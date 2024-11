Leminősítették a Masterplastot, mi lesz a kötvényekkel?

Pénteken leminősítette a Masterplastot és a kötvényeit a Scope Ratings a társaság romló hitelmutatóira hivatkozva. A vállalat és a kötvények CCC besorolást kaptak, ami annak fényében érdekes kérdéseket vet fel, hogy az MNB Növekedési Kötvényprogramjában való részvétel feltétele az, hogy legalább B- legyen a hitelminősítősi besorolás, ehhez képest a Masterplast már alacsonyabb kategóriában szerepel. Nem kis összegről van szó, hiszen a társaság összesen 15 milliárd forintnyi kötvényt bocsátott ki az NKP keretein belül, a kérdés, hogy mi lesz ezek sorsa.

A Masterplast részt vett a Növekedési Kötvényprogramban 2020/2021 során kötvénykibocsátásokkal, a Scope Ratings ezekhez kapcsolódóan kezdte el követni a Masterplast részvényeit. A kibocsátáskor a vállalat és a kötvény akkor BB- besorolást kapott a Scope Ratingstől, 2023 novemberében azonban a romló hitelmutatókra hivatkozva leminősítette a kibocsátót és a kötvény minősítését BB- helyett B+ lett a minősítés, majd idén februárban tovább rontott a besoroláson, a kibocsátó B+, a kötvény pedig B minősítést kapott.

A Scope Ratings pénteken ismét leminősítette a Masterplastot, mind a vállalat, mind a kötvény CCC besorolást kapott és további leminősítést helyezett kilátásba.

A Scope besorolása szerint a CCC-től alacsonyabb minősítésű kötvények már nemteljesítő instrumentumoknak számítanak.

A Scope a legutóbbi, CCC minősítést azzal indokolja, hogy az építőipar elhúzódó gyengélkedése miatt a társaság hitelmutatói romlanak, a felülvizsgálati státusz pedig a likviditási válsággal kapcsolatos aggodalmakat tükrözi. Hozzáteszi, hogy ha a likviditási problémák négy héten belül megoldódnak, abban az esetben a Scope feloldja a „felülvizsgálat alatt” státuszt. A vállalat még tárgyalásokat folytat egy új 7,6 millió eurós működőtőke-hitel végleges jóváhagyásáról, amelynek célja a közvetlen likviditási nyomás enyhítése – írja elemzésében a Scope.

A piaci körülményekkel kapcsolatban a Scope kiemelte, hogy második éve tart az építőipari lejtmenet, ami az egész szektort, a Masterplast versenytársait is érinti. Bár 2024-ben egy új támogatási program életbe lépet az energiahatékonysági felújítások ösztönzésére, ennek hatásai korlátozottan érződtek 2024 szeptember végéig. A Masterplast továbbra is nagymértékben ki van téve egyetlen régió építési ciklusainak, így a bevételek és a nyereség érzékeny a regionális visszaesésekre. A vállalat költségcsökkentési intézkedéseket vezetett be, a cég legutóbbi gyorsjelentéséből az is kiderült, hogy az egyik nagyberuházását, a közetgyapotgyárat is elhalasztja, amihez anno részvénykibocsátásssal tőkét vont be, és a cég közlése szerint új befektetőt is keres.

A Scope elemzésében azt is írja, hogy a cég pénzügyi profilja gyenge a magas tőkeáttétel, az ingadozó cash flow és a nem megfelelő likviditás miatt. Bár az adósságszintek stabilak maradtak, és a közeljövőben várhatóan így is maradnak, az EBITDA kamatfedezete továbbra is gyenge, mivel a vállalat a kereslet javulásáig nem tud teljes kapacitással működni a termelőüzemekben. 2024 végén az EBITDA kamatfedezete mindössze 2-szeres lesz és bár 2025-re javulás várható, ennek mértéke bizonytalan. A 2024-re várt EBITDA-val számolva a hitel/EBITDA mutató 17,7-szeres, ami magasnak számít. A Masterplast a tavalyi évet negatív EBITDA-val zárta, idén 4,8 millió eurós EBITDA várható a cég célkitűzése szerint (az év első kilenc hónapjában 3,5 millió volt).

A menedzsment egyébként közzétett egy hosszabb távú előrejelzést, amiben a profitabilitás jelentős javulásával számol a következő évekre, 2027-re 43,9 millió eurós EBITDA-t vár a vezetőség, ami a korábbi csúcséveknél is magasabb. A Scope a kiugró eladósodottságot kiemeli az elemzésben, de ha a menedzsment várakozásai bejönnek, a mutató jelentősen javulhat.

A leminősítés kapcsán a kérdés, hogy mi lesz az NKP-s kötvények sorsa, ugyanis a Növekedési Kötvényprogramban való részvételt az MNB minősítési feltételhez kötötte.

A Masterplast 2020 decemberében 6 milliárd forint értékben bocsátott ki kötvényeket az NKP keretein belül, majd 2021 augusztusában újabb 9 milliárd forintos kötvénykibocsátásra került sor. A 2020-as kibocsátás során 7 éves futamidejű kötvényeket bocsátott ki a vállalat, 2,1 százalékos kamat mellett, a tőke visszafizetése pedig négy részletben történik. Minden alkalommal a névérték negyedét kell visszafizetnie a cégnek, ennek első részletét már 2024 decemberében, vagyis 1,5 milliárd forintnyi kötvény törlesztése válik esedékessé. A 2021-es 9 milliárd forintos kötvénykibocsátás 10 éves futamidejű, 2,9 százalékos kamattal, a tőke törlesztése 2027 augusztusától kezdődik, a névérték 12,5 százalékát kell kifizetni évente, a fennmaradó 50 százalékot pedig a lejáratnál.

Az MNB Növekedési Kötvényprogramjában résztvevő kötvényeknél ha egy kötvény minősítése a minimumszintként meghatározott B+ besorolás alá kerül, akkor elméletileg korai beváltásra kerülhet sor, ha pedig B- kategória alá esik, akkor nincs türelem, az adósság 15-90 munkanapon belüli visszafizetése válik esedékessé.

A Masterplast esetén azonban a jó hír, hogy esetében nincs minősítéshez kötött kovenáns, ami egy ritka, de létező kategória az NKP-s kötvények esetén, vagyis ez az automatizmus nem lép életbe egyből a leminősítéssel.

Pénzügyi kovenánsok azonban létezhetnek, amelyekre vonatkozó számszerű kritériumok megsértése azonnali visszafizetési kötelezettséget vonhat maga után, ilyenek például nettó adósság/EBITDA mutatók, vagy nettó adósság/saját tőke mutatók.

Megkerestük a Masterplastot az ügyben, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

A Masterplast árfolyama esik a hírre ma reggel, jelenleg 1,8 százalékos mínuszban áll a papír.