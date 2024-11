Bátor lépés, de lehet, hogy túl korán - Teszten az elektromos Porsche Macan

Néhány éve még nagy tervekkel vágtak bele a gyártók az autóik elektromosításába, csak a vevők nem vették fel a ritmust, nem úgy fogynak az elektromos autók, mint ahogy azt az autógyártók tervezték, emiatt sorra vágják vissza a terveiket. A Porschénál is ez a helyzet, ők is rájöttek, hogy a vevő a király, a vevő pedig a luxus szegmensben még mindig benzinmotort akar. Egy ilyen világba érkezett meg a Porsche egyik legkelendőbb modelljének, a Macannak a tisztán elektromos változata, ebből ugyanis nem lesz benzines. Vagy majd meglátjuk. Montenegróba, a legendás kotori szerpentinre mentünk meghajtani az új Macant.

Az elektromos Macan születése

Ez a cikk alapvetően az új, kizárólag elektromos változatban elérhető Porsche Macanról szól, de kontextus nélkül nehéz az autót értelmezni, szerintem érdemes megnézni, hogy milyen iparági környezetbe, milyen Porsche vízióba született bele a Macan.

Indítsuk ezt a történetet 2021-ben!

Abban az évben története során először több mint 300 ezer autót adott el a cég, történelmi csúcsra emelkedett a Porsche árbevétele és operatív profitja, a 16 százalékos üzemi marzs olyan brutálisan magas, hogy a prémium gyártóknál nem a tervekben, de még az álmokban sincs benne hasonlóan magas érték. Abban az évben megduplázódott a teljesen elektromos Taycanok eladása, 41 ezer darabbal még a 911-es eladásait is meghaladta.

Erőtől duzzadt a Porsche, volt pénz az izmos tervekhez, lehetett nagyokat mondani.

Az első mondás az volt, hogy 2025-ben már minden második Porsche hibrid vagy teljesen elektromos lesz,

a második pedig az, hogy 2030-ban az új Porschék legalább 80 százaléka teljesen elektromos hajtáslánccal lesz szerelve.

Ráadásul jönnek olyan modellek, amik teljesen elektromosak lesznek, például a „kis 911-es”, a 718-as, és a Macan, ezek benzinmotorral már nem lesznek kaphatók.

Az elektromos Macan bejelentése még 2019-ben volt, és a fejlesztések a következő években gőzerővel zajlottak, 2021-lett volna az év, amikor piacra dobják, de ez több évet csúszott. A Macan már csak azért is jó választásnak tűnt a teljes elektromosításra, mert 2021-ben abból adták el a legtöbbet, 88 ezret, vagyis, ha gyors átállás kell, akkor egy Porsche mércével nagy volumenben eladott modellt érdemes választani.

Persze nem a Porsche volt az egyetlen gyártó, amelyik ambiciózus célokat tűzött ki, a Volvotól a Fordig, Mercedestől a Toyotáig mindenki belehitt a gyors elektromos átállásba.

Aztán jött a nagy autóipari kijózanodás.

Nagyon nem úgy fogytak/fogynak az elektromos autók, mint ahogy azt a gyártók tervezték (az okok ismertek: hatótávpara, hiányos töltőhálózat, magas vételár, sok esetben nagy értékvesztés stb.), emiatt egymás után vágták vissza az elektromos terveket a cégek.

Persze, állami támogatásokkal és gyártói árkedvezményekkel fel lehet gyorsítani az elektromosítást, de újra kiderült, hogy

a vevő a király.

A vevők pedig csak viszonylag lassan fogadják el az újdonságokat, sokaknak pedig a mostani feltételek mellett egyszerűen nem jó választás az elektromos autó.

És akkor ugorjunk vissza a jelenbe! Október végén, néhány nappal a montenegrói Macan tesztünk előtt jöttek ki a Porsche friss számai. Az első 9 hónapban a cég eladása (-6%), bevétele (-5%) és operatív profitja (-27%!) is esett, a menedzsment nehéz értékesítési feltételekről, kihívásokkal teli makrogazdasági és geopolitikai környezetről beszélt. Nem túl erős csomag.

A számok mögé nézve pedig kiderül, hogy a céget gyakorlatilag a Cayenne és a 911 viszi a hátán, eközben az elektromos Taycan eladása lefeleződött! Persze, a modellváltás is benne lehet ebben, de a menedzsment is kiemelte, hogy a vevők, főleg a prémium és luxus szegmensben igénylik a benzines motorokat.

Lutz Meschke, a Porsche pénzügyi igazgatója nyíltan beszélt a cég radikális stratégiaváltásáról, arról, hogy azt vizsgálják, hogy hogyan lehetne áttervezni a teljesen elektromosként tervezett autókat, hogy azok benzines motorral is készülhessenek, mert a prémium- és luxusszegmensben sok vásárló belsőégésű motoros autót szeretne, és azt is megemlítette, hogy a gyártásban, a zuffenhauseni és a lipcsei üzemben (utóbbiban gyártják a Macant) nagy a rugalmasság, a gyártósorokon elektromos, hibrid és benzines autókat is tudnak gyártani, és a K+F-ben is rugalmasan reagálnak az ügyféligényekre.

Szóval összességében a teljesen elektromos Macan ötlete még akkor született, amikor a Porsche a csúcson volt, és hurráoptimizmus uralkodott az autóiparban az elektromos átállással kapcsolatban, de már akkor került piacra, amikor a gyártók és a vevők reakcióiból ítélve sem jött még el a nagy fordulat az elektromos autózásban.

Nagyobb lett, és elektromos

A Porsche több mint két évtizede, 2002-ben lépett be az SUV piacra a Cayenne-nel, és ahhoz képest nagy késéssel jött a második városi terepjáró, 2014-ben a Macan, ami igazi sikermodell lett, az első évben 44 ezret, 2023-ig pedig összesen 844 ezret adtak el a tigrisből (a macan indonéz nyelven tigrist jelent).

Autóipari trend, hogy az autók egyre nagyobbak, az új Macan is nőtt néhány centit, így már 4,78 méter hosszú, a tengelytáv 9 centit nyúlt, a szélesség 1,94, a magasság pedig 1,62 méter. Jók az arányok, hátul a tető kupésan esik, a kerékjárati ívek nagyok, kell is, mert akár 22 collos kerekek is rendelhetők, mondjuk szerintem a kinézet/komfort optimuma a 21-es. A légellenállási együttható 0,25, ez az SUV-k között egészen jónak mondható.

Főként a négyes osztatú első lámpák és a kaszni formája miatt már messziről fel lehet ismerni, hogy egy Porschéról van szó.

Menők az új színek, 14 sztenderd fényezés és 59 speciális szín rendelhető, és 10 különböző felni közül lehet választani a 20-astól a 22 collosig, szóval szépen személyre lehet szabni az autókat.

Belül elől és hátul is nagy a hely, magas utasok is simán elférnek, a csomagtartó hátul 540 literes, de elől is van 87 liternyi frunk, a hátsó üléseket ledöntve pedig 1348 liter a csomagtér, és 2 tonnát is el lehet vontatni vele. Az előző modellhez képest elől akár 3, hátul pedig 1,5 centivel alacsonyabban ülhetnek az utasok, nagyobb lett a lábtér és a fejtér is. Nemcsak a számok szintjén, de a próbaút alapján is teljes értékű, első/családi autó a Macan.

A műszerfal is porschés, ezt egy 12,6 collos hajlított kijelző és egy rendelhető, vezető oldali 10,9-es kijelző uralja, és van egy kiterjesztett valóságos head-up kijelző is, minden ízléses, ergonomikus, kézre esik, jófejség, hogy nem mindent kell az érintőképernyőn keresztül irányítani, a klímának például külön gombjai vannak.

Kis kitérő, de szerintem fontos (autóipari) részlet, hogy a Macan egyébként gördülékeny és jól működő infotainment rendszerének alapja az Android Automotive OS. Vagyis nem saját szoftver, ami a könnyebb és gyorsabb megoldás, de egy újabb beismerése annak, hogy a Volkswagen konszern (oda tartozik a Porsche is) nem képes saját digitális platformot létrehozni (miközben a Tesla igen). A mobiltelefon gyártóknál láttuk, mi lett annak a vége, hogy csak az Apple-nek van saját oprendszere, a saját és védett ökoszisztéma az egyik olyan tényező, ami miatt az iparági profit 80 százaléka az Apple-nél landol.

A kezdetektől fogva több modellváltozata is volt a Macannak, most éppen négy van, a montenegrói teszten mind a négy Macan modell ott volt.

Már a belépő modell is 360 lóerős, a nyomaték pedig 563 Nm, a Turbo pedig már olyan, mint egy versenyautó, 1130 Nm nyomatékkal és akár 639 lóerővel (részletesebben majd a vezetés résznél).

Egy elektromos autónál az egyik legfontosabb kérdés a hatótáv. A Macanban bruttó 100 kWh-s akksik vannak, abból kijön nettó 95, ezzel a WLTP szerint 5-600 kilométert megy el vegyesben a Macan, a valóságban ez 350-400-at jelenthet, városban és országúton pedig akár 500 feletti hatótáv is kihozható belőle. Ezek már olyan számok, amik mellett vállalható alternatíva egy elektromos autó, sztenderd munkába járás vagy gyerekek oviba/iskolába szállítása mellett hetente elég mondjuk egyszer tölteni az autót. A töltés egyébként kifejezetten gyors a 800V-os rendszerrel, DC töltőn akár 270 kW-tal is lehet tölteni, amivel 10-ről 80 százalékra 21 perc alatt tölthető fel a Macan.

Nade, milyen vezetni?

Röviden: nagyon jó.

Hosszabban: Szerintem 2024-ben egy becsületesen elkészített elektromos autóval már függetlenül attól is nagyot lehet autózni, hogy melyik gyártó készítette az autót. A sportautós gyorsulás, a végtelen(nek tűnő) nyomaték, az erőlködésmentes, csendes menés, a lámpától lámpáig bárkit lenyomok érzés mindegyikben ott van. Szándékosan nem mondok gyártókat, de akik csak néhány éve foglalkoznak ezzel, azoknak is vannak olyan autóik, amiknek a vezetésétől vigyorogsz. A különbség inkább akkor jön ki a közepes és a nagyon jó között, amikor mondjuk nem ideálisak az útviszonyok. Amikor ott egy kátyú, és hirtelen ki kell kerülni, vagy amikor átlósan mész át villamos síneken, vagy amikor az átlagosnál nagyobb sebességgel vennél be egy kanyart, vagy eső után nyálkás az út, és megcsúsznak a kerekek, vagy egyszerűen csak az autó tudásának határán próbálsz autózni.

A PRO kormányzás, lengéscsillapítás, kasznimerevség olyan dolgok, amiket egy közel egy évszázados tapasztalattal rendelkező, sportautókat is gyártó cég, mint a Porsche egyszerűen jobban csinál, mint a legtöbb konkurens.

Annyi okos rendszer vezérli és korrigálja a vezetést, hogy szerintem a legtöbb Porsche tulaj sem tudja, hogy pontosan mit tud az autója. Van itt ePTM, PASM, PTV Plus, akár összkerék-hajtás, hátsókerék-kormányzás és kétszelepes lengéscsillapítás is, teljesen felesleges részletezni, hogy mit csinálnak ezek, a végeredmény a lényeg:

gyakorlatilag bármilyen körülmények között hülyebiztos az autó, amatőrök is profinak érezhetik magukat benne.

Hogy ezt kipróbálhassuk, a Porsche a Kotorból induló 10 kilométeres szerpentinre vitt minket, ahol a Porsche kedvéért (és gondolom pénzéért) lezárták nekünk az utat, hogy ne legyen szembejövő forgalom, mondjuk durva lett volna, ha annál a tempónál a kb. másfél autó szélességű úton feltűnik valaki szemből.

Szikrázó napsütés, 22 fok, szinte hibátlan aszfalt, hajtűkanyarok, közötte nagy egyenesek, hatalmas élmény volt csapatni a szerpentinen.





Az 5 napos nemzetközi programnak mi az utolsó napján voltunk ott, az autókon a fékek és a gumik már nem voltak gyári állapotban, de így is tették a dolgukat, az éles kanyarokban sportautósan betámasztottak a futóművek, az egyenesekben siklott az autó, mintha sínen menne, az elektromotorok csendben de végtelen erővel tolták felfelé az autók orrát. Konvojban haladtunk, ezért a többiek tempójára is figyelni kellett, de persze lemaradva, aztán jól begyorsítva így is ki lehetett próbálni, mit tud az autó. A kormányzás mindegyikben tűpontos, ritkaság ez az SUV-k között.

A menüben műelektromosautóshang is választható, ami egy ideig szórakoztató, de utána inkább kikapcsoltam.

Bevallom, ott hiányzott a benzines motorhang.

Én a papíron harmadik legerősebb Macan 4-et és a legerősebb Macan Turbót vezettem, már a 4-gyel is nagyon élvezetes a vezetés, a Turbo pedig inkább túlzásnak tűnik, az már egy fegyver.

A négy modell között egyébként van különbség az elektromotorokban is: a sima Macan csak hátul hajt, a többi modellnél már az első tengelyen is van motor, és fölfelé lépkedve egyre erősebbek a hátsó motorok.

Mennyi az annyi?

Egy fontos paraméterről még nem beszéltünk, ez pedig az ár. Az indulóárak így néznek ki:

Macan: 89 ezer euró/~36,1 millió forint

Macan 4: 98 ezer euró/~37,6 millió forint

Macan 4S: 100 ezer euró/~40,5 millió forint

Macan Turbo: 125 ezer euró/~50,9 millió forint

Csak óvatosan a konfigurációval, függővé tesz, és elég komoly összegeket lehet még rálocsolni egy alapmodellre, mire abból kívánatos, személyre szabott autó lesz. Van itt egyedi festés 4 millió forintért, 22-es felniszett 2 millióért, bőrcsomag 1,5 millióért, head-up kijelző 1 millióért, utasoldali kijelző 623 ezerért, Burmester hifi 2 millióért, szóval az alapárra érdemes még rászámolni 10-20 millió forintot annak, aki Macanban gondolkodik.

Nekem egyébként a sima Macan a legszimpatikusabb, annak a legnagyobb a hatótávja, részben azért, mert nem összkerekes, ezzel 110 kilóval könnyebb, és az 5,7-es gyorsulás is bőven elég, és az a legolcsóbb is.

Összességében egy nagyon jó autó az új Macan, egy igazi Porsche, klassz vezetni, és ezzel a mérettel, hatótávval akár egy család elsődleges/egyetlen autója is lehet. De szerintem kihagyott ziccer lenne a Porschétől, ha nem kínálna ebből hibridet, egyszerűen sokkal több vevőt érhetnének el vele.

Elektromos autót már kvázi bárki tud gyártani. Porsche benzinmotoros autót meg ugye csak a Porsche.

Kérdés, hogy mekkora beruházással járna egy ilyen modellváltozat, és tényleg annyira rugalmas-e a lipcsei gyártás, hogy megoldják.

