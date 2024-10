"Éjszakai negyed" is lesz a 2025-ös Szigeten

Megérkeztek az első hírek a 2025-ös Szigetről: a szervezők szerint a fesztivál változatosabb lesz, mint valaha, az például már kiderült, hogy újratervezik a fesztivál éjszakai életét.

„Míg az európai fesztiválpiacon átlagban 5-10%-os jegyáremelés figyelhető meg, a Sziget arra törekszik, hogy megtartsa pozícióját a legjobb ár/érték arányú fesztiválok élbolyában” – idézi a közlemény Kádár Tamást, a Sziget főszervezőjét.

Azért, hogy még vonzóbb legyen a Sziget a látogatók körében, egyrészt a programok terén ígérnek - a sokszínűséget fokozva – frissítést, de számos kedvezménnyel is előállnak. A közlemény szerint a programok terén is számíthatunk friss elemekre, például nagyobb figyelmet fordítanak a szervezők a Sziget éjszakai életére.

„A Sziget alapvetően 0-24-ben kínál élményeket, de a népszerű helyszínek mellett újabb felfedeznivalókkal is igyekszünk színesíteni a kínálatot” – mondta Kádár. „Azt már most elárulhatom, hogy még több élettel töltjük meg például a Sziget éjszakai programjait, jövőre a látogatókat már egy olyan “éjszakai negyed” is várja, ahol alkonyattól pirkadatig pezsdül fel az élet” – tette hozzá a főszervező, aki arról is beszámolt, hogy hamarosan érkeznek az első nevek, és egyéb programokból is adnak ízelítőt.

Címlapkép forrása: Portfolio