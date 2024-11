Reagált az NGM ultimátumára a tulajdonos, belengette dunaújvárosi vasmű eladását is

Csiki Gergely 2024. november 09. 06:43

Nagyon úgy tűnik, hogy a dunaújvárosi vasmű megmentésének/megszűnésének (nézőpont kérdése) hosszúra nyúlt történetében egy újabb felvonásába csöppentünk. A Liberty Dunaújvároshoz tartozó két egységgel szemben megindult felszámolások, a bérek késése, ki nem fizetése, vagyis általában a társaság nehéz pénzügyi helyzete és kilátástalansága miatt komolyabb üzengetésbe kezdett - az elmúlt két évben a vasmű megmentése érdekében egyébként egymással összezáró - két stratégiai fél: a tulajdonos Liberty Steel és a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca csütörtökön kiadott, felszólító hangvételű közleményére a társaság a Portfolio-nak küldött válaszában élesen és érdemben reagál a kritikákra. Ebben elismerik, hogy az ideiglenes vagyonkezelő a Bérgarancia Alapon keresztül fogja elindítani az alkalmazottak októberi munkabérének kifizetését. Szerintük a háttérben az is áll, hogy a sikeres működéshez szükséges intézkedésekről való egyeztetések nem haladtak megfelelően. A tulajdonos felhívja a figyelmet arra is, hogy rövid távú kormányzati és egyéb résztvevői támogatásra van szükségük a termelés és gyártás újraindításához. Amennyiben ez elmarad, akkor megfontolják a potenciális új befektetőkkel folytatott tárgyalásokat is. Mindez azt jelenti, hogy a tulajdonos belengette a minisztérium felé: kész értékesíteni a vasművet.