogy az idén akár 8 milliárd köbméter alá bukó magyarországi gázfogyasztáson belül az importarány kisebb legyen, és ez még inkább javítja az ellátásbiztonságot.

