Abszurd hibák, ordító jelek, többszintű kudarc a banknál - Ez vezetett a történelmi pénzmosási botrányhoz

Szabó Livia Judith, Moshulu Enterprise Partners Inc.

A 2024-es év megrázó következményekkel járt az amerikai TD Bank számára: a pénzintézetnek több mint 3 milliárd dolláros bírságot szabtak ki. A hatóságok megállapították, hogy a banknak nem sikerült megfelelő pénzmosás elleni (Anti Money Laundering, AML) rendszert fenntartania. De miért volt szükség ilyen drámai mértékű bírságra? A válasz egyszerű: a TD Bank több szinten is kudarcot vallott a pénzmosás elleni ellenőrzések terén, és ez komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelentett az Egyesült Államok számára.

A pénzbírság technikailag két részből állt: közel 1,8 milliárd dollárt tett ki az Igazságügyi Minisztérium részéről, és további 1,3 milliárdot az amerikai Pénzügyminisztérium Pénzügyi Bűnüldözési Hálózatától (FinCEN).

A vizsgálat megállapította, hogy a TD bank belső erőforrásainak elégtelensége több mint 70,000 figyelmeztetést és 3,000 vizsgálati esetet hagyott válasz nélkül 2018 óta. Ennek következményeképpen a bank több mint 650 millió dollárt „engedett át” a rendszerén, amelyet az Egyesült Államokban tevékenykedő kábítószerkereskedők mostak tisztára, miközben a TD Bank ügyfélszámlái milliárdos nagyságrendű „kétes” tranzakciókkal voltak tele.

TD Bank



A TD Bank N.A., a Toronto-Dominion Bank amerikai leányvállalata, székhelye Cherry Hillben, New Jersey államban található, és az USA keleti partján, 15 államban és Washington, D.C.-ben szolgálja ki ügyfeleit. A TD Bank az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankja a teljes eszköz- és betétállomány alapján.



Az anyavállalat, a kanadai Toronto-Dominion Bank a Torontói Értéktőzsdén (TSX) és a New York-i Értéktőzsdén (NYSE) is jegyezve van „TD” tőzsdei szimbólum alatt. 2024. november 10-én a Toronto-Dominion Bank teljes piaci kapitalizációja körülbelül 97,27 milliárd USD volt.



A bank 2024 októberében több mint 3 milliárd USD összegű bírságot fizetett pénzmosás elleni szabályok megsértése miatt. Ezt követően a bank piaci értéke jelentősen csökkent; a részvények értéke több mint 7%-kal esett, ami több mint 7 milliárd USD piaci kapitalizációveszteséget eredményezett.

A pénzmosási ABC – A „zsákos ember” és a kasszákon átutazó milliárdok

Képzeljük el: egy kliens több nagy zsáknyi készpénzzel besétál egy bankfiókba. Mintha egyenesen a Pénzcsinálók című filmből lépett volna elő – ahol Barry Seal, egy kisvárosi pilóta a CIA és a kolumbiai drogkartellek között repked, miközben annyi készpénzt keres, hogy már az ágyneműtartóba sem fér el. Seal-nek végül az volt a legnagyobb gondja, hogy hova rejtse el a tömérdek pénzt – míg a bankok manapság a szemet sem rebbennek, ha valaki hasonló zsákokkal érkezik, és egyetlen „Pénztári befizetés lesz, kérem!” jeligével kezdi el a darabokra bontott tranzakciókat.

Ez a gyakorlat már önmagában is abszurd: a pénzmosók csupán annyit tettek, hogy különböző bankfiókokat látogattak meg, és néhány számlán szétosztották a nagy összegeket. Nem mintha ez a módszer bonyolult volna; inkább egy tréningvideó a „Pénzmosás alapjai” című képzéshez. Seal példáját követve az ügyfelek boldogan vásároltak cashier checkeket (ezek olyan pénztári csekkek, amik a készpénzt és bankok közötti átutalást helyettesítő banki papír alapú termék) a TD Bank fiókjaiban, különböző nevekre és cégekre címezve azokat, mintha csak egy hétköznapi ügyintézés volna. És bár Barry Seal filmje egy bűnügyi komédia, a valóságban a bank felelőssége lett volna ezeket az ordító jeleket észrevenni és intézkedni.

A nyomozati anyagokban szerepelt, hogy banki dolgozók is jelezték több évben is vezetőiknek, hogy baj van a monitoring hálózattal. Idézet innen:

Miért minket találnak meg a rossz emberek?

A főnök válasza a belső chaten erre

LOL, Easy Target

- azaz “Vicces, könnyű célpont vagyunk”.

A Pénzügyi Akció és a Tökéletesen Kihasznált Rendszerek – Az „Egyszerű Bankbiznisz” kézikönyv

Nemcsak Amerikában, de a világ bármely pontján egyértelmű a pénzmosás alapszabálya: ha többen és látszólag „üzleti” célokkal próbálnak bepakolni egy teherautónyi készpénzt a bankba, az már önmagában is feltűnő. A TD Banknál azonban ezek az AML (pénzmosás elleni) szabályok nem léptek működésbe – sőt, egészen addig folytatódott ez a gyakorlat, míg a hatóságok nem kezdtek el vizsgálódni.

Az ügyfélprofilok gyakran látszatcégekhez kötődtek, mint például divat- vagy varróvállalatok, melyek egy Long Island-i raktárépület címén voltak bejegyezve. Ezek a cégek se bemutatóteremmel, se honlappal nem rendelkeztek. Egyértelműen csak „postacímek” voltak, mégis, semmi nem akadályozta meg őket abban, hogy a „láthatatlan divatházak” több millió dollárt mozgassanak meg.

Súlyos pénzbírságok és várható károk: dollármilliárdos áldozatok és az iparági hatások

A TD Bank végül az amerikai Igazságügy Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a FED és több egyéb szabályozó testület vizsgálatával találta szembe magát, melyek közel 3 milliárd dolláros bírságot szabtak ki a bankra. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma, amely a Bank Secrecy Act megsértése miatt indított pert, egyértelművé tette, hogy ezek az esetek már évek óta zajlottak. Az ehhez kapcsolódó kockázatkezelési hiányosságok miatt a TD Bank egy korábban tervbe vett 13 milliárd dolláros amerikai bankfelvásárlástól is kénytelen volt visszalépni.

A valóság az, hogy egy ilyen mértékű hiba nem csak a közvetlen bírságokat vonja maga után. Hasonló helyzetekben a „háttérben dolgozó” költségek – az ellenőrzési rendszer fejlesztése, technológia, tréningek –

akár háromszorosan is meghaladhatják a bírság összegét.

Ahogy az egyik elemző rámutatott: ezek az indirekt költségek sokkal nagyobb gondot okoznak hosszú távon.

AI mint új irány - A mesterséges intelligencia valóban megmenthette volna a TD Bankot?

A TD Bank esete is jól példázza, hogy az AML rendszerek már nem csupán kiegészítések, hanem az üzleti stratégia központi elemei kell, hogy legyenek. Az új mesterséges intelligenciával támogatott rendszerek, mint például a Sardine valós idejű és batch tranzakcióellenőrző rendszere, lehetővé teszik a kockázatok gyors azonosítását és jelentését. Egy ilyen rendszer nem csak a gyanús mozgásokat képes gyorsan észlelni, hanem könnyebbé teszi a jogszabályi megfelelést is, a vizsgálati idő rövidítésével és a költségek csökkentésével.

A TD Bank példája egyértelművé teszi, hogy a compliance – vagy megfelelési rendszer – nemcsak kötelezettség, hanem egyben a versenyelőny alapköve is lehet, ha a bank időben felismeri és fejleszti azt. A mai világban azok a bankok, amelyek elöl járnak a generatív AI megoldások alkalmazásában, hatalmas előnyt kovácsolhatnak: erősebbé és költséghatékonyabbá válhat a rendszereik, ráadásul a reputációjuk is megóvható. Gondoljunk csak bele, milyen különbséget jelentene egy olyan compliance megoldás, amely képes előre jelezni a gyanús tevékenységeket, és így minimalizálja a kockázatokat.

A tanulság? Ahogy az új technológiák teret nyernek a pénzügyi szektorban, ideje felkészülni, tanulni a TD Bank példájából, és befektetni a jövőbe, ahol a compliance nem terhet, hanem versenyelőnyt jelent. Ahogy egyre több szabályozó követeli meg a megfelelési eljárások szigorítását, úgy válik az AI alapú compliance a pénzügyi szektor következő nagy ugródeszkájává – egy ugródeszka, amelyet a TD Bank talán időben átugorhatott volna.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images