A Mol szerint gondok lehetnek az üzemanyagellátással Csehországban

Figyelmeztette a cseheket a Mol CR, hogy gondok lehetnek az üzemanyag szállításaival, miután december elején lejár a Csehországnak nyújtott európai uniós kivétel az orosz kőolajból készült termékek behozatalára.

A társaság a CTK hírügynökségnek küldött közleményében azt írta:

nem biztos, hogy a kivétel december 5-i megszűnte után biztosítani tudja a nem orosz kőolajból készült termékek megfelelő mennyiségének szállítását a cseh piacra.

A lengyel Orlen Unipetrol társaság - amely az egyedüli csehországi kőolajfeldolgozó - a CTK kérdésére ugyanakkor közölte: biztosítva van számára a kellő mennyiségű kőolaj szállítása annak érdekében, hogy megtartsa a termékek előállításának folytonosságát, szükség esetén pedig kész átirányítani a kivitelre szánt termékeket a cseh piacra.

A szükséges mennyiségű kőolaj szállítása a kivétel idejének letelte után is biztosítva van, tehát a termékek előállításának és szállításának kontinuitása is biztosított mindkét olajfinomítónkban. Üzleti politikánkat képesek vagyunk úgy módosítani, hogy hazai és külföldi kötelezettségeinket is betartsuk

– mondta Pavel Kaidl, az Orlen Unipetrol szóvivője a CTK-nak.

Rámutatott: a társaság számára a cseh piac előnyt élvez, ezért szükség esetén a kivitelre szánt üzemanyagot, amely az össztermelés mintegy 20 százalékát teszi ki, átirányítanák a cseh piacra.

Csehország a korábbi közlések szerint az olaszországi Triesztből a németországi Ingolstadtba vezető TAL kőolajvezeték kapacitásának kibővítésével kíván megszabadulni az orosz kőolajbehozataltól. A TAL eddigi évi négymillió köbméteres szállítási kapacitását a közeljövőben megduplázzak, azaz nyolcmillió köbméterre emelik. Ez a kőolaj a múlt század kilencvenes éveinek második felében megépített Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou (IKL) vezetéken keresztül jut el Csehországba. A hivatalos adatok szerint Csehország tavaly 7,4 millió köbméter kőolajat hozott be, ennek 58 százalékát a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkezett orosz kőolaj tette ki. A többi az IKL vezetéken keresztül jutott a cseh finomítókba.

Lubos Dinka, a Mol CR vezérigazgatója a CTK-nak nyilatkozva megkérdőjelezte, hogy a TAL bővítése időben befejeződhet.

Még soha nem történt meg a múltban, hogy egy ilyen volumenű projekt időben elkészült volna. Ezért legalább néhány hónapos késéssel kell számolni

– idézte Dinka nyilatkozatát a hírügynökség.

A Mol arra is felhívta a figyelmet, hogy

Csehország az üzemanyagok terén nem önellátó, az üzemanyagok mintegy 15-20 százalékát Mol tulajdonában lévő pozsonyi Slovnaft kőolajfinomító biztosítja.

A Slovnaft ugyan igyekszik az orosz kőolajat az Adria vezetéken hozzá érkező kőolajjal pótolni, de kérdéses, hogy az Adria kapacitása elegendő lesz-e a cseh piac igényeinek fedezésére.

„Csehország 2025 január elsejétől két olyan kőolajvezeték szállításaitól lesz függő, amelyek teljes kapacitású működtetése még soha nem lett letesztelve. Ez a helyzet jelentős árkilengéseket és üzemanyaghiányt eredményezhet” – mutatott rá Lubos Dinka.

A vezérigazgató felhívta a felelős cseh politikusokat, hogy igyekezzenek meghosszabbítani a december elején lejáró uniós kivételt. A politikusok a felszólításra eddig nem reagáltak. Zdenek Dundr, a csehországi kőolajvezetékeket üzemeltető állami kézben lévő Mero társaság igazgatói tanácsának alelnöke a héten a Hospodárské noviny című gazdasági napilapnak ugyanakkor azt mondta, hogy a TAL vezeték bővítésének munkálatai a tervek szerint folynak. A szállítási kapacitás megduplázását bebiztosító kulcsfontosságú műszaki berendezések felszerelése az év végéig megtörténik. A Mero cégnek 2012-től ötszázalékos részesedése van a TAL-ban.

