Extra bevételhez juthatnak a kkv-k az MFB és az MVM összefogásával

Az együttműködés háttere az, hogy az Európai Beruházási Bank (EIB) segítségével egy 100 millió eurós hitelkeretet indított el az MFB, amely program 2025. február 28-ig tart. Az euró alapon elérhető hitel éves maximális ügyleti kamata 6,5%, legalább 10%-os önerőre van szükség, a futamidő 2-15 év, és nincs szerződéskötési díj, rendelkezésre tartási jutalék, folyósítási jutalék, kezelési költség.

A hitelprogramot többek között épületek energiahatékonyságának javítását (pl. hűtés, fűtés korszerűsítés, nyílászáró csere, szigetelés, árnyékolás, világítás korszerűsítés, stb.), valamint megújuló energiafelhasználás (napelem, napkollektor, hőszivattyú, stb.) növelését eredményező beruházásokra lehet felhasználni.

Az MVM Optimum úgy kapcsolódik be a programba, hogy a zöld beruházások és energetikai tanácsadás során szerzett jelentős tapasztalataival tanácsot tud adni a vállalkozásoknak, hogy a tervezett energiahatékonysági és megújuló energiás beruházásaikkal mekkora energiamegtakarítás és abból mennyi Hitelesített Energiamegtakarítás (HEM) várható. Ha a beruházást az MFB-s hitelprogram céljaival összhangban módosítja a cég, akkor ehhez képest "extra" bevételre is szert tehet. Ez onnan jön, hogy az MVM Optimum átvállalja az energiamegtakarítás kiszámításának és auditálásának költségét, és még a beruházás megkezdése előtt egy fix díjat ajánl fel a megszerzendő HEM-ért cserébe, amit aztán a beruházás befejezése után 6 hónapon belül meg is kap a cég.

A lényeg tehát az, hogy az MFB hitelt nyújt, az MVM Optimum pedig segítséget, hogy utóbbi ezért cserébe megszerezze az energiahatékonysági/zöld beruházást megvalósító cég HEM-jét.

Utóbbira az MVM Csoportnak egyébként is szüksége van az EKR-rendszer keretében az energiaszolgáltatási tevékenysége miatt.

Az is előnyös lehet egy cégnek, hogy az MVM Optimum átvállalja tőle a HEM jövőbeli tőzsdei értékesítéséből származó árbevételi bizonytalanságot, mert előre egy fix összeget ajánl fel számára.

Az MFB szeptemberben rendelkezésre álló információi alapján úgy fogalmaz a közleményben, hogy

Az egyedülálló együttműködésnek köszönhetően elérhető "extra" bevétel utólagosan akár 10-20 %-kal is mérsékelheti az energiahatékonysági beruházások költségeit.

Ez az MFB szeptemberben rendelkezésre álló információin alapul, de a pontos mérték nagy szórást mutathat a projektjelleg és az élettartam szerint, ugyanis

az 5 évnél rövidebb élettartamú HEM-ek árazása alacsonyabb, mint a legalább 5 év élettartamú HEM-eké,

a tényleges energiamegtakarítást eredményező beruházásokból (pl. szigetelés, nyílászáró csere, stb.) nagyobb HEM származik, míg a megújuló energiatermelésből nem-, vagy csak korlátozott, kisebb mértékű,

a beruházás vissza nem térítendő támogatással, adókedvezménnyel érintett részéből származó energiamegtakarítás nem hitelesíthető.

A HEM-ek árazásáról a legutóbbi EKR tőzsdei aukció alapján néhány hete írtunk, amikor az ingyenes padlásszigetelési programra hívtuk fel a figyelmet. Amint rámutattunk: annak a programnak a hátterében az áll, hogy a kivitelező meg akarja szerezni a HEM-et, amelyet a tőzsdén értékesítve jelentős bevételre tehet szert, ami bőven fedezi a padlásszigetelés költségét. Azóta egy energiahivatali rendeletmódosítás az elérhető nyereséget jelentősen korlátozta, de a minap társadalmi egyeztetésre bocsátott EKR-rendelet módosítás jelentősen növeli a EKR-kötelezettek terheit, ami miatt az üzemanyagforgalmazók már fel is háborodtak. Az EKR-kötelezettség növelése azt jelenti, hogy még több energiamegtakarítást kell elérnie az áram- és gázszolgáltatóknak, illetve az üzemanyagot végső fogyasztóknak értékesítő kereskedőknek, így emiatt

még jobban érdekeltek egyrészt az energiahatékonysági beruházások megvalósításában, másrészt a HEM-ek (máshonnan) megszerzésében is, és ezért is születhetett meg az együttműködés az MFB és az MVM Optimum között.

A két állami vállalat közötti együttműködésről részletes tájékoztatás itt található, az MFB Hitelprogrammal és a pénzügyi támogatással kapcsolatban az MFB Vállalati Energiahatékonysági Hitelprogram, illetve az MVM Optimum weboldalán érhető el további információ.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images