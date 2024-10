Kiderült: még több orosz gázt vesz Magyarország kedvezményes áron

Weinhardt Attila 2024. október 15. 11:46

A magyar állami MVM az idei negyedik negyedévben még több orosz gázt vesz kedvezményes áron a hosszú távú szerződésben rögzített mennyiségen felül, és tárgyalások zajlanak arról, hogy a szerződésen felüli vásárlás 2025-ben is folytatódjon – jelentette be az orosz állami RIA Novosztyi hírügynökség kedden nyilvánosságra hozott interjújában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Portfolio információi szerint napi 11 millió köbméter körüli többlet orosz gáz vásárlásáról van szó, amely a hosszú távú szerződésen felül megérkezhet az idei negyedik negyedévben Magyarországra a Török Áramlaton át, és ez a tervek szerint a jövő évben is így lenne.