Mégis mire esett ma ekkorát a Richter?

Szerdán a Richter volt a legrosszabbul teljesítő blue chip a magyar tőzsdén. A gyógyszergyártó árfolyama történelmi csúcsról fordult le, elemzésünkben két fontos kérdésre kerestük a választ, mégpedig, hogy mi áll az esés hátterében, valamint arra, hogy meddig eshet még az árfolyam. Lássuk! Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.

Portfolio Investment Day 2024 Jön az új amerikai elnök, kifutnak a magas hozamú állampapírok, egyre alacsonyabbak a kamatok, adódik a kérdés: mibe érdemes most befektetni? A kérdésre profi szakemberek hozzák a válaszokat, befektetési ötleteket, november 6-án jön a Portfolio Investment Day 2024. Most érdemes jelentkezni!

Szerdán a Richter vezette a hazai nagypapírok esését, a gyógyszergyártó árfolyama mintegy 3,6 százalékkal került lejjebb a hét közepén. Viszonyításképpen, a Mol 1,6, a Magyar Telekom 1, az OTP pedig mindössze 0,4 százalékos mínuszban zárt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A forgalom nem sokkal ugyan, de átlag feletti volt: 2,34 milliárd forint értékben cseréltek ma gazdát a Richter papírjai. Ezzel az OTP után ma a Richter volt a második legforgalmasabb papír a BÉT-en.

A mostani nagy esés hátterében nem állnak vállalatspecifikus tényezők, inkább a magyar piaccal kapcsolatos aggodalmak. Egyrészt, a közel-keleti konfliktus érezteti hatását a piacokon is, ilyen helyzetben pedig a befektetők jellemzően csökkentik a kitettségüket a feltörekvő piacokon, így a magyar piacon is. Ezt jól szemléleti az is, hogy amíg a vezető indexek esetében ma Európában 0,2-0,4 százalékos eséseket láthattunk jellemzően, addig a BUX mintegy 1,5 százalékkal került lejjebb.