400 ezerért ezt lehet kapni? Egyszerre ciki és erős az új iPhone

Félkész terméket nem szokott piacra dobni az Apple, pedig a legújabb iPhone-okkal mintha valami ilyesmi történt volna. A nagy dobás, az Apple Intelligence még nem érhető el, pedig a mesterséges intelligencia alkalmazásoktól várták sokan, hogy tömegesen lecserélik az emberek a régebbi mobiljaikat a legújabbra. Persze AI nélkül is használhatók az új iPhone-ok, jók is, ezért kivácsiak voltunk, tudnak-e annyival többet, amiért érdemes mondjuk egy 4 évvel ezelőtti iPhone 12-est lecserélni az újra. Kaptunk egy iPhone 16-ot, egy 16 Prót és egy AirPods 4-et az iStyle-tól, leteszteltük őket. Azt is leírjuk, mi az, ami vállalhatatlanul ciki az iPhone 16-ban.

iPhone 12

Egy coming outtal kell kezdenem: világ életemben androidos voltam. Használtam Nokia, HTC, LG és Samsung mobilt is, többségükkel nagyon elégedett is voltam. Aztán 2020-ban jött az iPhone 12, és megtértem. Akkor már évek óta gondolkodtam iPhone-ban, de valami gondom mindig volt velük, elsősorban nyilván az ár, de például a dizájn is, és akkor a 12-es szériával jött valami, ami nagyon megfogott: brutál minimál formák, 2 sík üveglap között egy fémlap, sehol egy hajlított kijelző, markáns élek, nagyon tetszett. Pont, mint az iPhone 5-nél, ami az egyik kedvenc telefonformám volt evör.

Az iPhone 12-ről annak idején írtam is a Portfolio-ra, akkor azt jövendöltem, hogy sorra dobhatnak piacra hasonló formavilággal mobilokat más mobilgyártók, és így is lett, többek között a Huawei-nek és a Samsungnak is lett hasonló dizájnú mobilja.

A 12-esemet azóta is nagyon szeretem, már 4 éves, de még mindig nagyin stabil, gyakorlatilag hiba, akadozás, melegedés nélkül végzi a dolgát, mint amit egy felső kategóriás mobiltól el is várhatunk. De azért minden évben kacérkodok egy új iPhone-nal, aztán tesztelés után rájövök, hogy évről-évre olyan kicsi a változás, hogy semmi értelme lecserélni, főleg akkor, ha jól működik, és hát jól működik.

Egy hétig nyúztam az iPhone 16-ot, a cikk végén leírom, érdemes-e már váltani azoknak, akiknek 4+ éves már az iPhone-ja, és gondolkodik cserében.

Dizájn

Egymás mellé téve a 12-est és a 16-ost inkább csak kis eltérések látszanak. A méret, a forma, a kijelző nagyon hasonló, az élek kicsit le vannak kerekítve, de összességében nincs nagy változás. A kijelzőn felül a 12-esnél még nagy notch van, a 16-osnál pedig már Dynamic Island, ami képes változtatni a méretét és az alakját, és több alkalmazásnál kibővíti a notch szerepét. A dinamikus sziget elég fancy, de a teszthét alatt nem sokat használtam, sok értelme szerintem nincs, inkább csak egy beismerése annak, hogy az Apple még mindig nem tud megoldani a kamerának és a szenzoroknak olyan kis kivágást a kijelzőn, ami mindenki másnak sikerül.

És, ha már a kijelzőnél tartunk, szeretném elmondani, hogy

2024-ben egyszerűen vállalhatatlan, hogy egy 400+ ezer forintos telefonon 60 hertzes a képfrissítés.

Lehet akármilyen gyors a processzor (az A18 chip tényleg brutál), ha a kijelző kvázi akadozik, akkor sérül a felhasználói élmény. Már a középkategóriás mobilokban is 90-es vagy akár 120-as kijelző van, és aki már látott olyat, az soha többet nem akar 60-asat használni. Ez talán az egyik legnagyobb hátránya az iPhone 16-nak, majdnem dealbreaker, de erről majd később.

Always on kijelző sincs, ami inkább csak érdekes, mint hasznos, a 16 Pro viszont tudja, ott az volt az érzésem, hogy a mobil még inkább elvonja a figyelmet, ha folyamatosan lehet rajta látni például az értesítéseket.

A kijelző szélén a káva ugyanolyan széles a 16-oson, mint a 12-esen (a 16 Prón már jóval keskenyebb), érzésre legalább dupla olyan vastag, mint más modern felső kategóriás mobilon, de összességében nem vészes.

A külső dizájban markáns még, hogy újra változott a kameralencsék elhelyezkedése, most egymás alatt vannak, ennek hivatalosan az az értelme, hogy ezzel az elhelyezéssel a két lencsével 3D fotókat és videókat is lehet készíteni, szerintem pedig inkább az, hogy már messziről látható legyen, hogy valaki már az új iPhone-t használja. Fontos: miközben az iPhone 12-nél még annyira besüllyesztették a kameraszigetet a telefonba, amennyire csak lehetett, az újabb modelleknél már az a fícsör, hogy minél jobban kiemelkedjen (nyilván így több hely van a telefonban minden másnak). Ez azzal jár, hogy míg a 12 sík felületre letéve nem billeg, a 16 már nagyon. Mondjuk ez a nagy többségnek, aki tokkal használja a mobilját, teljesen irreleváns infó, nekem viszont fontos, mert többek között a formája miatt vettem meg a 12-est, nem rontanám el tokkal az élményt.

Tetszett az is, hogy a hátlap selyem fényű, elegánsabb, mint a 12-es fényes hátlapja, jobb a tapintása is.

És akkor a nagy újdonságok:

2 Új Gomb.

Tele van a net olyan mém videókkal, amik kifigurázzák az Apple újítását a gombokkal, mert miközben a Huawei éppen egy háromba hajtható mobillal jött ki, az Apple képes volt az új gombokat beállítani úgy, mintha egetverő innováció szemtanúi lennénk.

Ráadásul nem is 2, inkább csak 1,5 új gombról van szó. A bal felül lévő gomb már eddig is ott volt, csak egy 2 állású gomb volt, ezzel lehetett lenémítani a telefont, nagyon bírom, tök praktikus. Na ebből lett az action button, amire egy csomó dolgot rá lehet programozni, például be lehet vele kapcsolni a kamerát, az elemlámpát, el lehet vele indítani a naptárt vagy gyakran használt appokat. Hogy én mire használtam? Shazamozásra. Ez a hobbim, bárhol, ahol jó zenét hallok, egyből shazamozok, nagyon tetszett, hogy így volt egy Shazam gomb a telómon. Így viszont a lenémítás nem ment egy mozdulattal, az viszont fontos. A Redditen találtam erre is megoldást, shortcutokkal rá lehet programozni a gombra, hogy 1, 2 vagy 3 lenyomásra más-más funkciók jöjjenek elő, szóval az is megoldható, hogy több dolgot is tudjon A Gomb.

A másik gomb viszont tényleg vadonatúj, dedikáltan a kamerához tartozik, a kamera különböző funkcióit lehet vele előhívni, és a telefon jobb alsó részén van. Sokat fotózok, úgyhogy nekem nagy segítség volt. Más funkciók érhetők el könnyű vagy erős nyomásra, vagy csúsztatásra, elsőre bonyi, de egész gyorsan bele lehet jönni a használatába. Forradalminak nem nevezném, de sokat hozzáad, ha valaki szeret fényképezni.

Természetesen a 16-oson is USB C csatlakozó van, aminek én is örülnék a lightning helyett, a C-vel minden más is tölthető lenne otthon.

Kamera

Na, ez az egyik olyan dolog, ami miatt érdemes elgondolkodni egy régebbi mobil lecserélésén. Évről-évre viszonylag kicsi a változás a kamerák tudásában, de 4+ év alatt már összejön akkora fejlődés, ami látványos.

A nappali fotókat, amikor ideálisak a fényviszonyok a fotókészítéshez, a legtöbb mai mobil már szépen megoldja, akár a középkategóriások is. Az iPhone 16 is nagyon szép képeket készít, de ezt már az iPhone 12 is tudta, elég durván bele kell nagyítani a fotókba, hogy kijöjjenek a különbségek.

Az egyik dolog, amiben sokkal jobb a 16, mint a 12, az az autofókusz, egyszerűen sokkal gyorsabban reagál az eseményekre, gyorsabban elkészíthetők a fotók, kevésbé elmosódott a végeredmény.

Az éjszakai fotóknál is nagy a különbség, a 16-ossal készített fotók jóval részletgazdagabbak, kevésbé zajosak, mellettük a 12-es fotói olyanok, mintha (nincs rá jobb szó) ki lennének mosva. Azt is megfigyeltem, hogy az új mobilok, a 16 és a 16 Pro szenzorai sokkal gyorsabban, sokkal több fényt gyűjtenek össze, így például akkor, amikor a 12-esnek 3 másodperc is kell sötét terepen egy fotó elkészítéséhez, az újabb telefonoknak elég 1 is.

A nagy távolságról, este, nem könnyű fényviszonyok mellett készült fotókba alaposan belenagyítva is látszik, hogy a legprofibb fotót a 16 Pro készíti (bal oldal), jobb felül a 16-os képe már nem annyira részletgazdag, a jobb lenti 12-esé pedig már csak egy fénypaca, és a háttér sem sötét éjszakai.

Ami viszont nekem a legjobban tetszett, az az új ultra wide kamera, ami többek között lehetővé teszi a makro fotózást is. Extrém közel lehet menni a fotó témájához, olyan képek jönnek ki a kamerából, amik egy iPhone 12-esnél egyszerűen lehetetlenek. A lenti kollázsban a bal oldalon a 16 Pro, jobb felül a 16, jobb alul pedig a 12 fotója látható egy farmer nadrág szövetéről. A 12-esnél ez volt a maximum, ameddig közel lehetett menni a tárgyhoz anélkül, hogy homályossá válna a kép.

A makro fotózás mellett a cinematic mode-ot bírtam még nagyon, ez az, amikor a videóknál homályos a háttér, és éles az, amire fókuszálunk. Ez nem újdonság, mert már az iPhone 13 is tudta, de a 12 nem, úgyhogy ez is felkerült arra a listára, ami miatt érdemes váltani.

Használat

Semmi extra, ez is csak egy iPhone. Működik.

A 16-os megkapta a legújabb, A18-as chipet, amivel marha gyors minden, sokszor már egy netes oldal betöltésénél is látszik a különbség az iPhone 12-höz képest, még nagyobb a különbség akkor, ha appokat vagy játékokat töltünk be.

Ami viszont érdekes volt, hogy a sima 16 és a Pro is elég komolyan melegszik. Erőforrásigényes játékoknál, videófelvételnél vagy fotók bedolgozásánál a hátlap gyorsan átforrósodik, ilyet azért a 12-esnél nem tapasztaltam. Ez zavaróbb, amikor tok nélkül van a telefon, tokban eggyel kevésbé tűnik fel. A teljesítményre semmilyen hatással nincs a felforrósodás, nem szaggat semmi, egyszerűen csak a kaszni elvezeti a hőt, amit a nagy teljesítményű chipek termelnek.

Az akksiidő tényleg nagyon jó, mondjuk nálam a 12-es 4 év után is simán kibír egy átlagos napot, de a 16-ban érezhetően több van. Papíron 6 százalékot nőtt az akksi az iPhone 15, és 27 százalékot az iPhone 12 akkumulátorához képest, normál használat mellett 1,5-2 napot is kibír, de intenzív használat mellett is elvan egy napig.

Apple Intelligence

Az Apple most már évek óta egyáltalán nem diktálja az iparági trendeket, nem jár élen az innovációban, mindig akkor jön elő egy újdonsággal, amikor az már stabilan, biztonságosan működik, sokszor a versenytársak után jó néhány évvel lemaradva, így volt ez a virtuális valóság szemüveggel vagy akár az iPhone-okon a widgetekkel. De olyat, hogy egy félkész terméket mutassanak be, mint amilyenek az Apple mesterséges intelligencia alkalmazásai, na ez aztán tényleg ritkaság számba megy.

Június elején nagy csinnadrattával bemutatták az új szolgáltatásokat, aztán kiderült, hogy azok egy jó darabig még nem lesznek elérhetők. Nyilván azért is igyekeztek sietni, mert a versenytársak már kijöttek a saját AI alkalmazásaikkal, és az Apple sem akart nagyon lemaradni, de ezt úgy hozták össze, hogy a legújabb telefonokat, amiknek a chipje pont erre lett kifejlesztve, piacra dobták az AI nélkül. Ciki.

A 16-os szériának pont az lett volna az egyik ütőkártyája a következő generációkkal szemben, és azért számítottak/számítanak sokan arra, hogy egy nagy upgrade ciklus jön az Apple-nél, és cserélik le régebbi telefonjaikat a userek, mert jön az AI.

Nem jött. Majd jön. De hogy például Európában, nálunk mikor lesz elérhető, az nem világos.

iPhone 16 Pro

Az eredeti tervem az volt, hogy a sima 16-ost hasonlítom össze a 12-essel, de kaptam egy 16 Prót is, úgyhogy azt is leteszteltem.

A legfontosabb különbségek a 16 és a 16 Pro között felhasználói szemmel:

A 16 Pro kijelzője 120 hertzes, ez pedig gigantikus eltérés a sima 16 60 hertzéhez képest. Vannak olyanok, akik nem látják a különbséget két eltérő képfrissítésű telefon kijelzője között (ők vannak kevesebben), de akik látják (mi vagyunk többen), azok már nem akarnak olyan kijelzőt, ami ezt nem tudja. Egyszerűen minden mozgó tartalmat jobb rajta nézni, olyan, mintha jobb lenne a telefonunk. Meggyőződésem, hogy azért tartotta meg ezt a különbséget az Apple a 16-os (60 hertz) és a 16 Pro között, hogy ezzel is terelje a vásárlókat a jóval drágább Pro felé.

Picit nagyobb a Pro, 6,1 helyett 6,3 hüvelykes a kijelzője, valamivel nehezebb, és a kijelző körül vékonyabb a káva, összességében prémiumabb (nincs ilyen szó) megjelenésű a Pro, mint a sima 16-os.

Nyilván több dolgot tud a Pro kamerája, például 5-szörös az optikai zoom a 2-es helyett, de a sima 16-os kamerája is nagyon jó, normál felhasználóknak bőven elég az, amit a 16 tud.

Gyorsabb, erősebb a hardver a Próban, de ebből normál használat mellett semmit sem lehet észrevenni.

AirPods 4

A teszthéten nemcsak a 16 és a 16 Prót kaptam meg, de a legújabb fülest, az AirPods 4-et is.

Korábban csak olyan füleseim voltak, amik gumiharanggal cuppantak bele a fülembe, így érdekes élmény volt, hogy egy nem ilyen füles

simán benne marad a fülemben a gumiharang nélkül is, és akár futás közben sem esik ki simán ki tudja zárni a külső hangokat.

Ez utóbbi, vagyis az aktív zajkioltás brutálisan jól működik, nehéz szavakkal leírni, de kb. olyan, mintha gombnyomásra megszűnne hangügyileg a külvilág 90 százaléka.

Ennél mondjuk még fontosabb a hangzás, és az Apple fülese ebben is nagyon jó, szép, tiszták a hangok, erőteljesek a mélyek, de ha valaki extra mélyekre vágyik, ne itt keresse.

A zajkioltáson kívül még egy dologban világbajnok az AirPods: olyan seamless módon csatlakozik minden Apple kütyühöz, ahogy semelyik más konkurens termék.

A kinézetével viszont még mindig nem tudtam megbarátkozni, röhelyes, hogy az ember füléből fehér csonkok lógnak ki, miközben sok füles már gyakorlatilag olyan kicsi, hogy eltűnik a fülben.

Megéri váltani a 12-esről az iPhone 16-ra?

Négy év már van annyi idő, ami alatt kijönnek a különbségek két telefon között, érezhetően jobb telefon, és többet nyújt a 16 a 12-höz képest.

A 16-tal jóval erősebb, és jövőálló hardvert kapunk, gyorsabb processzort, jobb kamerát, erősebb akksit, és a mesterséges intelligencia alkalmazások ígéretét.

Engem viszont borzasztóan zavar, hogy 400 ezer forintért alacsony képfrissítésű kijelzővel szerelt mobilt kapunk. Ha a sima 16-osban benne lenne a 120 hertz, akkor a válaszom arra a kérdésre, hogy egy 3-4 éves iPhone-ról érdemes-e váltani a 16-ra, az lenne, hogy

Igen, nagyon.

Így viszont azt mondom, hogy akinek már gondjai vannak a régebbi mobiljával, vagy unja, az nyugodtan cseréje le a 16-osra, összességében nagyon kerek csomagot kap.

Alternatíva: a 15 Pro ára szépen lejött, webshopokban már a 16 ára alatt van, azon ugyan nincsenek rajta Az Új Gombok, de cserébe 120 hertzes a kijelzője, és az érkező AI alkalmazások azon is elfutnak majd.

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images