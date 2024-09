Fontos bejelentést tettek a globális óriásbankok, amit Pakson is megérezhetnek

Bejelentette 14, globális szinten is óriásnak számító pénzügyi intézmény, hogy finanszírozással segítik a nukleáris kapacitások 2050-ig megháromszorozásának célkitűzését, ami így nagy lökést adhat a világnak a karbonmentes energiatermelés felé haladáshoz. A hír afelé mutat, hogy akár a Paksi Atomerőmű tervezett üzemidő hosszabbításában, vagy akár a Paks II. projekt mögötti magyar állami önrész finanszírozásában is szerepet kaphatnak a globális óriásbankok. A Nukleáris Világszövetség elnökségének tagja szerint ez a bejelentés fordulópontot jelent az egész nukleáris iparág kilátásaiban. A nukleáris energia szerepéről és a Paks II. projekt kilátásairól is szó lesz a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum konferenciáján, amelyen Jákli Gergely, a Paks II. vezérigazgatója is részt vesz, további részletek itt érhetők el

Miután tavaly év végén 25 ország elkötelezte magát amögött a klímacsúcson, hogy 2050-re megháromszorozzák a világban a nukleáris kapacitásokat, a napokban megérkezett az újabb nagy bejelentés, amely a finanszírozást adhatja a nagyívű elköteleződés mögé, a karbonmentes energiatermelés támogatása érdekében.

A New Yorkban megrendezett Climate Week eseményen 14, globális szinten is óriásnak számító bank, illetve pénzügyi intézmény jelentette be, hogy beáll a nukleáris kezdeményezés mögé, hogy támogassák a nukleáris projekteket a tapasztalataikkal, szolgáltatásaikkal és megoldásaikkal.

Az American Banker rámutat: az elköteleződés súlyát emeli az, hogy részt vett az eseményen John Podesta, az amerikai elnök nemzetközi klímapolitikáért felelős főtanácsadója, aki egyúttal hangsúlyozta az atomenergia fontosságát a klímacélok elérésében. Ebba Busch svéd miniszterelnök-helyettes a finanszírozási modellek, köztük az államilag támogatott hitelek jelentőségét emelte ki.

James Schaefer, a Guggenheim Securities szenior ügyvezető igazgatója szerint "az új atomenergia egyszerre tiszta és biztonságos, és ami még fontosabb, bizonyított". Hozzátette, hogy a projektek gyorsított megvalósítása kulcsfontosságú az adatközpontok és AI-technológiák növekvő energiaigénye miatt.

Távolról sem csak amerikai óriásbankok elköteleződéséről van szó, hiszen amint a World Nuclear News beszámolójából kiderül, a 14 intézmény listáján közel-keleti és európai bankok is megtalálhatók. Így tehát a deklarációt aláíró bankok névsora ez: Abu Dhabi Commercial Bank, Ares Management, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Brookfield, Citi, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Guggenheim Securities LLC, Morgan Stanley, Rothschild & Co., Segra Capital Management és Societe Generale.

Nukleáris szakértők szerint a mostani banki elköteleződés a régóta várt elismerése annak, hogy az ágazat kritikus szerepet játszik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiára való átállásban. Ennek háttere az, hogy a nukleáris projektek finanszírozásának nehézségei és magas költségei eddig akadályozták az új erőművek építését, és hozzájárultak a nyugati országokban a kapacitásnövekedés jelentős lassulásához azután, hogy az 1970-es és 1980-as években reaktorépítési hullám indult.

Éppen ezért George Borovas, a Hunton Andrews Kurth ügyvédi iroda nukleáris ügyekkel foglalkozó részlegének vezetője és a Nukleáris Világszövetség elnökségi tagja fordulópontról beszélt a Financial Timesnak:

Ez az esemény megváltoztatja a játékszabályokat.

Elmondása szerint a bankok eddig politikailag nehezen támogatták az új nukleáris projekteket, amelyekhez gyakran vezérigazgatói szintű jóváhagyására volt szükség. Hozzátette: "A bankok a felsővezetői szinten azt mondták, hogy nem értünk semmit az atomenergiához. Csak azt tudjuk, hogy ez nagyon nehéz, nagyon ellentmondásos". Szavai szerint a bankok támogatása segíthet normalizálni az atomenergiát, mint "az éghajlatváltozás megoldásának részét", nem pedig a "szükséges rosszat".

A lap szerint a nukleáris energia mellett elköteleződő bankok támogathatnák az új erőműveket a nukleáris vállalatoknak nyújtott közvetlen hitelezés és projektfinanszírozás növelésével, kötvényeladások szervezésével vagy a vállalatok bemutatásával a magántőke- vagy hitelalapoknak.

A cikk megjegyzi: a pénzügyi intézmények régóta megosztottak az atomenergiával kapcsolatban, a projektfinanszírozás összetettsége és a magas kockázati szint miatt, de azért is, mert kérdéses, hogy megfelel-e a nukleáris energia a környezetvédelmi, társadalmi és irányítási (ESG-) előírásoknak. Emlékeztetnek rá, hogy a Világbank és más multilaterális intézmények nem nyújtanak finanszírozást nukleáris projektekhez.

A 14 bank között megtalálható a francia BNP Paribas, amely azt emelte ki a lapnak az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületére hivatkozva, hogy "nincs olyan forgatókönyv", amely szerint a világ 2050-re elérhetné a szén-dioxid-semlegességet atomenergia nélkül. A Barclays szerint az atomenergia szerepe a szél- és napenergia időszakosságának kiküszöbölésében rejlik.

A zsinóráram termelési képesség és egyúttal az alacsony karbonlábnyom a nagy techcégek igényei szempontjából is fontosak. Ez abból is látszik, hogy a Microsoft éppen a múlt héten írt alá egy 20 éves megállapodást a Constellation Energyvel a pennsylvaniai Three Mile Islanden található, 835 megawattos atomreaktor újraindításáról. A lap felidézi, hogy Larry Ellison, az Oracle társalapítója és technológiai igazgatója szeptemberben azt mondta: a vállalat egy hatalmas adatközpontot tervez, amelyhez három kis moduláris atomreaktor engedélye kell majd.

A fent már említett James Schaefer a Guggenheim Securities-től ezzel kapcsolatban rámutatott:

Amint látjuk, hogy ezek a [technológiai] cégek elkezdik szavaikat szerződéseken keresztül nukleáris beruházásokkal alátámasztani, és ezzel kezdődik az egész folyamat.

Az elmúlt napokban Paks I. és Paks II. kapcsán számos érdekes hír érkezett, ezek közül a legfontosabbak:

Címlapkép forrása: Paks II. Zrt. Facebook-oldala